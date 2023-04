Quien no haya tenido tiempo para realizar sus compras, llenar la nevera o simplemente no tiene planes para el puente de mayo y quiere dar una vuelta, no tiene razones para entrar en pánico ni para alimentarse a base de pedidos de comida a domicilio. Son muchos los supermercados, centros comerciales y tiendas de la Región de Murcia que permanecerán abiertos este fin de semana y el lunes 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, también conocido como el Primero de Mayo.

Esta jornada que se celebra en conmemoración del movimiento obrero mundial, marcado como no lectivo en el calendario laboral de 2023, así como los dos días previos, los establecimientos darán servicio a sus clientes con horarios especiales. Centros comerciales Águilas Plaza: abierto todos los días de 9 a 20 horas.

abierto todos los días de 9 a 20 horas. Dos Mares: abierto todos los días de 9 a 24 horas (el lunes el horario puede modificarse).

abierto todos los días de 9 a 24 horas (el lunes el horario puede modificarse). Thader: abierto de 10.00 a 22.00 horas.

abierto de 10.00 a 22.00 horas. Atalayas: cerrado.

cerrado. La Noria: cerrado.

cerrado. Nueva Condomina : cerrado.

: cerrado. Parque Almenara : cerrado.

: cerrado. Vega Plaza: cerrado. Los cines, restaurantes y bares mantendrán sus horarios, distintos a los del centro comercial (que hace referencia al de las tiendas). Tiendas y supermercados El Corte Inglés Abrirá sus puertas este domingo de 11.00 horas a 21.00, tanto en Murcia como en Cartagena, mientras que el 1 de mayo permanecerá cerrado. Carrefour En el caso de esta cadena, su apertura en festivos y su horario depende de cada tienda. Mientras que unas modifican su horario de apertura, otras directamente no abren. Para salir de dudas basta con buscar tu tienda más cercana en www.carrefour.es/tiendas-carrefour/aperturas-en-festivos/. Lidl Esta cadena tiene el mismo funcionamiento que Carrefour, es decir, varía en función de cada tienda. En el caso de las que abren, en su mayoría lo hacen de 10.00 a 15.00 o de 10.00 a 22.00. También tienen la opción de buscar el establecimiento más cercano para salir de dudas: www.lidl.es/es/buscador-de-supermercados/s1240. Alcampo Normalmente abren de 9 a 22 horas en días laborales y algunas de sus tiendas también dan servicio en días festivos, sin modificar el horario. En la Región de Murcia, algunos de sus centros abrirán este domingo o lunes, y se puede consultar en www.alcampo.es/empresa/tiendas. Mercadona La política de la cadena valenciana es no abrir ni domingos ni festivos, y este puente de mayo de 2023 no será una excepción. Permanecerá cerrado domingo y lunes. Día Los supermercados Día reducen su jornada en domingos y festivos, en lugar de hacer la habitual, que es de 9 a 21.30 horas. Habitualmente, en estos días excepcionales abren tan solo por la mañana, aunque también dan la opción de consultar cuál de sus tiendas subirán las persianas este puente en www.dia.es/tiendas/buscador-tiendas-folletos.