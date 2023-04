Señoras y señores de Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video e incluso Filmin: atentos si buscan talento para sus compañías, porque en la Región de Murcia rebosa. Vean si no la cartelería de la campaña electoral desplegada a lo largo y ancho de la Comunidad de cara al próximo 28M. Sus promociones de series y películas quedan ensombrecidas, porque parece que los murcianos estén viendo a los protagonistas de 'la cartelera', y nunca mejor dicho.

Objetivo conseguido: se ha logrado atraer la atención del público, que al fin y al cabo es la idea y el trabajo de todo publicista. Las imágenes han llamado la atención, no hay ciudadano que no las recuerde, y de paso la asocian con el eslogan que se utiliza en cada una de ellas. Quien esté detrás de cada una de estas obras merece optar a un buen fichaje con una exitosa plataforma de streaming.

Otra cosa es que resulte chocante ver a los líderes políticos murcianos en estas... ¿circunstancias? Pero bueno, como bien decía Xuxa, es la hora de jugar. Ilari, ilari, ilarié, oh, oh, oh, este es el show de... Murcia. Aquí, cada partido con su película. Ya que la política rige el mundo y que este cada día se pone más serio, de vez en cuanto no viene mal quitarle un poco de hierro. Incluso por salud mental.

'Un tipo serio' (Joel Coen y Ethan Coen)

Pepe Vélez fue el primero en dejar estupefacto a todo el que se cruzaba con una marquesina. Nadie sabía muy bien si estaba ante una promoción de una docuserie de Netflix (o de su reality a lo Soy Georgina), pero lo cierto es que ver al candidato del PSOE a la presidencia de la Región de Murcia como si de El profesor de La Casa de Papel se tratara tuvo un efecto inmediato: pasó de estar en marquesinas a tener sobrepresencia también en Twitter. Y hoy en día, los votos también se juegan en las redes sociales. Que se lo digan a Ayuso.

'Uno para todos' (David Ilundain)

Fernando López Miras, que quiere repetir como jefe del Ejecutivo regional, es un presidente 'para todos', porque haciendo equipo se produce 'más y mejor'. Lo curioso de toda esta historia es que al mirar el nombre del popular convertido en un acrónimo (LM), acabamos viendo López Miras Film, como si de una ilusión óptica se tratara. Ahora que ha arrancado la Film Commission bajo su mandato, cualquiera puede pensar con este mensaje 'subliminal': ¿Es López Miras el nuevo Enrique Cerezo de la Región?

'Orange is the New Black' (Jenji Kohan)

Para ser honestos, en este Juego de Tronos solo una se ha logrado coronar como la Madre de Dragones, con un mensaje con el que echa la soga al cuello de sus adversarios sin necesidad de mencionarlos. "Mereces una presidenta que no acabe en la cárcel", dice el cartel de María José Ros, de Ciudadanos. Ella promete no ser la protagonista de la serie carcelaria Orange is the New Black, por naranja que sea su formación. Aunque haga una alusión velada al caso de Escombreras (Valcárcel), Auditorio (Pedro Antonio Sánchez), Calasparra (Pepe Vélez)... Ups.

'Enemiga del pueblo' (Mikko Kuparinen)

No tenemos, por el momento, cartel de campaña para las autonómicas de Podemos ni de María Marín -que podría ser la protagonista de Enemiga del pueblo que revienta cualquier fake news-, pero a la formación morada le gusta luchar contra los 'presuntos' bulos. Raro es el mitin, o el tuit, en el que no mencionan a los medios de comunicación. Da un paso atrás, Maldito Bulo, que hay encuentros para aburrir con Todas las mujeres del presidente (periodismo, el cuarto poder).

'Green Zone: Distrito protegido' (Paul Greengrass)

Tampoco Vox ha sacado aún la artillería en este aspecto, pero se sabe que al partido de Abascal le gusta hacer gala de su identidad e izar la bandera. Y así, a lo grande, la ha desplegado en la Región de Murcia. Lo que les diferencia del oficial Miller (Matt Damon en Green Zone) es que él intentaba conocer la verdad entre una maraña de informaciones confusas. Sin embargo, Vox, con José Ángel Antelo como capitán, no tiene ese problema, nadie le confunde: "Nuestro mensaje es muy claro. Sin seguridad no hay libertad. Fronteras seguras, barrios seguros", decían en un tuit acompañado de esta imagen.

'Hacia rutas salvajes' (Sean Penn)

Si Pedro Sánchez cogió el coche en sus tiempos para dar la vuelta a España y Yolanda Díaz se encuentra inmersa en sus encuentros de 'escucha', Más Región no iba a ser menos. Carretera y manta, eso sí que es una gira. El partido es un gran adicto al género de las llamadas road movies. Todo bien mientras esto no se convierta en Carretera al infierno ni en Camino a la perdición. Quién sabe: Green Book se llevó el Oscar a la Mejor película en su año.

Bonus Track: de Madrid a Moncloa pasando por Segovia

'Wonder Woman' (Patty Jenkins)

DC Cómics y DC Entertainment presentan... Wonder Woman, la mujer dispuesta a convertirse en la dirigente de Madrid. Begoña Villacís no puede ser La reina del sur porque ya se sabe que Madrid está en el centro, tanto como Ciudadanos (un partido de centro, recuerden), pero hay algo que sí puede ser: el verdadero Sinsajo de la ciudad. Si Jennifer Lawrence fue capaz de sobrevivir a Los juegos del hambre por defender su distrito, ella también.

'La la land, La ciudad de las estrellas' (Damien Chazelle)

Clara Marín quiere ser la alcaldesa de Segovia y no se muerde la lengua, lo dice 'claramente'. Si Shakira ha reventado sus reproducciones mencionando esta palabra en su canción con Bizarrap, puede que las urnas también estallen con tanta papeleta del PSOE en Segovia. De ganar, sus votantes merecen que la artista colombiana actúe en las próximas fiestas patronales. De hecho, debería ser una promesa de campaña. El asunto es la lectura que se haga de esto: la candidata usa la palabra que Shakira utiliza en su tema en referencia a Clara Chía (la nueva novia de Piqué), pero... ¿se acuerda de la estrofa y su contexto? "Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena". Según la lectura que haya hecho, se puede llevar la misma desilusión que el equipo de La la land cuando dijeron su nombre en la noche de los Oscar por error... No hubo premio para ellos.

'El diablo viste de Prada' (David Frankel)

Lo de Yolanda Díaz no tiene nombre, aunque sí descripción: cómo aprovechar las críticas negativas, darles la vuelta, llevártelas a tu terreno y encima lograr el éxito. Pedazo de merchandising se ha marcado Sumar justo el día en el que la vicepresidenta segunda del Gobierno se ha postulado como candidata a la Moncloa. En sus inicios en la política, Díaz fue muy criticada por su vestuario. Ahora, por el contrario, destaca precisamente por el gran cambio de estilismo, algo por lo que también se le critica. Visto esto, Sumar le ha echado humor: si hay gente que ve -aun a día de hoy- en la figura de la Pasionaria 'un diablo rojo', Yolanda Díaz es El diablo que viste de Prada: la fashionaria.

Vistas todas estas imágenes, que cada cual elija cuál se coloca en una chapa o en una roseta de cinta que diga 'vota por', si es que se atreven.