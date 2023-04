ITRES: el avance de la informática requiere del socio tecnológico adecuado

Un buen ambiente de trabajo y unas condiciones laborales que, además de garantizar la felicidad y estabilidad de sus empleados, se reflejasen en una estupenda relación con sus clientes. Bajo esa ambiciosa idea nació hace cinco años la tecnológica ITRES, y el éxito hasta ahora ha sido rotundo. La empresa especializada en servicios de consultoría de Sistemas, Ciberseguridad y Data Center destaca por un trato personalizado y cercano que le ha valido para consolidarse en el sector de la informática.

«Seguimos obcecados en buscar algo diferente al trato generalista. Nosotros nos sentamos con el cliente, buscamos lo que exactamente necesita y hacemos un trabajo a su medida. Sentarte con ellos e intentar entender su negocio y sus necesidades, dándole forma a esas necesidades con una solución de la que te haces responsable. En definitiva, no engañar al cliente forzando el proceso de venta para convertirlo en vender por vender», afirma Joaquín Pablo Lidón, socio fundador de ITRES.

Es esa interpretación de los servicios, el afrontar el crecimiento orgánico de manera ordenada, y en no incrementar la cifra de facturación a costa de sacrificar la calidad, lo que diferencia a ITRES del resto de tecnológicas. La gran mayoría de las consultoras tratan de vender una serie de servicios paquetizados o estandarizados, sin escuchar al mercado, mientras que ITRES no trata de vender lo que produce, sino de producir lo que se demanda. Para ello cuenta con perfiles profesionales con el talento y la experiencia necesaria para poder gestionar exitosamente cualquier implantación.

La pandemia de covid-19 supuso un enorme cambio de mentalidad con respecto a la importancia de la inversión en tecnología informática (IT), percibiéndose por primera vez a nivel global como algo necesario. «Se empieza a entender que cualquier empresa necesita la informática en todos sus procesos (custodia, protección y duplicación de la información). Cuanto más profesionalizada esté la empresa, más estratégica se percibe la IT, y por tanto como una inversión necesaria», explica Enrique Adamuz, socio fundador de ITRES.

Precisamente el grado de profesionalización suele ser la excusa elegida por las pymes a la hora de no invertir en ciberseguridad, un error muy común al pensar que ellas no serán objeto de ataques cibernéticos. Nada más lejos de la realidad, pues son estas empresas de menor tamaño, que se presuponen menos preparadas para hacer frente a las amenazas, las que en mayor medida sufren estos ataques. El carácter oportunista de los ciberataques, automáticos en su inicio, hace necesaria una correcta inversión en seguridad por parte de cualquier empresa, ya en la actualidad ligada a la informática, porque donde esta llega, el riesgo también. «Las empresas de ciberseguridad tradicionalmente no han sabido trasladar esa necesidad de protegerse, vendiendo desde el miedo, pero el miedo es finito. La seguridad es una gestión del riesgo, no existe una seguridad absoluta. Cuando ITRES vende ciberseguridad, nunca hablamos de seguro o no seguro, hablamos de riesgo», comenta Javier Medina, socio fundador de ITRES.

Otro de los servicios más destacados de ITRES son los Data Center, encargados de garantizar el acceso a la información de cualquier empresa. Aunque estos procesos informáticos evolucionan día a día, desde ITRES están convencidos, tal y como afirma Pedro Raja, uno de sus socios fundadores, de que «el trabajo humano sigue marcando la diferencia, pues por muy avanzado que esté el trabajo informático, siempre puede darse algún problema que no esté contemplado por esta tecnología, siendo necesaria la intervención humana».

ITRES organizará próximamente la segunda edición del Foro Nexo, un punto de encuentro para las figuras más relevantes del mundo de la tecnología en la cuenca Mediterránea, que se espera tan exitosa como la primera.