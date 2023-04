Más de 200 funcionarios de la administración de Justicia de la Región de Murcia han participado este miércoles en la multitudinaria manifestación, 10.000 en total según los sindicatos convocantes, que ha recorrido el centro de Madrid para reclamar al Gobierno de España una "propuesta razonable" que incluya mejoras salariales y laborales para acabar con una huelga, que ha supuesto la suspensión de miles de actuaciones judiciales en toda España. La comitiva murciana llegó a la capital en dos autobuses y en numerosos coches particulares. El responsable de Justicia de UGT Región de Murcia, Federico Moret, asegura que la noticia de la reunión que mantendrán mañana el Ministerio de Justicia y el comité de huelga "ha venido como anillo al dedo, porque se ha sumado mucha más gente a la huelga de hoy, esa que todavía estaba un poco reticente; ahora muchos se arrepienten de no haber venido a Madrid, porque aquí el ambientazo es terrible".

A pesar de que no se dispone todavía de datos concretos sobre el número de actuaciones que se han tenido que suspender en la Región por los paros matinales y la huelga general de 24 horas de este miércoles, Moret apunta a que, "salvo un par de juicios, todo se ha paralizado en la Ciudad de la Justicia, todo se ha suspendido, teniendo en cuenta los servicios mínimos", para cubrir los juicios de derechos fundamentales, causas con presos y de los procedimientos de familia con niños menores, entre otros. Una de las actuaciones que se ha suspendido en la Región es la comparecencia que estaba prevista para cerrar un acuerdo de conformidad en el caso del portero acusado de dejar en coma un joven de un puñetazo.

En cuanto al seguimiento de la huelga hay notables discrepancias entre la Delegación del Gobierno y los convocantes, los primeros apuntan a que el seguimiento durante la jornada de ayer en la Región fue del 39,6 por ciento, mientras que los sindicatos elevan la cifra a entre el 75 o el 80 por ciento aproximadamente.

Sobre la reunión de mañana los sindicatos convocantes esperan que el departamento de la ministra Pilar Llop haga una oferta que contemple una parte económica y otra de negociación de reformas normativas, como la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO). Para el aumento salarial, los convocantes proponen una subida de 430 euros al mes para los profesionales de la categoría A1, como son médicos forenses y facultativos; 400 euros más al mes para el cuerpo de funcionarios de Gestión y técnicos especialistas de laboratorio; 375 euros al mes para Tramitación y ayudantes de Laboratorio; y 350 euros mensuales adicionales para los funcionarios de Auxilio Judicial.

Según Moret, no se está pidiendo "nada exagerado", y destaca que "no se trata solo de dinero, sino de una reforma legislativa que clarifique el tema de las funciones y que el trabajador se sienta amparado por la ley y no trabaje con el miedo de hacer cualquier actuación y que te acusen de prevaricación o de esta cometiendo un delito", señala Moret.

Por su parte, Flora Martínez, secretaria del Sector Administración de Justicia de CCOO-RM, espera que esa reunión con el Ministerio "no sea una convocatoria para lavar la cara de la ministra ante la opinión pública, esperamos que el Ministerio ponga encima de la mesa una propuesta que se ajuste de verdad a las reivindicaciones que le venimos haciendo, si quiere realmente parar el conflicto y que el daño a la ciudadanía y al servicio público no siga agravándose". También destaca que aunque el debate sobre las retribuciones es importante, en el mismo rango de importancia coloca la necesaria "paralización de la Ley de Eficiencia Organizativa, puesto que es una ley que va a conllevar una nueva organización y que pone en tela de juicio muchos de los derechos que ya tenemos, como el derecho a la movilidad voluntaria, el concurso de traslados, pérdida de retribuciones... Para nosotros esa paralización es fundamental y la apertura de un proceso de negociación sobre los aspectos más lesivos de esa ley".

En cuanto a las funciones que realizan los funcionarios de este sector, Martínez apunta a que algo que ha puesto sobre la mesa la anterior huelga de los letrados de la Administración de Justicia es que "hemos sido conscientes de que una buena parte del trabajo que realizamos en las oficinas judiciales lo hacemos sin contar con la presencia del letrado, algo que en muchos casos es obligatorio, por ley, y ellos están recibiendo unas retribuciones por todas esas funciones cuando realmente las estamos haciendo los funcionarios de los cuerpos generales y especiales".

Con pancartas, banderas y chalecos de los sindicatos, algún disfraz y al grito de "no más funciones sin retribuciones", los funcionarios han recorrido la Gran Vía y las plazas de Callao y Sol hasta llegar al Ministerio de Hacienda en la calle Alcalá, donde los portavoces de CSIF, CCOO, STAJ y UGT han celebrado el "éxito" de participación en la manifestación a la que han acudido trabajadores de toda España.

"Ya está bien de que el trabajo que realizamos nosotros se retribuya a otros cuerpos", ha abundado Antonio Lozano, portavoz nacional de UGT, en referencia a la subida salarial de entre 430 y 450 euros brutos al mes firmada con los letrados de la administración de Justicia. No obstante y pese a que los sindicatos se movilizaron justo después este acuerdo, Jordán ha defendido que sus reclamaciones se remontan a hace "más de veinte años" y no son una "consecuencia" del conflicto con los letrados.

Fuentes del Ministerio no creen que esta propuesta esté cerca y han argumentado que se trata de una negociación en la que deben intervenir también las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de Justicia: todas, salvo la Región de Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla.