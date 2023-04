Parece que fue ayer. Debo reconocer que este pensamiento quizá demasiado manido fue el primero que me vino a la cabeza cuando me senté a preparar estas palabras.

Pero sí, parece que fue ayer y han pasado ya cinco años desde que, en un atril similar a este, diera la bienvenida a la gala del treinta aniversario de La Opinión.

Y es que ya en aquella ocasión quisimos destacar la juventud de este medio como una de sus grandes fortalezas, una juventud que bebe ya de la madurez, con los pies en la tierra. Exenta de temeridad, pero no de valentía. Y una madurez que no ha olvidado el arrojo y la espontaneidad. Ese mismo discurso sigue vigente en el día de hoy en La Opinión.

Pero no, no fue ayer. Han cambiado muchas cosas. Sin ir más lejos, acabamos de dejar atrás una pandemia nunca vista. Una tragedia mundial de la que irremediablemente no podíamos salir iguales. En épocas de un aislamiento sin precedentes, la ciudadanía se encontraba ávida de información.

El periodismo fue sometido a una prueba de fuego y La Opinión supo responder a la demanda social que se le exigía, priorizando, ante todo, el interés general.

La epidemia ya ha quedado atrás, y nosotros, los de antes, ya nos somos los mismos. Fue un aprendizaje continuo que aún no ha terminado. Y es que con treinta y tantos todavía estamos en condiciones de seguir aprendiendo.

Tampoco somos los mismos en Prensa Ibérica, el grupo en el que se integra La Opinión, que en este último lustro ha incorporado nueve cabeceras más, siete procedentes del Grupo Zeta, a las que hay que sumar El Periódico de España y El Correo Gallego. Así hasta completar un total de 26 cabeceras repartidas por toda España. Una fortaleza que permite a este diario de la Región de Murcia caminar sin dudas y con paso firme.

Hace cinco años, en el todavía sin inaugurar aeropuerto de Corvera, en un atril muy parecido a este, subrayaba la envidiable tendencia creciente de nuestras cifras de lectores y seguidores. Se vislumbraba un horizonte ilusionante.

Hoy ya podemos decir sin ambages que La Opinión es el medio de referencia en la información digital en la Región de Murcia. Y las perspectivas siguen siendo crecientes, con una tendencia constante en el tiempo y sin altibajos.

Con 35 años, somos jóvenes y seguimos creciendo y aprendiendo. Por eso no tenemos techo. Todavía nos queda mucho, todo el futuro por delante.

Cambiamos día a día, evolucionamos y nos adaptamos. Pero hay cosas que siempre permanecen. En estos últimos cinco años y en los 35 que han transcurrido desde que La Opinión se echara a la calle: El rigor, la independencia, la honestidad, la humildad... Es lo mínimo que se merecen nuestros lectores.

De ello pueden dar fe aquellos compañeros que han permanecido estos siete lustros con nosotros: Ángel Montiel, María José Gil, Juan Carlos Collada y Adela Ruiz. Pero también los más jóvenes que se han incorporado en el último año. Hay factores que pueden depender de la edad, pero hay otros inmutables que se hallan en los genes.

Todo ello no habría sido posible sin el respaldo incondicional de Prensa Ibérica, y como no podía ser de otro modos, sin el fantástico equipo de profesionales de La Opinión que cada día, desde cero, edifica un nuevo ejemplar de la historia efímera que constituye cada periódico.

Gracias a todos los asistentes, colaboradores, patrocinadores, empresas e instituciones que han caminado a nuestro lado a lo largo de estos años en esta travesía, a veces difícil, pero siempre emocionante.