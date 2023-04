El candidato a la presidencia de la Región de Murcia, José Vélez, y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, acompañaron ayer a Manuel Torres en su presentación como candidato a la alcaldía de Cartagena, que se llevó a cabo en Santa Lucía, el barrio donde creció.

En su intervención, Diana Morant se refirió a Torres como «una persona sencilla» y «del pueblo» a la que van a votar «las personas sencillas». La ministra, que aseguró que el PSOE arreglará en la Región «la tasa escolar de abandono más alta de España» cuando Vélez sea presidente, no se olvidó del Mar Menor y afirmó que «el PP se ha convertido en un negacionista de la ciencia. La ciencia nos dice lo que le pasa al Mar Menor: se está contaminando, y se está contaminando porque el Gobierno de la Región de Murcia no ilegaliza los cultivos no regulados y mira para arriba para que le solucionemos el problema». «Vamos a ser los socialistas los que vamos a salvar el Mar Menor», dijo la ministra.

José Vélez se acordó del acto de Feijóo en Murcia y afirmó en tono jocoso, dirigiéndose a Manuel Torres, que «hay más personas aquí apoyándote que esta mañana a Feijóo y López Miras». Vélez hizo referencia al dinero de las ayudas para el alquiler joven: «Queremos que haya un cambio para que los ciudadanos tengan lo que merecen, que los jóvenes de esta Región no tengan un Gobierno que tiene 2 años el dinero para el alquiler de vivienda joven y a estas alturas lo ha recibido nada más que el 3%». En cuanto a la sanidad, el candidato a la presidencia regional afirmó que «los centros de salud necesitan muchísimos profesionales. 460 hemos evaluado que vamos a contratar en el primer año de legislatura. 150 médicos para la especializada y 4.200 profesionales de la salud», ya que «hay que proteger la sanidad pública».

Vélez criticó López Miras no haya propuesto nada para traer agua mientras el Gobierno central está invirtiendo «más de 3.000 millones de euros hasta 2027 en infraestructuras hidráulicas, de los que más de 600 millones van destinados a aumentar el agua desalada, a interconectar las desaladoras y a poner energía fotovoltaica que abarate el precio del agua para siempre». Así, en 2027 el Gobierno de España actual «habrá invertido más de 600 millones para que tengamos más agua para siempre». Además, Vélez pidió a López Miras «un cara a cara ante los medios de comunicación».

En su intervención, Manuel Torres declaró que «el que más ha invertido en esta ciudad estos años ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez».

Además, el candidato a la alcaldía enumeró una serie de propuestas. Entre otras medidas, si gobiernan «vamos a elaborar un plan de movilidad que potencie el transporte público, vamos a exigir a la Autoridad Portuaria la reordenación de las inversiones de la integración Puerto-Ciudad y las zonas de actuación prioritaria y vamos a pedir que la terminal de contenedores se quite de ahí». El PSOE, afirmó Torres, pretende «tirar ese muro para que Cartagena sufra su segunda gran transformación con la creación de una playa urbana que sea el motor regenerador económico y ambiental del sur del municipio». Además, dijo, «vamos a potenciar un gran cinturón verde desde los terrenos de Potasas y Derivados pasando por el barranco de Orfeo, las laderas del Calvario y San Julián, conectando con la playa urbana de Santa Lucía».