Una mente brillante y mucho esfuerzo han llevado al joven Bruno Mompeán, de Alcantarilla, a ser admitido en la prestigiosa Universidad de Oxford con tan solo 16 años. Pese a su temprana edad, el joven cursa Segundo de Bachillerato en el King´s College de la Región de Murcia, puesto que saltó de curso cuando era un niño: pasó directamente de primero a tercero de Primaria por sus altas capacidades. Una vez aceptado en una de las universidades más importantes del mundo, Bruno se enfrenta al coste de la matrícula de un año, 40.000 euros, para poder empezar a estudiar allí en octubre un Grado en Matemáticas. Para afrontar el gasto, el estudiante y su familia, que pueden asumir parte del importe pero no la totalidad, han abierto un crowdfunding con el objetivo de que aquellos que quieran ayudarle aporten la cantidad económica que consideren.

Hacer la solicitud a la Universidad de Oxford no es algo que se suelan plantear todos los estudiantes, ¿de dónde le viene la idea?

Desde hace tiempo, siempre he querido estudiar en alguna universidad prestigiosa, me hace ilusión. Veo a menudo vídeos en redes sociales, Youtube... y cuando se empezó a acercar el periodo para solicitar el acceso a las universidades consideré seriamente aplicar a un sitio reconocido y el que más me llama la atención es Oxford.

¿Cómo se preparó la prueba de acceso?

Me preparé solo. Miré el temario e hice todos los exámenes de prueba que hay. Luego tuve que hacer un primer test en Valencia y al aprobarlo me dejaron pasar a la siguiente fase, que son tres exámenes de Matemáticas allí en directo, frente a un tribunal.

¿Cómo se sintió al enterarse de que le habían aceptado?

Recuerdo que fue el 10 de enero y me llegó un correo cuando estaba, precisamente, en clase de Matemáticas. Al principio no sabía cómo reaccionar, estuve un par de segundos sin expresión... Me sorprendió mucho. Una vez que procesé lo que había pasado llamé a mis padres; estaba muy contento, muy emocionado.

«Si no consiguiera ir a Oxford me quedaría en la Universidad de Murcia, yo encantado»

¿Siempre le han gustado las Matemáticas o ha barajado estudiar otra carrera?

Siempre ha sido mi asignatura favorita, incluso en 1º de Primaria. Estuve barajando hacer alguna ingeniería, pero en 4º de la ESO un profesor de mates me dio la opción de cursar una asignatura extra que se llama Matemáticas Avanzadas y hacerlo me encantó, me pareció muy divertido y me decidí por las mates sí o sí.

Si consiguiera estudiar el grado de Matemáticas en Oxford, ¿qué le gustaría hacer una vez lo acabara?

Si fuera por mí, haría el grado, luego un máster, doctorado y todo lo que me dejaran estudiar. Una vez acabados los estudios me gustaría investigar, compaginándolo con algún trabajo como la docencia, quizá. Simplemente algo que tenga que ver con las Matemáticas porque quiero seguir estudiándolas.

Aún le queda pendiente resolver si puede pagar la matrícula, ¿esperaba que fuera tan cara?

Tenía una idea del coste, pero subió este año, porque va subiendo de año en año. Además en la pagina web hay dos precios y pensaba que a mi grado le correspondía el primero, más bajo, pero no. Luego investigamos el coste de vivir ahí y es muy caro. De todas formas, yo lo solicité sobre todo por saber si podía entrar. Quería comprobar si era capaz y lo he conseguido.

¿No hay becas a las que recurrir?

Al ocurrir el Brexit, los países de la UE ya no entramos en los préstamos del Gobierno ni de la Universidad de allí con las condiciones de antes, pagamos el precio de los estudiantes internacionales. De momento, las becas y ayudas para estudiantes europeos solo están configuradas para aquellos en situaciones muy desfavorecidas. Los bancos ingleses no te dan préstamos si no eres inglés. Solo hay opciones de prestamistas privados o de bancos españoles, pero las condiciones no están enfocadas a estudiantes, con muchos intereses y plazos muy cortos, y se hace prácticamente imposible.

Ha lanzado una campaña de crowdfunding, ¿cómo surgió la idea?

Hablamos con el instituto y nos dio varias ideas. Las anteriores no funcionaron, hasta que ya como última opción quedó lo del crowdfunding.

¿Espera alcanzar los 40.000 euros que necesita para la matrícula?

Como va ahora mismo la cosa no es una opción muy realista. Tengo que aceptar el 8 de junio, queda muy poco.

«Por el Brexit, los estudiantes de la UE ya no entramos en los préstamos de Reino Unido como antes»

¿Qué haría si no lo consigue?

Me quedo en Murcia. Estudiaría mi grado en la UMU e intentaría hacer un máster en Oxford. Si yo de verdad que lo que más quería era ver si era capaz de entrar. Ahora que tengo la oportunidad, sería una tontería no intentar aprovecharla, pero si no lo consiguiera no tengo problema con quedarme en Murcia, yo encantado. De hecho, en enero fui a asistir de oyente a un par de clases y genial.

Es representante de los estudiantes, embajador de Matemáticas y forma parte de un curso estudiantil, ¿cómo lo hace para compaginarlo todo?

Esa es una buena pregunta (risas). Me sobran unas tres horas a la semana para eso, tengo que apañármelas. Dedico la mayoría de mis recreos a eso, me suelo quedar dentro, trabajando. Y en mi casa también le dedico tiempo.

¿A qué dedica el resto de su poco tiempo libre? ¿Con qué más se divierte?

Todo eso me encanta, me lo paso muy bien. Mi afición realmente son las mates, porque a mí me divierte, las estudio aunque no estén en el temario. También paso mucho tiempo con mi hermano, juego a videojuegos o salgo con mis amigos.

¿Sus compañeros de clase le apoyan o ha sentido rechazo?

En general todos mis compañeros me apoyan mucho y quieren que pueda conseguir lo que intento.