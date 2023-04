La ministra de Hacienda y Función Pública, y mano derecha de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, apoyó este sábado con su presencia el acto de presentación de la candidatura de José Antonio Serrano a la Alcaldía de Murcia, en el auditorio al aire libre de Parque Fofó, que se llenó hasta la bandera. Tras agradecer el trabajo que están realizando los equipos socialistas en la Región, Montero aseguró que "Murcia se respira dignidad y calidad democrática", en referencia al cambio de Gobierno que se produjo en mitad de esta legislatura en el Ayuntamiento de Murcia.

En clave regional, la ministra aseguró que los problemas que han surgido en el Mar Menor han sido propiciados por un modelo cortoplacista de explotación económica, "un modelo al que no le importó lo que iba a ocurrir con nuestras reservas naturales y que permite satisfacer el interés de unos pocos". Tras destacar la riqueza y los recursos con los que cuenta la Región de Murcia, Montero recriminó al Gobierno de Fernando López Miras que pierda el tiempo confrontando con el Gobierno de España en vez de diversificar las inversiones y apostar por las áreas productivas de crecimiento.

Sobre el trabajo de Serrano en la Alcaldía, señaló que "los ciudadanos de Murcia saben qué significa que esté en el Ayuntamiento el PP, con sus intereses para unos pocos, para la gente de bien como a ellos les gusta decir" y la diferencia que ha marcado "el mandatario socialista", ha subrayado Montero, que no duda del apoyo que darán los ciudadanos en mayo al trabajo realizado por el PSOE local.

Sobre el líder regional, José Vélez, aseguró que "no tiene otra cosa en la cabeza que trabajar por una nueva Murcia competitiva e innovadora, y que merece el cambio". Sostuvo que la Región no debe dejar pasar la oportunidad de coger "el tren que está pasando por España, el tren de la modernidad del Gobierno de España". En este sentido, la también vicesecretaria general del partido considera vital que la Región se enganche a la digitalización, a las políticas verdes, a la agricultura ecológica, al turismo sostenible o a la nueva reindustrialización" y no seguir en la inercia de "ese modelo de explotación y especulación que el PP ha desarrollado en Murcia hasta agotarla".

Al igual que hiciera el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad José Vélez, o José Antonio Serrano, la ministra dedicó su intervención, a partes iguales, a destacar los principales logros de su partido en el Gobierno de la Nación y a atacar al Partido Popular sobre su posición en diversas materias.

Entre las conquistas, destacó la reciente aprobación de la Reforma de las Pensiones, la ampliación de la Excepción Ibérica, o haber conseguido que la inflación del mes de marzo sea la segunda más baja de la zona europea: También sacó pecho del cumplimiento de déficit, de la conquista de los derechos para las trabajadoras del hogar, de que la vacuna española contra la covid haya sido autorizada en Europa e incluso de la pérdida de varios privilegios fiscales que mantenía hasta el día de hoy la Iglesia, entre ellos el pago del impuesto de Contribuciones Especiales y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), con el que se espera recaudar 16 millones de euros. Ante esto, que describió como "las buenas políticas que quiere la gente", criticó la posición del PP de buscar siempre el conflicto y que solo se dedica vender "humo". Para Montero, los argumentos populares para no apoyar la reforma de las pensiones son "excusas" y cree que lo que quiere el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo es volver al modelo económico de 2013 que estaba marcado por los "recortes" y la "precariedad".

Ante un modelo, el del PP, que supone, para la ministra, en tiempos de crisis el empobrecimiento de la población con la devaluación de los salarios y en los servicios públicos, Montero apuesta por el modelo socialista de Pedro Sánchez, "que sube el Salario Mínimo Interprofesional, protege a nuestros mayores" y promueve una "reforma laboral que lucha contra la temporalidad".

Sobre la la guerra y la crisis en Ucrania, María Jesús Montero, sostiene que se ha demostrado que el PP "prefiere que le vaya mal al gobierno para llegar ellos a La Moncloa", y que por eso en todos los debates "están votando que no a todo, a pesar de la que está cayendo".

También criticó la posición del PP relacionada con los 'vientres de alquiler' o sobre el aborto. Aquí, Montero afirmó que es esencial reconocer los derechos de las mujeres y prometió que el PSOE nunca apoyará ninguna medida que mercantilice a la mujer.