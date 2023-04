Marcos Ortuño, consejero de Presidencia, Turismo y Cultura, además de portavoz del Gobierno regional, apuesta por incrementar el número de plazas hoteleras de la Región y por mejorar la calidad de la oferta turística. Su objetivo es alcanzar los dos millones de visitantes el próximo año, lo que supondría un crecimiento del 18% respecto a 2022.

La Semana Santa ha cumplido las expectativas de la Consejería.

Yo diría que ha sido extraordinaria. Por un lado ha cumplido las expectativas que teníamos, hemos superado las cifras que tuvimos en 2019 y hemos alcanzado una ocupación que ha estado por encima del 90% prácticamente en toda la Región y en todo tipo de alojamientos. Las zonas de costa y los balnearios han rozado casi el lleno. El buen tiempo también ha contribuido a que se puedan lucir las procesiones, que son uno de los mayores atractivos turísticos. La actividad en la hostelería ha sido sobresaliente, no podías ir a comer si no tenías reserva, y se mantiene estos días en Murcia con las Fiestas de Primavera.

Sin embargo, las estadísticas indican que los precios hoteleros de la Región están entre los más bajos y son también los que menos rentabilidad permiten a las empresas.

No conozco esos datos, pero lo que sí está ocurriendo también es que tenemos una inflación disparada y eso lo está sufriendo el sector turístico. No hay más que ver cómo han subido los precios de la luz, del gas y de la gasolina.

¿Al turismo regional le falta una vuelta de tuerca?

Falta seguir apostando por la calidad. Esa es una de las cuestiones fundamentales. Creo que el futuro de la Región pasa por el turismo. Es uno de los sectores con amplias posibilidades de crecimiento, estamos trabajando para crear una industria turística. Tenemos una serie de ejes que están en un Plan Estratégico, que elaboramos con la participación de los profesionales del sector, que tenemos que cumplir sí o sí. Hay que apostar por la colaboración público privada y atraer a cadenas que quieran invertir en la Región. También es fundamental apostar por la formación. Es una muy buena noticia que se haya alcanzado un acuerdo en el convenio de la hostelería, que llevaba muchos años atascado. Hay que apostar por la promoción y por una nueva imagen de marca. Es fundamental apostar por la calidad, fomentando la sostenibilidad de los destinos y por la inteligencia turística. Tenemos una oficina que nos da una serie de parámetros para tomar las decisiones.

¿Cuáles son sus planes?

Creo que tenemos grandes atractivos turísticos. Tenemos de todo: tenemos sol y playa, turismo de interior, religioso, gastronómico, deportivo. Tenemos, además, grandes profesionales. Estamos trabajando para crear una industria turística y con todo eso tenemos que ser capaces de lograr que el turismo siga creciendo.

¿El AVE ha aportado algo en la primera Semana Santa con trenes de Alta Velocidad?

Lo que me transmiten los empresarios es que no ha habido grandes diferencias. Para que se note de verdad necesitamos tener más trenes. Tener AVE es positivo, pero necesitamos un AVE de verdad. Tenemos una infraestructura de Alta Velocidad que nos permite tener más trenes diarios, más rápidos y más baratos. Todo eso es una mera decisión política. La Región de Murcia no tiene un servicio competitivo, porque el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere. No puede ser que el AVE de Alicante a Madrid cueste nueve euros y que nosotros estemos pagando 140 o 160. Tampoco puede ser que haya capitales con 11 frecuencias diarias y que nosotros tengamos cuatro, dos desviadas por Alicante. Necesitamos estar conectados con Madrid en menos de dos horas y media.

¿Hay alguna previsión de que el AVE low cost llegue a la Región?

Estamos exigiendo al Ministerio, que es el que tiene la responsabilidad, que nos ponga un AVE de verdad. Que el AVE de Murcia no sea ni más ni menos que el que tienen otras capitales. Hemos esperado 30 años y exigimos un AVE de verdad.

¿Qué expectativas tienen para el aeropuerto?

Para la campaña de verano tenemos 77 vuelos semanales, dos más de los que habíamos anunciado, con 20 ciudades de siete países. Lo que veo es que lo mejor para nuestro aeropuerto está por llegar y tenemos la voluntad de potenciarlo. Es verdad que se ha caído algún vuelo, como el de Bilbao, pero hemos puesto en marcha un concurso con tres lotes para captar vuelos a Galicia, Francia y Madrid y Barcelona. Nuestro objetivo es que nos visiten más turistas. En 2022 hemos recibido 1,7 millones de visitantes, hemos sido una de las seis comunidades que recibimos más viajeros que en 2019, pero no nos conformamos con eso. El objetivo es alcanzar los dos millones de turistas en dos años, lo que supondrá alcanzar un incremento del 18% respecto a 2022.

Pero el número de plazas hoteleras aún es reducido, mientras que sigue primando la oferta de segunda residencia.

