La puesta en marcha de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario trae consigo un proceso amplio y largo de estabilización de las plantillas a tiempo parcial en la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena. Esa estabilización dependerá de la circunstancia personal de cada profesor asociado, ya que no todos los que trabajan en ambas instituciones tienen los requisitos para subir de categoría (si han leído o no la tesis doctoral) o que directamente no les interesa promocionar.

Incluso hay distintas fórmulas para acabar con la temporalidad, pero el problema sigue estando en la financiación pública: «El formato de estabilización dependerá del incremento en el gasto educativo. Si no lo hay, las universidades no podremos transformar contratos», señala Javier Lozano, vicerrector de Profesorado de la UPCT. Entre ambas universidades, el coste extra podría alcanzar y superar los diez millones de euros. Todo deberá quedar arreglado antes de 2025. La nueva norma estatal limita la actividad docente de los asociados a 120 horas anuales, algo que afectaría, en el caso de la UMU, a unos 550 docentes (en total hay 830) que ahora cumplen con un horario laboral más amplio de hasta 180 horas. El ascenso más inmediato sería convertir estos contratos en ‘ayudante doctor’, un figura docente que no todos quieren alcanzar. La UMU convocará 42 nuevas plazas de profesor el próximo curso «Habrá asociados que no tengan como actividad principal la docencia en la UMU, por lo que no les interesa la estabilización», señala Pascual Lucas, vicerrector de Profesorado de la UMU, que calcula que la conversión de todos esos contratos costaría hasta 18,4 millones e euros más. Sin embargo, y teniendo en cuenta que no todos quieren promocionar, el Rectorado calcula que la inversión real sería la mitad: 9,2 millones al año para 260 nuevos contratos a tiempo completo. A esto habrá que sumar la consolidación de la nómina «año tras año», es decir, subidas salariales, complementos por productividad investigadora o méritos docentes. Siguiendo la misma fórmula de estabilización, el coste para la reconversión de los asociados de la Politécnica (que llegarán a 170 en los próximos cursos) podría superar los cinco millones de euros. Lozano, por otro lado, destaca que las universidades también pueden escoger otros formatos como sacar contratos predoctorales o convocar plazas de ‘contratado doctor’, que con la LOSU pasan a llamarse ‘profesor permanente laboral’. El vicerrector de la UPCT remarca que, pese a los cambios, con las nuevas figuras docentes no se acaba definitivamente con la precarierad ni con los sueldos bajos en las universidades. Nuevos concursos Ante la previsión de que quieran convertirse en indefinidos más de 250 profesores asociados de la UMU, el rector José Luján pretende establecer una convocatoria anual de 100 plazas de ayudante doctor en el marco de la nueva negociación del plan plurianual de financiación con la Comunidad. «Esto permitiría, a la vuelta de tres años, tener un plan realista para estabilizar a gran parte de la plantilla», incide Pascual Lucas. La UMU viene de aprobar una convocatoria de 42 plazas para ayudante doctor pero prevé sacar en junio y octubre otras 80 plazas para profesor permanente laboral, profesor titular y catedrático. En el primer caso, los docentes deberán estar acreditados por la Aneca, pero a partir de futuras convocatorias la LOSU ya no obliga a este requisito, lo que favorece la estabilización. Las nuevas plazas de cara al curso próximo, en su mayoría por jubilaciones, se convocan para áreas donde existe personal interino que busca promocionar. La Comunidad solicita los datos de los costes de los nuevos contratos La Consejería de Universidades ha pedido tanto a la Universidad de Murcia como a la Universidad Politécnica de Cartagena datos del impacto económico que las nuevas figuras del profesorado y sus nuevas cargas docentes van a tener a nivel presupuestario. La Región está incluida dentro de un grupo de trabajo en el Consejo de Política Universitaria, con otras universidades, que estudia estos costes. La Consejería reclama a las dos instituciones «tener en consideración» el actual contexto económico Respecto al plan plurianual de financiación, Universidades señala, a preguntas de esta redacción, que en próximas fechas estará «en disposición» de concretar algunas propuestas, «que serán debatidas con las universidades y con la Consejería de Hacienda, teniendo en cuenta las necesidades de las universidades, lo que nos marca la normativa estatal, pero también las circunstancias económicas y de todo tipo que estamos padeciendo y que, sin duda, hay que tener en consideración». La Comunidad deberá adaptar la normativa regional sobre universidades a la LOSU, por lo que tendrá que desarrollar una nueva ley «de acuerdo a las nuevas directrices». Después, la UMU y la UPCT deberán adaptar los estatutos para tener en cuenta la nueva legislación. «Va a ser un proceso largo, puesto que hay varios proyectos de Real Decreto del Ministerio de Universidades que están todavía en periodo de exposición pública y cuya versión definitiva tendrá también un impacto en las normativas autonómicas».