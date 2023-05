El candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad, José Vélez, arrancó su intervención en el acto de precampaña de Pedro Sánchez mofándose de la incapacidad del PP para llenar el Príncipe de Asturias cuando acudió hace unas semanas el presidente nacional, Alberto Nuñez Feijóo. “Esto es un pabellón lleno, el de López Miras es un pabellón vacío”. También recriminó a Feijóo que en su visita a Murcia no ofreciera “ninguna alternativa concreta para garantizar el agua”.

“Con lo que le gusta el agua, y lo poco que se moja Feijóo”, señaló Vélez. De López Miras aseguró que ha sido “el peor presidente de la historia de la Región” y “el heredero de la corrupción del PP”. Afirmó que el presidente regional no gobierna “para la gente” sino para sus “cuatro amigos”. Tachó el presente mandato como la “legislatura del transfuguismo” y el de la “farándula”. Vélez considera que el Gobierno autonómico del PP pasará a la historia “por destrozar el Mar Menor y confrontar con un Gobierno de España, que es el que más ha invertido en la Región de Murcia”. El líder del PSOE regional detalló que entre los años 2015 y 2018 el Gobierno de Mariano Rajoy invirtió en la Comunidad 1.195 millones de euros, mientras que entre 2019 y 2022 el Gobierno socialista ha destinado 3.240 millones de euros.

El líder regional también agradeció el trabajo del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia y en este sentido nombró los ERTE, que han conseguido “ayudar a 106.000 trabajadores en la Región”. Entre otros logros del Gobierno de Pedro Sánchez citó la subida del Salario Mínimo Interprofesional a los 1.080 euros, la revaloración de las pensiones o la inversión que tiene prevista para hacer frente a los índices de pobreza severa que sufre el país.

El secretario de los socialistas murcianos repasó algunas de sus propuestas de su partido para ejecutar si gobiernan tras el 28M, en materia educativa, cultural, medioambiental y económica. Entre otras, la recuperación del Consejo de la Juventud. Sobre la ampliación del tranvía, afirmó que trabajará desde el Gobierno de la Comunidad para que llegue hasta Molina de Segura, El Palmar y Alcantarilla.

Mar Menor

Sobre el Mar Menor, criticó la baja inversión del Gobierno regional y anunció que trabajará en un nuevo plan de ordenación territorial para ampliar la moratoria urbanística alrededor de la laguna salada.

No rehuyó el líder socialista el debate del agua en la Región. “Con el PSOE no faltó una gota de agua en la Región de Murcia”, indicó, para recordar una vez más que el cambio climático es una realidad, y que por eso el Gobierno de Pedro Sánchez destina 600 millones de euros a la interconexión de desaladoras, ampliación de la producción de agua desalada y en la puesta en marcha de plantas de energía fotovoltaica para reducir el precio de la energía y abaratar el precio del agua.

Serrano: "Los convenios de la zona norte es el pelotazo de los pelotazos"

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, comenzó su intervención destacando el “lleno hasta la bandera” que registraba el Príncipe de Asturias. “Vamos a ganar las elecciones del 28 de mayo, y voy a gobernar cuatro años más en el Ayuntamiento de Murcia”, aseguró el regidor, que señaló que la Murcia de Ballesta “es pasado y seguirá siendo pasado”.

Afirmó que está luchando por una ciudad más verde donde el coche no sea el protagonista. “Estoy orgulloso del proyecto de ciudad que estamos desarrollando”, afirmó. Entre sus logros, hizo mención al plan de movilidad que hará que Murcia "tenga más carriles bici, más aceras, más árboles". “El futuro será verde o no será”, indicó, para arremeter contra el PP por no haber sabido proteger el Mar Menor o Doñana. Sobre los apoyos que recibe el municipio del Gobierno de España nombró el soterramiento del AVE y la ampliación del tranvía. En contraposición, criticó que el Gobierno regional les quitara “8 millones de euros de los autobuses de pedanías”. También atacó a los populares por los malogrados convenios de la zona norte. “El pelotazo de los pelotazos del PP, que están costando más de 30 millones de euros a los murcianos, ¿cómo puedan dar lecciones de gestión?”.

Lola Muñoz reivindica un sistema de financiación local

La presidenta de la Federación de Municipios y candidata a la Alcaldía de Bullas, Lola Muñoz, señaló que los proyectos que se deciden o se gestan en otras instituciones, nacionales, autonómicas o locales, siempre acaban reflejando sus consecuencias en los municipios. Agradeció al presidente del Gobierno de España su “cercanía, su fortaleza y su respeto” ante la ciudadanía en un momento muy complicado para el país tras la pandemia, lo que, en su opinión contrasta con la "indiferencia y el silencio" demostrado por los gobiernos del PP.

Muñoz destacó que los 45 municipios de la Región son los únicos que no cuentan con un sistema financiación local, que participan de los tributos de la Comunidad, y que no disponen de un fondo sin tutelas en el que poder decidir “en qué, cómo y cuánto nos gastamos del dinero que los ciudadanos aportan a la Comunidad”.