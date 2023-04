Las enfermedades fúngicas se han convertido en un gran problema para la salud pública. Estos patógenos se han convertido en el nuevo centro de atención de las autoridades sanitarias por ser cada vez más comunes y cada vez más resistentes a los escasos tratamientos que hay. ¿Lo peor? Que esa atención no deriva lo suficiente en más inversión para la comunidad científica que logre poner freno a las infecciones por hongos. La Organización Mundial de la Salud señaló el pasado año, tras realizar un listado de 19 hongos que representan la mayor amenazada para el ser humano, que «la mayoría de los patógenos fúngicos carecen de diagnósticos rápidos y sensibles y los que existen no están ampliamente disponibles ni son asequibles a nivel mundial».

En los laboratorios de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia tratan de avanzar en la búsqueda de una clave que logre frenar el crecimiento de determinados hongos dentro del organismo. Más en concreto, el grupo de Genómica y Biotecnología Molecular de Hongos se centra en determinar los mecanismos moleculares que permiten a un hongo infectar a un humano. Hay que acabar con la resistencia a los medicamentos que presentan estos patógenos, y en este trabajo está el investigador Victoriano Garre Mula, director del departamento de Genética y Microbiología de la UMU. «Estamos estudiando a dos candidatos: el Mucor lusitanicus y Rhizopus microsporus. El primero tiene la ventaja de que mantiene muchas más herramientas moleculares para poder analizar distintos genes y su contribución a la capacidad infectiva, que es muy baja; y en el caso del segundo no tiene tantas herramientas pero la probabilidad de infección es mayor».

Un problema de los hongos que causan la mucormicosis es que son resistentes a la gran mayoría de antifúngicos y su tratamiento eficaz es agresivo y requiere de hospitalización. Esta enfermedad se puede presentar de distintas formas: infección en los pulmones, vías nasales o la boca. «No hay tratamiento eficaz», señala el experto, «su incidencia es baja y se da en personas fundamentalmente con patologías previas, inmunodeprimidos o con diabetes. Hay pacientes con cáncer que se han sufrido una infección durante su tratamiento».

El objetivo del grupo de investigadores es centrarse en cómo frenar el hongo durante el desarrollo del mismo dentro del cuerpo. El hongo tiene la capacidad de crecer de dos formas distintas, hecho que se conoce como dimorfismo. En primer lugar, como «levaduras unicelulares, que no son infecciosas», y otro como filamentos, «que forman un micelio, capaz de extenderse de forma indefinida por el organismo». La intención es desarrollar fármacos que impidan el crecimiento del hongo en forma filamentosa. «Buscamos una molécula capaz de inhibir la transición de una forma a otra. Podemos encontrar una proteína que sea un regulador necesario para esta transformación, y conseguir parar su función», detalla Garre.

Letalidad alta

En la Región de Murcia se han detectado casos de mucormicosis, una enfermedad con una letalidad media entorno al 40%, aunque en algunos casos llega al 90%. «Se suele diagnosticar en estados avanzados. En el caso de los diabéticos, suele aparecer por un mal control de esta enfermedad». A final de año, el grupo de investigación va a solicitar un proyecto para identificar moléculas que ayuden a ‘desactivar’ al hongo Mucor. «Sólo los ensayos clínicos para probar fármacos pueden tardar hasta diez años».

«La importancia de generar estos nuevos antifúngicos radica en el hecho de que los hongos Mucorales son resistentes a la inmensa mayoría de los usados actualmente a nivel clínico». En la jerga científica, lo que se trata en este grupo de investigación es de localizar dianas terapéuticas que ayuden a frenar estas enfermedades difíciles de controlar.

La mucormicosis aparece como una infección secundaria del coronavirus Las enfermedades fúngicas muestran un crecimiento continuo, estimándose que provocan alrededor de 1,6 millones de muertes anualmente. Entre estas infecciones se encuentran la mucormicosis. Aunque esta infección tiene una incidencia muy baja, en los últimos años se ha observado un aumento muy importante de casos debido a que aparece como infección secundaria a la infección por el virus SARS-CoV-2, responsable de la pandemia de la covid-19. De hecho, en algunos estados de la India se declaró una epidemia de mucormicosis durante 2020, cuando se llegó a 40.000 casos en los primeros seis meses de la pandemia.

«El cambio climático puede provocar que los hongos se adapten a temperaturas más altas»

El científico Victoriano Garre Mula advierte de que la resistencia de estos organismos ha aumentado y reclama más financiación para combatir las enfermedades fúngicas.

