Por fin. Ya se ha firmado el acuerdo entre el departamento de Pilar Llop y el comité de huelga de los letrados de Administración de Justicia que termina con dos meses de paros que han tenido como consecuencia la suspensión de unos 350.000 juicios y vistas, casi 14.000 de ellos en la Región.

Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y el Ministerio de Justicia alcanzaban el viernes un principio de acuerdo en el marco de las negociaciones para poner fin a la huelga indefinida de estos profesionales, que dura más dos meses. El comité de huelga convocaba a las asambleas de toda España para votar la propuesta del Ministerio este lunes. En la Región, el 89% de los secretarios judiciales acordaba este lunes poner fin al paro. Firmar el acuerdo les supondrá un aumento mensual de salario superior a los 400 euros brutos: en concreto, de 430 a 450 en complemento de eficiencia.

Se han acordado subidas máximas de hasta 450 euros para los denominados secretarios judiciales en función del nivel que tengan estos funcionarios en la carrera. Estas cantidades se incorporarán además a un nuevo complemento de eficiencia vinculado a la creación de los denominados tribunales de instancia; y el 40 por ciento se percibirá con carácter retroactivo desde enero de 2023, otro 40 por ciento desde enero de 2024 y 20 por ciento restante desde julio de 2024.

Mañana, miércoles, los 133 secretarios judiciales que hay en la Comunidad murciana volverán a sus puestos de trabajo, con el reto de desatascar unos juzgados y tribunales que ya estaban atascados antes de que ellos iniciasen la protesta, allá por el 24 de enero.

Funcionarios no descartan protestas

Resulta que la huelga ha soliviantado al resto de funcionarios de los juzgados, que exigen también subidas salariales.

El Sindicato CSIF, mayoritario entre los funcionarios de Justicia, y también CC OO ya han anunciado que no descartan convocar movilizaciones si el Ministerio no completa el acuerdo con incrementos en el salario del resto de trabajadores en los juzgados. El acuerdo con los letrados pasa por un aumento mensual de entre 430 y 450 euros, y los funcionarios no quieren quedarse atrás.