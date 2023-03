La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto y diputada de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, ha participado en el último pleno de la Asamblea Regional de la presente legislatura, en el que se ha debatido una Iniciativa Legislativa relativa al mantenimiento del Trasvase planteada por el PP.

“El agua no es propiedad de una única comunidad autónoma, sino que es patrimonio de todos los españoles. El agua no tiene fronteras”,ha defendido Martínez Vidal. La diputada ha sostenido que un Plan Hidrológico, sin estar bajo el paraguas de una planificación nacional que coordine todos los Planes de Cuenca, no se puede entender.

Martínez Vidal ha precisado que tanto ella como su compañero, Juan José Molina, están de acuerdo con la necesidad de blindar el Trasvase, “pero lo verdaderamente sorprendente es que ustedes, señores del PP, no lo hicieran cuando tuvieron la oportunidad y contaban con mayoría en el Congreso; dudo mucho que su propio partido en Madrid apoye esta iniciativa”.

La diputada ha acusado a los populares de querer hacer ver que les importa algo el tema del agua: “Eso sí, de aquí a las elecciones, porque a partir de entonces se olvidarán de defender los intereses de los agricultores hasta dentro de otros cuatro años”.

“El agua no es una bandera del PP, como nos han intentado vender desde hace décadas”, ha asegurado la portavoz. Martínez Vidal ha apuntado que Feijóo no concreta en su programa electoral “ninguna actuación y tampoco se atreve a hablar de trasvases, no vaya a ser que pierda apoyos en Castilla-la Mancha”. La diputada ha señalado que ya en el Gobierno de Rajoy, hubo once meses seguidos de trasvase cero y nadie protestó ni hubo manifestaciones.

La portavoz ha indicado que esta ha sido una legislatura perdida para todos los murcianos “por culpa del rodillo del PP y de sus tránsfugas. Cuatro años de parálisis y de bloques enfrentados que no han sido capaces de anteponer el interés general de los murcianos y de alcanzar un solo acuerdo”.

La Proposición de Ley que hoy trae a esta Cámara el PP, ha apuntalado la diputada, “también caerá en saco roto, como todo lo demás. Lo único que les mueve en este momento es hacer propaganda electoralista, vender humo”.