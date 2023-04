En mayo de 1988, bajo la dirección de Ramón Fernando Correl, nacía La Opinión de Murcia, diario generalista que cumple 35 años este 2023 y que viene desempeñando una labor esencial para la sociedad murciana. Un trabajo fundamental en tanto en cuanto no hay sociedades verdaderamente democráticas sin una prensa independiente y libre, que es capaz de informar y controlar a los otros poderes.

Por todos y todas vosotros es conocido que se denomina a la prensa como el cuarto poder, aunque también hay algunos que prefieren decir que es el contrapoder. Yo estoy más de acuerdo con esta última definición, pues creo firmemente que la principal labor de los medios de comunicación y de los periodistas que trabajan en ellos es controlar a los otros poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.

Hay unas palabras de García Márquez que me gustaría leer. El genial escritor colombiano, que también era periodista, decía que «el periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Nadie que no la haya padecido puede imaginarse esa servidumbre que se alimenta de las imprevisiones de la vida. Nadie que no lo haya vivido puede concebir siquiera lo que es el pálpito sobrenatural de la noticia, la demolición moral del fracaso. Nadie que no haya nacido para eso y esté dispuesto a vivir sólo para eso podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para siempre, pero que no concede un instante de paz mientras no vuelve a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente».

Sé que me dejo muchos nombres en el tintero, pero es un gusto abrir el periódico y leer a Ángel Montiel, a Lola García, a Ana García, a Alejandro Lorente, y a tantos y tantos buenos profesionales que hacen grande este periódico y a los que es necesario leer para estar al tanto de la realidad de esta Región de Murcia y también, por supuesto, del municipio de Murcia. Quiero también dar la enhorabuena a José Alberto Pardo, director del periódico, por su trabajo y entrega incansable.

Como alcalde de Murcia, y representante público, solo puedo agradecer la gran labor que han realizado los periodistas que forman parte de esta redacción y que día a día trabajan de manera eficaz para ofrecer noticias al ciudadano.

Solo espero que estos 35 años que hoy celebramos se conviertan en muchos más.