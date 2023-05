El presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, al frente también de Ucomur, señaló durante la XXXI Asamblea General de la Patronal Española de la Economía Social que «no hay marcha atrás» y que «la economía social reivindica su espacio en el diálogo social».

Así lo manifestó a lo largo de su intervención en la inauguración del evento, celebrado bajo el lema ‘Hoy y mañana, economía social’ y al que acudieron más de 170 asistentes del ámbito de la economía social y personalidades de la política, la economía y la sociedad civil, tanto a nivel estatal como regional. En la apertura del acto también intervinieron la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, y el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia.

Tras hacer un repaso al momento «histórico» que está experimentando el modelo empresarial de economía social tanto a nivel internacional como estatal, el presidente de CEPES apuntó que «con este panorama y con este reconocimiento, no es de recibo que no estemos en las mesas de negociación en temas tan fundamentales como la reforma laboral, la regulación de la cotización de autónomos, que no se considere la necesidad urgente de abordar una reforma fiscal de cooperativas que data de 1.990, o que no se tengan apenas en cuenta muchas de nuestras propuestas ante leyes innovadoras como la Ley CRECE, la Ley de Empresas Emergentes o la Ley de Empleo, entre otras».

Según Pedreño, «parece que nos penaliza ser transversales, estar en muchos sectores económicos, dar respuesta a desafíos como la vivienda, la propia creación de empleo, la atención a colectivos vulnerables, el sector de las energías renovables, y un largo etcétera» y afirmó que todo esto ha provocado situaciones «complicadas» que han requerido de «duras negociaciones» para que las empresas de economía social fueran contempladas en la actividad normativa.

Momento histórico

En relación al momento que está viviendo el modelo empresarial de economía social en cuanto a su reconocimiento a nivel internacional, Pedreño hizo alusión a que, en Europa, representa a 3 millones de empresas, que emplean a 14 millones de personas y representan el 8% del PIB.

Por otro lado, recordó la aprobación por parte de la ONU, la semana pasada, de una Resolución favorable a la economía social, la cual pide a los Estados miembro que promuevan y apliquen estrategias, políticas y programas nacionales, locales y regionales para apoyar y potenciar este modelo empresarial como modelo de desarrollo económico y social sostenible. También, la Recomendación del Consejo de la UE, a favor de este modelo cuya propuesta, tal y como apuntó, se prevé que se presente el próximo 13 de junio.

Tal y como señaló, estos hechos, junto al Plan de Acción Europeo, adoptado por la Comisión Europea en diciembre de 2021; las resoluciones y recomendaciones de la OIT y OCDE, respectivamente, a favor del modelo; y el informe del Foro de Davos, «muestran que la economía social es motor de trabajo decente y vector de sociedades inclusivas y resilientes y se ha situado en la agenda política al más alto nivel».

A nivel estatal, donde la economía social emplea a 2.300.000 personas -el 12% del empleo-, con más de 43.000 empresas, y representa el 10% del PIB, Pedreño apuntó a la importancia del ya aprobado PERTE para la Economía Social y de los Cuidados, dotado de 808 millones de euros, en el que participan 13 ministerios; así como de la consolidación de la economía social como un objetivo prioritario del Fondo Social Europeo Plus 2021-2027, en el que CEPES continuará siendo organismo intermedio, con una gestión de 40 millones de euros hasta 2029 con la finalidad de transformar el modelo productivo a través de organizaciones y empresas.

Además, este mes se ha aprobado una nueva Estrategia Española de Economía Social 2023-2027 y el anteproyecto de la Ley Integral de Economía Social, de la que Pedreño señaló que «recoge la mayoría de las demandas del sector, pero debemos seguir trabajando para que realmente sea un instrumento eficaz para mejorar la competitividad de nuestras empresas».

Impulso político

Tras repasar la actividad reciente y los retos estratégicos para 2023 de CEPES, la clausura del acto contó con la participación de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien intervino de manera telemática, aportando un mensaje de apoyo a este modelo empresarial.

Así, afirmó que «nunca antes la economía social había estado en el centro de nuestras decisiones», haciendo referencia a la Resolución de la ONU, «un texto pionero» que fue impulsado por el Gobierno de España.

Durante el acto se pusieron de manifiesto los factores que marcarán el contexto de la economía social en España en los próximos años como el Plan de Acción de la Economía Social Europea, los Fondos Estructurales 2021-2027, la Estrategia Española de la Economía Social y el PERTE de la Economía Social y de los Cuidados. También se destacó la posición de la economía social como uno de los ejes de la presidencia española de la UE en el segundo semestre de 2023.

Nuevo socio

Además, en el transcurso de la XXXI Asamblea General de CEPES, se ratificó la adhesión como socio de KONFEKOOP, la Confederación de Cooperativas de Euskadi. Con esta incorporación, CEPES cuenta con 30 socios y con representación en una de las comunidades españolas en la que más peso tiene las sociedades cooperativas.