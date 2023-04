Los padres de Julián recibieron esta semana la mayor de las alegrías. Hace apenas unos días los médicos que llevan el caso del pequeño Julián Cayetano, del hospital murciano Virgen de la Arrixaca, anunciaban a sus progenitores, tras someterle a una resonancia, que el tumor que albergaba en su cabeza había desaparecido.

"Hemos ganado la batalla, pero la guerra aún no", explicar Miguel Ángel, padre de Julián, que junto a su mujer, se encuentran exhaustos por la presión vivida durante los últimos meses. Sus padres aún no se lo creen: "No sabemos cómo pero ha desaparecido. No hay explicación", aclara.

Asimismo, el padre ha dejado claro que este tumor es "muy puñetero, porque aunque haya desaparecido, puede volver a salir". El joven murciano deberá continuar con revisiones cada tres meses y seguir recuperándose de la quimioterapia que recibió en su momento, que "casi acaba con Julián", según narra su padre.

La "desaparición" del tumor de la cabeza del pequeño le da margen para continuar disfrutando de todas las iniciativas y reconocimientos que ha recibido durante las últimas semanas: "Este niño se baña en la playa este verano", indica esperanzado Miguel Ángel.

La lucha contra el cáncer

El próximo 7 de mayo, a las 19.00 horas, se organiza en el campo de fútbol Casa Felipe (Moratalla) un evento benéfico en honor a Julián para recaudar fondos contra el cáncer en el que participarán tres clubes deportivos del Noroeste: Moratalla Club de Fútbol, Club Cehegín Deportivo y el Ciudad de Calasparra Club de Fútbol.

Los organizadores ha facilitado un número de cuenta solidaria para apoyar la investigación contra el cáncer: ES7730580990252763345932.