El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, ha recomendado a los agricultores realizar los riegos de primavera y verano «con la máxima prudencia» porque las reservas son «muy escasas» y, en caso contrario, podría haber «dificultades» para afrontar el próximo año hidrológico --que comienza el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre--.

En este sentido, Urrea ha recordado que a finales del pasado mes de marzo terminó el primer semestre del año hidrológico, en el que las precipitaciones «no han sido lo esperado en cuanto a su cantidad».

«Evidentemente, estábamos pendientes de la evolución de las lluvias para poder ver el grado de escasez o no que dan nuestros indicadores y, lamentablemente, no ha sido un semestre especialmente lluvioso, sino más bien lo contrario», tal y como ha admitido el presidente del organismo de cuenca.

Por este motivo, Urrea ha aconsejado ejercitar «con la máxima prudencia» los riegos de primavera y de verano en los dos sistemas, tanto en el de las vegas como en el del trasvase Tajo-Segura.

El Ministerio aprueba un trasvase de 27 hm3 para abril La Comisión Central del Trasvase Tajo-Segura ha autorizado un trasvase de 27 hectómetros cúbicos desde el Tajo al Segura para el mes de abril, dado que se mantiene la situación de normalidad hidrológica en los embalses de cabecera (nivel 2). Una vez confirmada la previsión de situación de nivel 2 para el mes de abril y conforme a las reglas de explotación vigentes, se ha autorizado este volumen de manera automática desde los embalses de Entrepeñas y Buendía. Además, en la Comisión se ha expuesto que durante abril y mayo se mantendrá la situación de normalidad; después, el sistema entrará en nivel 3 hasta septiembre, cuando termina el año hidrológico. El volumen en cabecera autorizado y pendiente de enviar es de 35,5 hm3.



«Aunque entendemos que hay recursos suficientes como para atender con normalidad esta campaña, si los riegos no se hicieran de esta manera prudente, nos encontraríamos al final del año hidrológico con unas reservas muy escasas y nos pondría en dificultades para afrontar el nuevo año», ha advertido.

Así pues, Urrea ha recomendado programar estos riegos con la «máxima prudencia» en previsión de que, de no hacerlo así, el próximo año podría darse una situación «peor» a la actual desde el punto de vista de los indicadores de la sequía.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha alertado de que la sequía ya «asfixia» al 60% del campo español, lo que produce unas pérdidas «irreversibles» en más de 3,5 millones de hectáreas de cereales de secano.

Murcia está experimentando una situación «extremadamente grave», tras perder «totalmente» los cereales, aseguran desde la organización agraria.