Por eso hablaba de la necesidad de atraer inversión de nuevas cadenas hoteleras. Es evidente que hay que aumentar el número de plazas hoteleras. Es verdad que hay nuevos proyectos en marcha y espero que vean la luz en las próximas semanas o en los próximos meses. Hay que atraer a un turista que tenga más capacidad de gasto apostando por la calidad de la oferta y eso viene por la implicación del sector privado. Tenemos el caso del hotel Príncipe Felipe, que ha mejorado sus habitaciones y va a abrir el 15 de mayo después de la remodelación.

En el Mar Menor parece que no avanzan ni los proyectos del Gobierno central ni los de la Comunidad.

Con los biorreactores ha surgido un problema técnico, que se solucionará, pero tenemos una consejería específica para el Mar Menor y el Gobierno regional sigue trabajando en la retirada de la biomasa. Se han invertido 15 millones y estamos invirtiendo en infraestructuras de los municipios. Yo pregunto qué está haciendo el Ministerio. Aquí viene la ministra y dice que va a invertir cientos de millones, porque yo ya he perdido la cuenta, pero la realidad es que no veo actuaciones concretas para mejorar el Mar Menor. Obras reales del Estado no conozco, pero luego te encuentras con que desviaron 55 millones que estaban destinados a proteger el Mar Menor y los llevaron a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Yo hubiera aprovechado la visita de la ministra para preguntarle si va a reponer esos 55 millones de euros. Para nosotros es prioritaria la recuperación del Mar Menor.

¿Tiene alguna previsión sobre la marcha de las reservas hoteleras en la zona?

El año pasado se consiguió recuperar el equilibrio del Mar Menor y, evidentemente, todavía estamos lejos de conseguir su recuperación. La situación que tenemos ahora no es la del año pasado.

¿Hay algún proyecto cinematográfico en la Región?

Ya se ha rodado la película Últimas voluntades, de Joaquín Carmona y con Fernando Tejero. Confiamos en que la creación de la Film Commission traiga muchos rodajes, porque tenemos costa, desiertos como el de Abanilla y bosques en la montaña. El cine también puede ser una forma de dar a conocer los atractivos de la Región a través de sus paisajes.

¿Cree que la presencia del expresidente de la Comunidad Alberto Garre en la lista autonómica de Vox le quitará votos al PP, que tiene a los otros dos ex jefes de gobierno imputados?

Respeto la decisión de cada persona para presentarse por uno, tres o cinco partidos diferentes. Nosotros estamos centrados en lo importante, que es seguir mejorando la calidad de vida de la gente. Creo que tenemos un proyecto de futuro, de gestión, con un fuerte compromiso con la sanidad, con la educación, con el medio ambiente, con los problemas del agua y, en definitiva, comprometido con la Región de Murcia. Estamos centrados en todo esto, que para nosotros es lo importante. Entendemos que un Gobierno del PP da estabilidad. Es cierto que Valcárcel se sentará en el banquillo, pero Pedro Antonio Sánchez ya ha sido juzgado.

«En Yecla abría los patios de los colegios a los alumnos por la tarde» El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, que también es el titular de Deportes, se muestra partidario de que los colegios abran sus instalaciones deportivas por la tarde para que sea utilizadas por los alumnos. «Yo lo hacía cuando era alcalde de Yecla», asegura Ortuño. Reconoce que los escolares «están saltando la valla para jugar al fútbol», por lo que ve con buenos ojos algún tipo de acuerdo con los ayuntamientos para que abran sus instalaciones.

¿Pero se plantean que pueden necesitar el apoyo de Vox para formar gobierno?

Trabajamos para mejorar los resultados que ofrecen las encuestas. Creo que la reflexión que habría que hacerse en este momento es si Vox se apoyaría en el PSOE y en Podemos para impedir la investidura de López Miras.

Los ayuntamientos se quejan de que no reciben de la Comunidad la financiación que les corresponde.

Para mejorar la financiación d e los ayuntamientos necesitamos mejorar nuestra financiación estatal. El Plan de Obras y Servicios tiene un presupuesto de 15 millones para dos años. También podemos hablar del plan de infraestructuras deportivas municipales o de los planes de sostenibilidad turística en destino, que tienen fondos europeos en los que hemos sido una de las comunidades peor tratadas por el Gobierno de España y que nosotros hemos decidido destinar a los ayuntamientos. Han sido 15 planes que han beneficiado a 18 municipios, con más de 50 millones.

¿Qué ha llevado al Gobierno regional a apostar por contener la deuda dejando que el déficit se dispare?

Lo que sé de estos temas es que somos la comunidad autónoma peor financiada. Esto es algo que reconoce el Gobierno de España. También sé que desde la entrada en vigor del actual sistema de financiación hemos recibido muchos menos de lo que nos correspondía. Desde 2009 hasta 2019 la Comunidad ha dejado de ingresar 8.000 millones, lo que supone el 90% de la deuda.