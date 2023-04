Cuidar y acompañar a las personas y sus familias en el tramo final de su vida es el objetivo con el que ha nacido Cuidativos, una nueva fundación puesta en marcha en la Región de Murcia por un grupo de profesionales sanitarios que defienden la humanización del proceso de la muerte.

Con una población cada vez más envejecida y la esperanza de vida subiendo, los cuidados y la atención al final de la vida se consideran un derecho al que debería poder acceder cualquier ciudadano.

Cuando un paciente se encuentra en una fase terminal debido a una enfermedad entran en juego los ciudados paliativos, que se prestan desde los servicios sanitarios de salud. Sin embargo, los 15 equipos domiciliarios de adultos con los que cuenta el SMS no son en muchas ocasiones suficientes para atender la demanda existente y llegan más tarde de lo deseado a esta asistencia, afirma Lourdes Cantero, directora de la Escuela de Salud de Cartagena y presidenta del patronato de la Fundación Cuidativos, un equipo en el que también se encuentran Carmen Tornel (sanitaria con experiencia en el servicio de Oncología del Morales Meseguer) como vicepresidenta; Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica, como secretario; y Gumesindo González, exjefe de UCI del Morales Meseguer, como vocal, entre otros profesionales.

En la Región de Murcia existen 15 equipos de profesionales que atienden a pacientes terminales

Cuidativos ya se encuentra inscrita en el registro de fundaciones y sus responsables ya han mantenido contacto con el presidente regional, Fernando López Miras, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, y los directivos del SMS para ofrecerse a colaborar con la Sanidad pública y así reforzar la atención que se viene prestando.

Lourdes Cantero explica que «los cuidados al final de la vida requieren que se ofrezca una asistencia de calidad, con atención sanitaria, pero también psico-afectiva, espiritual y de atención al paciente y a la familia para prepararlos para el duelo».

El equipo de Cuidativos destaca que la sociedad demanda una atención especializada y de máxima calidad en el último tramo de la vida y «es ahí donde más atención y cuidados necesitamos, para poder vivirla con la mayor plenitud posible».

Para prestar este servicio, la nueva fundación ha creado un equipo multidisciplinar formado por profesionales cualificados con formación en cuidados paliativos, geriatría y pediatría paliativa. Entre ellos hay médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos y fisioterapeutas, «un grupo humano que ofrece a los pacientes, mayores y familias una atención integral», apunta la presidenta.

Buscan terrenos para levantar un centro de día y residencia en Murcia

Entre los servicios que se ofrecerán hay varias modalidades, aunque el objetivo es comenzar por la atención domiciliaria, mientras que consiguen los fondos necesarios para poner en marcha un espacio propio de hospitalización de cuidados paliativos, una residencia y centro de día para mayores, con zona de corta estancia para la recuperación y respiro familiar, así como un centro de día para cuidados paliativos pediátricos.

Las instalaciones se levantarían con las donaciones aportadas por particulares o empresas, quienes pueden ver la forma de colaborar a través de la web de la Fundación Cuidativos, y ya se está gestionando la posible cesión de un suelo público en el municipio de Murcia.

Lourdes Cantero explica que la Región de Murcia es una de las autonomías mejor dotadas en cuidados paliativos, al contar con un total de 15 equipos, «pero pese a ello no se llega a todo, ya que los cuidados paliativos se deben iniciar en el tramo final de la vida, cuando hay una expectativa de vida inferior a seis meses». A lo que añade que «actualmente no se da una atención completa, ya que los equipos no funcionan los fines de semana, una laguna que nosotros podemos cubrir mediante colaboración con el Servicio Murciano de Salud».

Hasta 26 equipos de paliativos en la Región

El Servicio Murciano de Salud (SMS) cuenta con hasta 26 equipos de cuidados paliativos, entre domiciliarios, hospitalarios y pediátricos, según indica la Consejería de Salud murciana.

Cerca de 3.200 pacientes murcianos han sido atendidos en el último año

Concretamente, los Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos de Adultos han atendido aproximadante a 3.000 pacientes en el último año en la Región. Estos están compuestos por 15 equipos domiciliarios, con un total de 44 profesionales sanitarios (15 médicos, 20 enfermeras y 9 auxiliares de enfermería) y 6 equipos hospitalarios, con un total de 15 profesionales sanitarios (6 médicos y 9 enfermeras).

A estos se suman también los cinco Equipos de la Unidad Regional de Hospitalizacion Domiciliaria y Cuidados Paliativos Pediátricos, formados por un total de 10 profesionales sanitarios (5 pediatras y 5 enfermeras) que han atendido alrededor de 180 pacientes en último año en toda la Región.

Formación a jóvenes

En este ámbito también trabaja el Equipo de Atención Psicosocial (EAPS) de la Fundación Instituto San José, perteneciente a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios (OHSJD) y presente en Murcia a través de la Fundación Jesús Abandonado, que ha impartido una formación educativa a los alumnos del IES El Bohío, en Cartagena, acercando a los estudiantes conocimientos vinculados a la atención integral que reciben los pacientes con enfermedades avanzadas y al proceso de cuidados paliativos.

«Muchos de ellos aseguraron haber escuchado este concepto, pero sin tener claro de qué se trata», explica la directora del EAPS, María Rosa Castellano. Por este motivo, dice, «realizamos una primera aproximación a esta temática, aclarando sus dudas y ofreciéndoles herramientas para puedan desenvolverse en entornos que, de una forma u otra, la mayoría de nosotros viviremos».

Un centenar de alumnos asistieron al encuentro, en el que también se pusieron sobre la mesa cuestiones como el duelo.