El negocio de los alojamientos turísticos, que los propietarios ofrecen a los visitantes a través de plataformas digitales como Airbnb o con sus propios medios personales, ha seguido creciendo durante la pandemia en toda la Región. En estos momentos existen 4.680 pisos turísticos, con 23.879 camas, declarados en la Comunidad.

Sin embargo, los 246 hoteles de la Región de entre una y cinco estrellas ofrecen 22.292 plazas. Hay por tanto 1.587 camas más en los pisos turísticos que en los establecimientos hoteleros.

Una de cada diez viviendas utilizadas como alojamiento turístico se encuentra en Murcia. En la capital hay registrados 525 establecimientos que suman 2.555 plazas, una cifra inferior a la que tienen los hoteles.

Por otra parte, mientras que las viviendas transformadas en alojamientos turísticos han crecido como la espuma, a pesar de las restricciones en la movilidad que se han producido durante los últimos tres años, ha permanecido estable el número de apartamentos turísticos que había antes de la crisis sanitaria, la mayoría de los cuales se concentra en las poblaciones costeras y están dedicados al turismo de playa.

La Comunidad Autónoma ha desarrollado una normativa para estos establecimientos similar a la que tienen los hoteles e incluso están clasificados en cinco categorías representadas por llaves.

Las empresas que explotan este tipo de alojamientos incluso están obligadas a suscribir un seguro de responsabilidad civil de 500.000 euros.

En estos momentos hay 2.414 apartamentos declarados, que suman 10.045 plazas, 219 menos que en 2021. El número de apartamentos de este tipo no solo no ha aumentado en los últimos dos años, sino que en este momento sigue por debajo de las cifras de 2020. También el número de plazas que ofrecen ha bajado ligeramente en los últimos dos años. En el año 2020 rozaban las 11.000, casi mil más que en la actualidad.

Las empresas hoteleras acogieron inicialmente la expansión de las viviendas turísticas con mucha inquietud, ante la aparición de una competencia que se añadía a la de los propietarios que tradicionalmente han alquilado sus casas de playa de forma alegal. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Hoteles de HoyTú y de la Asociación de Cartagena, Bartolomé Vera, considera que este tipo de alojamientos «ha venido para quedarse. Siempre que estén registrados y legalizados, no hay ningún problema».

Vera añade que los pisos turísticos permiten tener una oferta complementaria de plazas «cuando se producen grandes eventos, como el Rock Imperium. En estos momentos es fundamental tener más camas. Los apartamentos turísticos ofrecen unas camas extra que suponen una ayuda para los organizadores», defiende.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Hoteles de Murcia, Carmen Ayala, también defiende la necesidad de que las viviendas turísticas estén legalizadas y se ajusten a la normativa en vigor, aunque admite que la Inspección no tiene capacidad para localizarlos y obligarlos a darse de alta. A su juicio, «el mercado tiene que absorber el crecimiento» de estos pisos, por lo que se muestra convencida de que «hay clientes para los hoteles y clientes para las viviendas turísticas». Carmen Ayala también señala que «es una realidad que se impone en muchas ciudades» y que ayuda «en los momentos de alta ocupación».

La Comunidad critica los intentos de limitar los pisos para turistas

El Gobierno regional rechaza los intentos de limitar el crecimiento de los pisos turísticos al 2% de la población local que Podemos ha tratado de incluir en la Ley de Vivienda, aunque finalmente no prosperó. El PSOE no respaldó la pretensión de su socio de gobierno, porque mantiene que la regulación de estos alojamientos es competencia de las comunidades, aunque también ha recogido en su programa electoral la necesidad de establecer restricciones. Los socialistas abogan por regular este tipo de viviendas «para frenar la expulsión de los vecinos y vecinas por el encarecimiento de los alquileres». Fuentes del departamento de Marcos Ortuño han señalado que «la propuesta del Gobierno de Sánchez es un nuevo ataque al sector turístico y una prueba más de su empecinamiento por demonizarlo, olvidando que es un sector que aporta un indudable valor a las ciudades, a las regiones y al país». La Comunidad considera que «no se puede expulsar de las ciudades a los propietarios de pisos turísticos, ni generar una ‘turismofobia’ que en la Región de Murcia no existe, más allá de la que el PSOE quiera provocar». El Gobierno autonómico afirma que al Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos «no le importa que el problema del acceso a la vivienda no sea culpa ni achacable al sector turístico, cuya actividad está perfectamente reglada, es legal y lícita, y no merece más ataques por parte de los socialistas».