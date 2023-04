A la hora a la que quedo con Carmen María Conesa para realizar esta entrevista, ella tendría que estar en la radio, presentando el programa Plaza Pública de Onda Regional de Murcia; pero hace dos semanas anunció, junto al presidente Fernando López Miras, que iba a formar parte de la lista del Partido Popular a la Asamblea Regional de cara a las elecciones del 28 de mayo. Son decisiones que le cambian a uno la vida.

Algunos periodistas se sorprendieron con su fichaje porque tiene mucha vocación.

Y la sigo teniendo. Pero la vocación de los periodistas va ligada al servicio público y, en realidad, voy a seguir aportando con mi escucha a los ciudadanos. Me sumo a este proyecto para hacer mejor y más grande la Región de Murcia. Se me ha dado una oportunidad con una gran responsabilidad. Todo lo que sea poder ayudar, lo voy a seguir haciendo.

¿Cuándo le hicieron la proposición?

Fue hace ya tiempo y de manera muy natural. Contesté al presidente el mismo día que salió la noticia.

¿Se pensó mucho la respuesta?

Sí. Ha sido una decisión muy meditada con mi entorno y con mi familia. Precisamente, me costó mucho trabajo tomarla porque a mí hacer un programa de radio de tres horas en directo todos los días me gusta mucho.

¿Sentó la noticia como esperaba en su entorno laboral?

Puede sorprender que personas de la sociedad civil den un paso como este, pero yo conté con el apoyo y el respaldo de la familia, de los amigos y de los compañeros. Muchos me dicen que soy valiente, supongo que porque tenía una vida totalmente estructurada. Me mandan mucha fuerza y ánimo. Son mensajes muy ‘bonicos’. Voy a trabajar igual que he trabajado hasta ahora en mis más de veinte años de carrera profesional por esta tierra que quiero mucho.

¿Qué puso en la balanza para tomar la decisión?

Hay determinados momentos en la vida en los que llega la oportunidad de seguir mejorando la vida de los ciudadanos y hay que decir que sí. Este proyecto la va a mejorar y me sumo desde esta vocación de servicio público.

¿Siente que ya la miran de forma diferente?

Yo soy la misma persona que antes y no voy a cambiar. El cariño me sigue llegando y no voy a entrar en algunas polémicas que puedo entender que formen parte de la política. No es mi estilo ni el del proyecto del presidente López Miras.

Se refiere a la polémica en el Entierro. Hubo quien la criticó por el Testamento, aunque nunca lo escribe Doña Sardina.

Hice lo mismo que a lo largo de toda la historia ha hecho cualquier Doña Sardina. Todo el mundo sabe que es un texto que llega dado desde la Agrupación Sardinera. Pasa lo mismo con la Pitocrónica, con una chirigota o con un Bando Panocho. Lo único que hice fue vivir las Fiestas de Primavera, que son de Interés Turístico Internacional, estar con los murcianos y con la gente que nos ha visitado de fuera.

No se va a Vox ni a Podemos. ¿Por qué el PP? ¿Por qué Miras?

Porque su proyecto está centrado en las personas, en escuchar lo que necesitan y lo que preocupa a los ciudadanos de la Región.

Lleva muchos años escuchando desde la radio a los murcianos. ¿Qué necesitan?

Estar bien. Y para eso hace falta que tengan un buen trabajo, que puedan acceder a una vivienda, que dispongan de una sanidad en condiciones y que puedan elegir la educación que quieren para sus hijos. Todo eso lo contempla el proyecto en el que me embarco.

¿Y qué es lo más urgente? Se habla mucho de la falta de agua últimamente en las noticias.

Hay temas que preocupan mucho y este es uno de ellos. El agua es primordial. No podemos olvidar que detrás de estas noticias y de sus estadísticas en las que muchas veces nos centramos los medios de comunicación hay historias de personas y familias que padecen situaciones muy duras.

Usted ya había estado en actos del Partido Popular, pero como periodista. Y ya la hemos visto acudir en otra condición. Supongo que se sentiría rara.

Es verdad que es algo nuevo, pero está siendo muy gratificante observar cómo la gente se acerca al presidente de la Comunidad y ver cómo él les presta atención. Curiosamente, no es tan distinto porque los periodistas también acudimos a escuchar.

¿Y a usted qué le han dicho?

Los mensajes son todos buenos y positivos. Al final, siempre he tenido mucha relación con entidades, asociaciones y vecinos. Conozco bien la Región y a la gente.

Va a tener un papel más activo durante la campaña?

Obviamente, soy una candidata y estoy a disposición del proyecto del PP para contárselo a los ciudadanos.

Me ha dicho antes que no desea entrar en polémicas, pero no sé si se lo pondrán fácil en la Cámara autonómica.

Yo prefiero dialogar, consensuar y hablar, que es algo que hace muy bien López Miras. De todas formas, es muy pronto y aún no sé dónde voy a estar.

Locutora de radio, suena para portavoz del Gobierno.

Se habla de muchas cosas, pero los periodistas nos remitimos a los hechos y al momento. Cuando llegue, llegará, y estaré donde tenga que estar.

¿Sobre qué temas le gustaría hablar en la Asamblea Regional?

Vamos poquito a poco. Esperaré a ver dónde creen que puedo ser de más utilidad para aportar lo máximo posible.

¿Se ve terminando en 2027 como independiente o está abierta a todo?

Insisto en ir por partes. Hacer muchos planes a futuro puede ser un error. Quién nos iba a decir todo lo que ha pasado esta legislatura.

¿Cómo ve la tensa relación que hay entre el Gobierno regional y el Gobierno de España?

Entiendo que hay decisiones que se toman en Madrid que no benefician a la Región. Es algo de pura lógica en lo que estarán de acuerdo los murcianos.

¿Cómo valora, no como periodista, sino como política, la legislatura que termina?

Como ciudadana, puedo decirle que los murcianos no necesitan disputas políticas, sino estabilidad y tranquilidad.

Desde el PP creen que la estabilidad solo se consigue con un Gobierno monocolor.

Y yo también creo que el proyecto político de López Miras es el que puede aportar más estabilidad.

¿Tiene ganas de empezar?

Tengo muchas ganas. Me motivan mucho los retos y la verdad es que estoy llena de ilusión.

¿Se ha arrepentido, aunque solo fuera por un segundo?

No. En la vida no hay que arrepentirse de nada.