¿Qué incidencia tienen las enfermedades fúngicas en la población?

Por ejemplo, la mucormicosis es una enfermedad rara. No tiene tratamiento, es decir, las personas afectadas van a tener un mal pronósticos. Pero hay otras enfermedades fúngicas que son mucho más frecuentes, como la candidiasis, que está producida por el hongo candida. Son enfermedades generalistas, porque todos tenemos candida en distintas mucosas, como en la boca. Sin embargo, está en un estado inocuo para la mayor parte de las personas. Para que se desarrolle, el paciente debe padecer una enfermedad, un tumor cuyo tratamiento sea un anticancerígeno, puede aprovecha la bajada del sistema inmune y producir una infección grave. La segunda enfermedad más frecuente tiene su origen en el hongo aspergilosis, oportunista también.

¿Son todas tan graves?

Hay otras infecciones que se pueden dar en los pies o en las uñas, pero no suelen ser tan peligrosas aunque sí molestas.

¿Hay temor a nivel internacional por su impacto en la salud pública?

La incidencia suele ser más baja en países desarrollados. La higiene previene la aparición de la enfermedad. A nivel internacional hay una preocupación. Hay que llamar la atención de las entidades financiadoras como de la sociedad en general sobre este grupo de enfermedades, que están causando un número de muertes importante y habría que aumentar la financiación para tratamientos eficaces. La resistencia de los hongos, como ocurre con las bacterias, está aumentando. La mucormicosis ya de entrada es resistente a todo, y en el caso de otras enfermedades lo que ocurre es que cada vez son más resistentes. Hay una necesidad de aumentar el número de molecuales que tenemos para poder combatirlas.

La Organización Mundial de la Salud publicó el pasado año la primera lista de hongos que pueden ser una amenaza para la salud. ¿Existe ahora una mayor concienciación?

Creo que a partir de ahora va a haber una concienciación mayor por parte de los gobiernos y un aumento de la atención a estas enfermedades. Se invierte demasiado poco. La lista de enfermedades de atención prioritarias de la OMS tenía entre sus objetivos concienciar a los gobiernos y a las autoridades sanitarias para que dediquen más recursos. No hay financiación específica para estas enfermedades, como para ninguna otra excepto el cáncer. Todos solicitamos proyectos de investigación a las comunidades autónomas u organismos nacionales.

¿Cómo puede afectar el cambio climático a la virulencia o propagación de las enfermedades fúngicas?

El cambio climático puede tener consecuencias graves. La temperatura óptima para el crecimiento de la mayor parte de los hongos que infectan está, a su vez, a temperatura ambiente. Un temperatura relativamente baja. Nosotros tenemos una temperatura corporal de 37 grados, que supone un sistema de defensa. Los hongos están por la naturaleza, en todas partes. Nuestro sistema de defensa evita la infección. Lo que puede ocurrir es que si la temperatura del planeta aumenta, lo que ocurriría es que los hongo terminarían adaptándose a temperaturas más alta, un proceso de adaptación. La diferencia entre nuestro calor corporal y la temperatura exterior va a ser menor, y eso podría provocar que los hongos tuvieran una mayor capacidad de infectar. Esa diferencia de temperaturas iría reduciéndose.

Series como The Last of Us plantean un mundo apocalíptico por situaciones como la que plantea.

El cordyceps existe, lo que pasa es que suele infectar a insectos sobre todo. Hemos visto muchas veces vídeos de bichos moviéndose pero en realidad es el propio hongo el que hace eso. Una infección de esos niveles, como los que muestra la serie, pues afortunadamente creo que no va a ocurrir. Tenemos que tener cuidado con estos organismos porque son muy virulentos cuando tienen la oportunidad, pero la mayor parte de ellos son oportunistas. Entonces, la probabilidad de que eso suceda es baja. Tendría que aparece alguna especie que fuese capaz de lidiar con nuestro sistema inmune y causar la infección. Espero que no, porque no tenemos demasiadas herramientas para combatirlo.

¿Qué situaciones se han dado similares a esta ficción?

Hubo un brote de mucormicosis en un pueblo de Estados Unidos, en Joplin (Misuri). Se dio la circunstancia de que hubo un tornado, y las astillas que volaron por el aire provocaron laceraciones en las personas. A través de esas heridas se introdujo el hongo. Y se cree que lo que ocurrió es que el tornado atravesó un bosque donde estaba el hongo en cuestión, y barrió las esporas para llevarlas hasta la localidad. Hubo tantos casos porque se arrastraron las esporas hasta la población. Se registraron en torno a una decena de fallecidos.