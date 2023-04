El Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, dirigido por el catedrático de la Facultad de Medicina la Universidad de Murcia José María Moraleda, celebra este viernes el hito de haber superado la cifra de 1.000 trasplantes de médula ósea. En concreto, hasta diciembre de 2022 se culminaron 1.115 trasplantes.

La conmemoración ha tenido lugar en el Salón Rojo del hospital y ha contado con la asistencia del director gerente del Hospital Virgen de la Arrixaca, Francisco Soriano; el director del IMIB, Pablo Ramírez; la directora de la FFIS, Fuensanta Martínez; y el director general de Investigación y Farmacia de la CARM, Jesús Cañavate; entre otros. Durante el acto, en el que el profesor Moraleda ha hablado sobre los hitos alcanzados en los trasplantes de médula ósea y los retos del futuro, también ha tenido lugar una charla a cargo del profesor Jesús San Miguel, actualmente director médico de la Clínica Universitaria de Navarra y el científico-médico español con más índice de impacto. Entre otros méritos, es Premio Nacional de Investigación y Premio Waldenstrom; el más prestigioso en el mieloma múltiple, una enfermedad en la que es autoridad mundial.

El primer trasplante de médula ósea que se realizó en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca tuvo lugar en 1995 y fue un trasplante autólogo, con células madre del propio paciente. Tras la llegada en 2007 del profesor Moraleda al Servicio de Hematología y Hemoterapia se produjeron dos hitos importantes: en el mes de mayo se llevó a cabo el primer trasplante alogénico (con células de un donante sano) en un niño realizado en La Arrixaca; y un mes después tuvo lugar el primer trasplante alogénico en un adulto.

Un año después, en 2008, el equipo médico de La Arrixaca logró culminar un trasplante haploidéntico; es decir, un trasplante de médula ósea de un donante no compatible con el paciente. Ese mismo año se realizó también el primer trasplante con células madre procedentes del cordón umbilical.

Los hitos llevados a cabo por el Servicio de Hematología en estos años también incluyen la acreditación de la sala blanca de producción celular, la apertura de la Unidad de Trasplantes y Terapias avanzadas en octubre de 2018 y la acreditación europea Jacie, con los máximos estándares de calidad, que se logró en abril del 2020.

El profesor Moraleda explica que los retos futuros están enfocados en dos objetivos: reducir la toxicidad y las complicaciones que pueden derivarse del trasplante de médula ósea; y reducir las recaídas ya que, pese a la eficacia de estos trasplantes, hay pacientes en los que vuelve a reproducirse la enfermedad después del trasplante.

El trasplante de médula ósea continúa siendo el único tratamiento curativo de muchas enfermedades hematológicas malignas (leucemias, linfomas, mielomas) o no malignas (aplasia medular, anemias congénitas), y puede mejorar la supervivencia y calidad de vida en pacientes con algunos tumores sólidos, particularmente infantiles. No obstante, es un tratamiento que puede tener efectos adversos graves, por lo que se suele indicar cuando la enfermedad no se puede curar con otros tratamientos.

Entre las propiedades curativas del trasplante, además de la erradicación de la enfermedad por efecto de la quimio-radioterapia a dosis altas, y la reconstitución de la hematopoyesis por las células progenitoras del donante, hay que considerar el efecto beneficioso que tiene infundir el sistema inmune sano del donante, que tiene un gran poder anti-tumoral (efecto inmune -contra el tumor). De hecho, el trasplante alogénico de un donante sano es considerado, junto con la transfusión sanguínea, como la primera terapia celular, y una de las mejores inmunoterapias adquiridas.

Trabajo multidisciplinar

Todos estos hitos en los trasplantes de médula ósea son el resultado de un trabajo multidisciplinar en el que están involucrados casi todos los servicios médicos del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Junto al Servicio de Hematología y Hemoterapia de adultos también trabajan el Servicio de Onco-Hematología Infantil; así como todas las especialidades médicas necesarias para la preparación y atención del paciente, antes y después del trasplante.

El Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca es uno de los hospitales de referencia a nivel nacional en trasplantes de progenitores hematopoyéticos infantil y también uno de los pocos de España en los que se realiza el trasplante de progenitores hematopoyéticos con selección celular compleja. El hospital ha sido recientemente nombrado por el Ministerio como uno de los 20 centros españoles autorizados para realizar inmunoterapia con células CAR-T en adultos y es el cuarto hospital en España en realizar este tipo de inmunoterapia en niños.