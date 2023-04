Por si alguno de ustedes no estuvo en la celebración del 35 aniversario de este periódico, les voy a escribir aquí algunos apuntes sobre este acto, aunque es muy difícil resumir en poco espacio lo grande que resultó esta multitudinaria fiesta.

Cambio. Una señora a otras dos, en la fiesta: ‘Mira, ahí va Juani con el novio nuevo’.

Arreglados. Seríamos unos 600, y todos y todas nos arreglamos y nos pusimos limpios para esta noche memorable. Los hombres que tenían corbata se la pusieron, y los que no la tenían, o la tenían, pero no les apetecía ponérsela, iban más a pecho descubierto. Las señoras y señoritas también se arreglaron, yendo la cosa desde la sencillez ‘de ir bien, pero sin exagerar’, hasta la ropa de gala propiamente dicha, como el vestido blanco que llevaba la portavoz del PP Miriam Guardiola, que le daba a la fiesta un cierto aire romano clásico, o el bonito conjunto de la Vicepresidenta, Isabel Franco, muy propio para estas fiestas de gala, las bodas y los bautizos.

Vestimenta. Los caballeros íbamos vestidos con poca imaginación, como siempre. Alguno rompió el protocolo de ir de oscuro y con corbata, como Ángel Montiel, que iba de gris plata. El periodista se ha jubilado, pero presenta un aspecto estupendo y mantiene íntegra la capacidad de llevar a cabo análisis políticos. Nuestro problema, el de los caballeros, con esto de los trajes, es que las americanas nos marcan mucho las barriguillas, y, entonces, o tienes la figura en condiciones, como el rector José Luján o el candidato a alcalde José Ballesta, o no sabes qué hacer con el botón de la chaqueta, porque si te la cierras, malo, y si la dejas abierta, peor.

A la línea. Un amigo a mí: ‘Oye, Pepe Ballesta debería dejar ya el régimen alimentario y el ejercicio físico porque se está quedando en na’.

Discursos. Hubo solo cuatro discursos, todos breves. Se dijo lo que había que decir y no se cansó al personal, lo que es muy de agradecer cuando la inmensa mayoría de los asistentes permanecíamos de pie y el acto se estaba produciendo a una hora en la que la sed y el hambre aparecen, y no poco. Tomó la palabra en primer lugar Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, que dio la bienvenida a los asistentes y mostró el apoyo total de la empresa a LA OPINIÓN de Murcia y a su línea de trabajo, resaltando la libertad de criterio con la que este medio aparece cada día en la Región.

A continuación, José Alberto Pardo, nuestro director, que habló del presente y del futuro, tan prometedor, de este periódico. El alcalde de Murcia, Antonio Serrano, citó a García Márquez, que también era periodista, alabando nuestro trabajo, y cerró el acto el presidente Fernando López Miras, que nos habló de ‘la mejor tierra del mundo’, como es habitual en él, entre otras razones, porque tenemos aquí a LA OPINIÓN de Murcia, en lo que estamos totalmente de acuerdo.

Cena. Cuando acabaron los discursos comenzó a servirse la cena, que era de pie, con unas mesas altas en las que se dejaban las viandas. Al principio, y por temor a que fuese frugal, muchos nos tiramos a las bandejas de jamón y otros fiambres con una pasión arrolladora, pero luego resultó que había montones de cosas que iban trayendo y que saciaron hasta al más comilón.

En este sitio, el Promenade, se cocina muy bien, oiga. Estaba todo buenísimo y había modernismo y tradición en lo que habían preparado. Y no faltó cerveza, cosa rarísima en eventos de este tipo, donde yo he llegado a ver a personas de mucha prosapia peleándose por un quinto de Estrella de Levante.

Buenos alimentos. Un hombre le dice a otro: ‘Las croquetas, tío, están de cine’. Y el otro le contesta: ‘Pues los pastelicos de carne calenticos, también. Yo me he comido dos’.

Alegría social. Una señora le está diciendo a otra: ‘Este acto me recuerda los que se hacían antes de la pandemia. Además, ¿te das cuenta de que todos estamos relajados por fin? Ya nadie lleva mascarilla y no nos apartamos cuando alguien viene a darnos un beso. Hija mía, qué ganas tenía ya de un poco de alegría social’. ‘Tienes razón’, responde la segunda, ‘a ver si se nos olvida todo lo que hemos pasado, que no ha sido poco’.

Personal relacionado con las Artes había por doquier: a saber, Joaquín Cánovas, catedrático de Cine de la UMU, Ángel Cruz, director de la Filmoteca Regional, Carmen Baena y Pepe Yagües, buenísimos escultores. El pintor Javier Lorente, que nos habló de la exposición de obras de la escultora Maite Defruc, que ha comisariado él y que se inauguraba el jueves en Cartagena. También asistía el director general de Patrimonio Cultural Regional, Pablo Braquehais, y escritores y músicos, y otros artistas. Y empresarios, y personal cualificado en otras múltiples actividades. Y así, hasta 600.