El grueso de los antiguos profesores técnicos de Formación Profesional en la Región de Murcia han logrado pasar el filtro para acceder al cuerpo de docentes de Secundaria. La entrada en vigor de la Lomloe o ley Celaá trajo consigo la desaparición de esta categoría profesional dentro del ámbito educativo, por lo que se debía regularizar su situación como funcionarios. La Consejería de Educación publicó ayer la lista provisional, donde 556 profesores técnicos de FP han sido admitidos para integrarse en Secundaria y, por el momento, 93 han sido excluidos. Estos últimos tendrán desde este jueves nueve días hábiles para recurrir.

La nueva ley de Educación establecía como criterio para cambiar de cuerpo docente que estos profesores tuvieran un título de grado o diplomatura. En la Región hay 788 funcionarios dedicados a impartir la formación más práctica de los ciclos de FP mientras que los interinos ocupan ahora mismo 383 plazas. Por tanto, con la primera lista, aún no definitiva, han logrado pasar el corte siete de cada diez empleados públicos. La Consejería señala que las causas de exclusión para la mayoría de los casos se debe a que o no tenían el título universitario o que no ha sido posible comprobarlo.

Estos nuevos profesores del cuerpo de Secundaria deberán cobrar las nóminas reales con carácter retroactivo a la publicación de la Lomloe, un desembolso que el consejero Víctor Marín cifró en diez millones de euros, dinero que saldrá de los presupuestos regionales. El titular de Educación se ha mostrado crítico con el Ministerio al no haber asumido estos gastos para sacar del limbo administrativo a estos docentes.

La mayoría de familias profesionales a las que pertenecen los nuevos funcionarios de Secundaria, que estrenarán su categoría profesional el próximo curso, son Procesos de gestión administrativa, Servicios a la comunidad, Sistemas y aplicaciones informáticas, Procesos comerciales, Instalaciones electrotécnicas, Cocina y pastelería o Mantenimiento de vehículos, entre otros.