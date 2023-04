Fernando López Miras ha estado este sábado en Blanca acompañado de todos los electos que le acompañan en su lista a la Asamblea Regional. El presidente de la Comunidad y su equipo se han hecho la foto de familia, en la que se puede ver a todos los que componen el 'equipo' del PP de cara a las elecciones autonómicas del próximo 28M en la Región de Murcia.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que tiene "a los mejores" para repetir en la siguiente legislatura porque "para este nuevo camino" se ha rodeado de gente "que enriquece y completa su proyecto". Asimismo, ha subrayado que ha contado con personas que se han sumado "para construir una mejor Región de Murcia" que lo han hecho "desde la independencia política" y que son "referentes en nuestra sociedad".

"Pese a aquellos que han tratado de impedirlo, hemos sido capaces de convertir a la Región en el faro del crecimiento económico de nuestro país (...) Hemos creado empleo y nuevas empresas; mejorado nuestra sanidad pública; protegido el medioambiente, y en especial al Mar Menor; y hemos reforzado la educación pública", ha detallado.

Seguro de la victoria

Por ello, convencido de que podrá repetir en el Gobierno tras el 28 de mayo, ha asegurado que a partir de entonces "seguirán trabajando" y crearán "más oportunidades para los jóvenes, más protección para las familias y mayores, impulso a las empresas y autónomos, apuesta por la economía y la sostenibilidad": "El 28 de mayo solo hay un camino, seguir creciendo y construyendo una Región de ilusión, oportunidades y progreso de la mano del PP. Vamos a reafirmar la confianza del millón y medio de ciudadanos de la Región con promesas y somos un equipo comprometido con su futuro".

Finalmente, el presidente del PPRM ha apuntado que "mientras otros partidos no pisan la calle y repiten consignas que reciben desde Madrid", los populares ofrecen "soluciones" y se posicionan al lado "de la gente, defendiendo nuestra tierra ante quien sea y donde sea". Por ello, se ha comprometido a "no descansar hasta revertir el hachazo al Trasvase por decisión sectaria de Sánchez" ni tolerará "la discriminación en infraestructuras o en financiación" porque los murcianos no son "menos que cualquier otro ciudadano de este país".

Ningún tránsfuga en la lista

La pasada semana se dio a conocer la lista con la que el PP se presenta a los comicios, encabezada por López Miras y con Carmen Conesa como número 2 (Doña Sardina 2023). No incluye a ninguno de los diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, aquellos que desobedecieron las directrices de su dirección nacional y votaron en contra de la moción de censura en 2021.

Las incorporaciones más destacadas han sido la de la periodista Carmen Conesa, el vicepresidente del Consejo Social de la UPCT Santiago López Noguera, la alcaldesa de San Pedro del Pinatar Visitación Martínez y el médico Antonio Martínez Pastor. Mientras, otros diputados que en 2019 ocupaban las primeras posiciones aparecen en otras mucho más bajas, de forma que solo podrían volver a ocupar un escaño en caso de conseguir un gran resultado en las urnas. Es el caso, entre otros, de Sonia Ruiz Escribano, Maruja Pelegrín o Ramón Sánchez Parra Servet.

Qué dicen las encuestas

Por el momento, las encuestas dan por ganador al Partido Popular en la Región de Murcia y, de entre todos los candidatos a los comicios, solo aprueba López Miras. Sin embargo, si el PP gobierna solo o necesita el apoyo de otro partido estaría "en manos de 70.000 electores volátiles". La mayoría absoluta está en los 23 escaños.