Cientos de personas asistieron este sábado al mediodía en Murcia al acto de Vox en la plaza de la Cruz, en el que participaron el candidato a alcalde de la capital de la Región, Luis Gestoso, el aspirante a presidente de la Comunidad y líder del partido en la Región, José Ángel Antelo, y el diputado nacional Iván Espinosa de los Monteros, que cierra la lista a los comicios municipales en el municipio. Un grito de “viva España”, respondido con un “viva” y banderolas de ‘Cuida tu pueblo, cuida lo tuyo’, lema del evento, para comenzar las intervenciones. “Solo queda Vox”, clamó un hombre que llevaba una enseña nacional a modo de bufanda.

Tomó la palabra primero el candidato a la Alcaldía de Murcia, Luis Gestoso, que se refirió a la noticia en exclusiva de La Opinión y agradeció a Iván Espinosa de los Monteros que cierre la lista a las municipales.

“No nos ponemos de perfil ante nada, hemos ido por las pedanías escuchando a la gente, no con recetas mágicas. Yo quiero ir a los sitios cuando sea alcalde y que nadie me señale con el dedo por haber sido sinvergüenza”, subrayó Gestoso, a lo que añadió que “en Vox somos gente decente y no engañamos a nadie”.

El candidato a alcalde afirmó que “el miedo va a cambiar de bando, los que van a tener miedo van a ser los delincuentes y los okupas”. En este sentido, insistió en que “todos los delirios ideológicos de la izquierda los vamos a destinar a cuarteles de la Policía Local”.

Hizo hincapié en que “con Vox, el coche lo va a coger quien quiera”, ya que “Vox quiere una ciudad para todos los españoles y para todos los murcianos”. A este respecto, reiteró su promesa de eliminar la ORA.

“Serrano es una persona que ha destruido la ciudad, la ha dejado como si la hubieran dinamitado; luego tenéis a Ballesta, que se ha tirado seis años como alcalde para peatonalizar Alfonso X”, manifestó el que fuera concejal en Molina y luego director general de Emergencias, como él mismo recordó. Gestoso apuntó que “el día 28 salimos a ganar, a ganar y a ganar”, y cerró su discurso con un “viva España”.

A continuación tomó la palabra Antelo, al que el público dedicó gritos de “presidente”. “Somos el proyecto de la familia y de la vida, queremos defender a esas mujeres que pueden tener un embarazo no deseado y los otros partidos ofrecen el aborto: vamos a defender al más débil, que es el no nacido”, afirmó el líder del partido conservador en la Comunidad.

Destacó que “se ha creado una gran mentira en torno a nuestra joya, nuestro Mar Menor, criminalizando” a los agricultores y ganaderos, “porque hay que decirle a los progres que las lechugas no crecen en el frigo”.

Antelo hizo hincapié en que “están fallando los políticos de siempre”. “Aquí tenemos el modelo del Tito Berni o el modelo del Tito PAS: ellos son mentirosos profesionales y nosotros lo que decimos lo cumplimos”, precisó. “Nuestra gran línea roja es la verdad, que ha sido extirpada en muchas partes de nuestra Región”, sentenció.

Habló de inmigración ilegal, “somos la segunda puerta de entrada tras Canarias”, y de oleadas de robo en el campo, y aseguró que conoce a personas “a las que han robado 40 veces en su nave”. Criticó “la Agenda 2030” y consideró que “es incompatible con el modelo económico de esta Región y de toda España”. También concluyó su alocución con un “viva Murcia y viva España”.

Mientras, iba saliendo y entrando gente de la Catedral. Algunos miraban a los políticos y aplaudían.

Cerró el acto Espinosa de los Monteros, que elogió las bondades de Murcia como “uno de los mejores sitios de España para vivir”. A su juicio, “estar aquí ya es un acto revolucionario”.

“Hemos tenido la fortuna de saludar a unos cuantos policías nacionales que hoy nos acompañaban, la gente los saludaba y les daba las gracias. Gente muy radical”, ironizó.

“Ya está bien de ceder en los principios retrógrados de la izquierda que ha llevado a España a su peor momento en los últimos 25 años. Cada vez hay más personas que son normales de verdad, cansados de tanta estupidez de la izquierda”, remarcó.

“Cada vez hay más lesbianas y gais cansados de que les digan lo que tienen que votar. Cada vez hay más mujeres cansadas de que le digan que, si eres mujer, tienes que ser casi podemita y odiar al hombre”, expresó el diputado, que acto seguido aludió a la excarcelación de “violadores y pederastas” por la recién reformada Ley del ‘solo sí es sí’.

“Ya está bien de criminalizar a la gente normal”, espetó Espinosa de los Monteros, que recibió un gran aplauso.

Fue desgranando “la defensa de la vida, la defensa de la familia, el derecho de los niños a tener un padre y una madre, claro que vamos a defender la unidad de España. Por supuesto que vamos a defender la propiedad privada como un derecho fundamental, por eso no vamos a permitir que los okupas entren en las viviendas de gente honrada que ha estado trabajando toda su vida”.

“Esta es la auténtica revolución: la revolución de lo normal. Es que estamos hablando de sentido común, de cosas muy sencillitas, ¡pero que nadie las defiende!”, manifestó el parlamentario.

“Lo normal es creer, como todo el mundo creía siempre, que el agua es de todos. No de una región o de una provincia, el agua es un bien común de todos los españoles. Hay agua de sobra si se sabe utilizar, si se acometen las infraestructuras necesarias, ¡y esto lo decimos en toda España!”, dejó claro.

“Es de psiquiátrico lo que estamos viviendo con la izquierda”, resaltó, e instó a los jóvenes a “estudiar Psiquiatría” para tratar a quienes aún votar a la izquierda. “Una izquierda woke que se dedica a poner dos faldas en los semáforos y a hablar de niños, niñas y niñes”.

Espinosa de los Monteros consideró que “la izquierda solo piensa en términos de miseria”, mientras que Vox piensa “en abundancia”. “En Murcia tenéis una abundancia de oportunidades delante de vosotros que vamos a aprovechar”.

“Pedimos que los partidos que no acepten la unidad de España indisoluble no se puedan presentar, ¡pues el PP votó en contra!”, clamó. Para él, las siglas PP significan “problema principal”.

“La gente normal tiene que soportar etiquetas todos los días, como ‘fascistas’. Veo aquí a amigos cubanos. Ellos han sobrevivido. Viva Cuba libre. Preguntadle a ellos lo que es la izquierda”, indicó.