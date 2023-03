La Policía Nacional ha incorporado 14 nuevos inspectores y un inspector jefe de la unidad de Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) en la Región de Murcia.

En declaración de los medios, el delegado del Gobierno, José Vélez, ha explicado que estas incorporaciones «consolidan el grado de seguridad que tenemos en nuestra Región», y ha recordado que «desde 2018 la comunidad murciana ha pasado de contar con 1.447 efectivos a tener 1.668 en la actualidad, lo que supone un incremento del 16 por ciento».

"La profesión de policía es cada vez más atractiva y demandada"

Asimismo, ha destacado que el 51 por ciento de los agentes que han participado en los cursos de profesionalización eran mujeres, lo que demuestra «la igualdad entre hombres y mujeres que existe en el cuerpo».

En este sentido, el jefe superior de la Policía Nacional en Murcia, José Ignacio del Olmo, ha apuntado que el Cuerpo Nacional «fue el primero que incorporó a la mujer a servicios operativos en 1978», y que siempre ha tenido «una política de incorporación a la mujer, más aun que la profesión de policía es cada vez más atractiva y demandada».

Así, una de las nuevas incorporaciones es la inspectora en la Unidad de Familia y Atención a la Mujer Silvia Jiménez, quien se encargará de que las mujeres víctimas de violencia de género reciban la atención y protección adecuada. Jiménez, de 29 años, hizo hincapié en que aunque reciben formación para mantener cierta distancia emocional y de afecto con las víctimas, muchas veces les es imposible no implicarse en este tipo de casos, «ya no solo por le hecho de ser una mujer, si no por pura humanidad».