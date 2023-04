El Cementerio Municipal de Mazarrón se ha quedado pequeño, y ya ha llegado a su límite de capacidad, algo que está generando no pocos problemas entre los vecinos de la localidad que desean dar sepultura en esta camposanto a sus familiares o allegados.

A la espera de que llegue la futura ampliación, un procedimiento que sigue atascado en la Mesa de Contratación, el Ayuntamiento ha optado por exhumar (previa publicación en el Boletín Oficial del Estado) todos los restos mortales de la calle Carmen, una de las primeras filas que se construyeron, y recolocarlos en los nichos peor conservados, de manera que se puedan liberar los que presentan un mejor aspecto y ofrecerlos a los nuevos solicitantes. Esta recolocación ha sido muy criticada tanto por vecinos como por el PP de Mazarrón.

Según la exalcaldesa y candidata del PP a la Alcaldía de Mazarrón, Alicia Jiménez, se están exhumando restos que datan de enterramientos de 1910 y 1920, y los han colocado “en bolsas de basura con pegatinas con el nombre escrito a mano y las están metiendo juntas en otros nichos que no se están utilizando, los que están en peores condiciones en la calle Carmen". La popular sostiene que cuando ella ejerció el cargo de concejal de Sanidad ya se previó esta necesidad de habilitar nichos ocupados y "compramos en el año 2004 unos pequeños féretros, para dar un poco de dignidad a los restos", aunque por las avanzadas fechas de sepultura "ya sean tierra y polvo".

Jiménez recrimina al Gobierno de socialista de Gaspar Miras que no haya sacado adelante el proyecto para la ampliación en los últimos cuatro años de legislatura. "El procedimiento para construir nuevos nichos lo tienen paralizado", sostiene la líder popular, que también explica que otra de las posibles soluciones, habilitar los columbarios, una estructura con pequeños nichos interiores destinados para colocar urnas cinerarias, tampoco es viable porque no se han aprobado los precios públicos a través del pleno municipal. "Ese trámite no se puede llevar a cabo porque a pesar de que están hechos no se han realizados los pertinentes informes económicos y no ha pasado por una sesión plenaria", indica.

Una de las afectadas ha asegurado en redes sociales que lleva esperando cinco días para poder dar sepultura a las cenizas de su padre. "Mi padre sigue desde el viernes 21 de abril sin poderle dar sepultura. Creo que en este tema deberíamos ser más serios y dejar el dinero de las fiestas para estos casos", sostiene en su mensaje. "La calle Carmen del cementerio son como las lentejas, si las quieres las tomas y si no las dejas; cuando se llene ese calle habrá que congelar a quien se muera y cuando se pueda ampliar el cementerio los enterramos. Sinvergüenzas", concluye esta mujer.

Por su parte, el alcalde de Mazarrón, Gaspar Miras, explica que se la ofrecido a los familiares de este fallecido nichos disponibles en una zona que se ha rehabilitado completamente (calle Carmen), "de hecho, hace unas semanas se ocuparon varios de esos nichos, reformados y restaurados, en esa misma calle; es el único lugar y espacio en el cementerio de Mazarrón que hay disponible actualmente para la sepultura de los fallecidos". Según el regidor, "otra cosa es que a estas personas le guste o no la zona, lo que no podemos es hacer algo que no existe".

Sobre el uso de bolsas de basura y la recolocación en otros nichos, el alcalde ha asegurado a esta Redacción que "no tiene conocimiento" de estos hechos.

Sobre la ampliación, el alcalde explica que está prevista la aprobación de los pliegos de condiciones. Este proceso se tuvo que reiniciar porque la empresa adjudicataria en el proceso anterior rehusó realizar la obra y mostró su disconformidad con el presupuesto, entre otras cuestiones, por el encarecimiento de los materiales de construcción. "Ahora tendremos que volver a licitar el contrato y ese procedimiento se extenderá durante unos 2 o 3 meses", señala el alcalde.