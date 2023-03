Este sábado 25 de marzo, cuando se cumplen ya dos años de la moción de censura al Gobierno de José Ballesta por parte de PSOE y Cs, estaba previsto que se celebrara el acto oficial de presentación de José Antonio Serrano como candidato socialista a la Alcaldía de Murcia. Para esa puesta de largo estaba anunciada la presencia de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, y del líder regional y candidato del PSRM a la presidencia de la Comunidad, José Vélez. Finalmente este acto se ha tenido que retrasar una semana por problemas de agenda.

¿Qué destacaría de la lista que le acompañará el 28M?

Es una lista muy solvente de personas preparadas, con muchos pedáneos que conocen la realidad del día a día de sus territorios, mucho más que algunos concejales.

¿Cómo afronta el alcalde los próximos comicios?

Con ilusión, con la tranquilidad de haber trabajado y haber hecho muchas cosas por este municipio en apenas dos años. También es verdad que en dos años da tiempo a lo que da tiempo, pero hemos puesto a este municipio en el camino que debería haber tomado hace mucho tiempo, en muchos aspectos, pero sobre todo en el tema de la movilidad, con la nueva red de transporte público colectivo y la creación de los carriles bici y BTR. Cuando llegamos todo estaba hecho un desastre. Es el proyecto más ambicioso y el que nos va a llevar a vertebrar el municipio. El 40% de los vecinos viven en el casco urbano y el 60% vive fuera, pero la mayoría de las inversiones iban destinadas a ese 40% y se dejaba abandonadas a todas las pedanías. Si los ciudadanos nos dan su confianza la próxima legislatura cambiaremos realmente todo el municipio.

Se cae de su lista Teresa Franco, que fue la número 2 en 2019.

Teresa Franco ha hecho un trabajo excepcional, impresionante. En materia de juventud ha remunicipalizado los centros juveniles y en Igualdad y Cooperación al Desarrollo también ha hecho un trabajo magnífico. Lo que pasa es que su agrupación propuso a otra persona. Es una persona con una valía que seguro que tendrá cabida en este partido en otros puestos de responsabilidad.

Ha sido muy comentado el fichaje del exconcejal de Podemos, Ginés Ruiz Maciá.

Cuando él presentó su dimisión después del desaire que le hizo su partido, de verdad que me planteé que ese talento no se podía perder. Ha demostrado que es un gran político y una persona que trabaja por los murcianos por encima de todo y ha demostrado una ética como la copa de un pino. Si no lo quiere su partido yo sí lo quiero.

En 2019 logró 9 concejales, ¿qué expectativas tiene para 2023?

Yo quiero tener los máximos concejales posibles, quiero seguir gobernando y seguir siendo alcalde de Murcia. Me gustaría tener 15 concejales, como mínimo.

¿Qué me puede decir del candidato del PP, José Ballesta?

Desde que dejó de ser alcalde asiste a los plenos y las diferentes comisiones y no emite ninguna opinión, permanece en silencio, nadie sabe lo que piensa; tampoco aporta ninguna moción... Al margen de eso, creo que es una persona que está totalmente desacreditada, porque su gestión ha sido perder 120 millones de euros, y ha hipotecado a este Ayuntamiento. Ahora tenemos que pagar los 30 millones a Mamusa por la sentencia del Supremo, 30 millones que el Ayuntamiento no tiene, y vienen otras sentencias. Está totalmente desautorizado, porque si vuelve a hacer una gestión como la que hizo, si la vuelve a repetir, entonces yo creo que nos tenemos que ir de Murcia mucha gente.

« Estoy luchando para que lleguen más de 20 millones a Murcia para la ampliación del tranvía»

El PP le acusa siempre de que no tiene un modelo de ciudad y ha presentado 12 proyectos estratégicos...

Son proyectos faraónicos que saben que no pueden hacer. Están en lo de siempre, en vender humo y cosas megalómanas que no van a ningún lado.

¿Y de Vox?

Lo que nos venden es un mundo antiguo, con unos postulados de ultraderecha, con políticas antifeministas y en contra de las ciudades sostenibles. No han propuesto nada en todo este tiempo. Le están pidiendo el voto a personas que lo están pasando mal, y a las que les dicen que no se preocupen si tienen malos sueldos o no sube el salario mínimo, o no suben las pensiones, porque eres español; lo reducen todo a envolverse en la bandera de España, que es de todos.

Se cumplen dos años de su llegada a la Alcaldía, ¿qué dos logros me destacaría de su gestión?

Es difícil concretar, porque el gran logro ha sido encauzar todo el tema de la movilidad, y otro gran logro, que ha costado mucho trabajo, tiene que ver con la seguridad. Cuando llegamos a este Ayuntamiento nos encontramos con 480 policías locales y con que habían pasado ya 12 años sin que se hubiera convocado una oposición. Esos policías estaban saturados de trabajo, haciendo muchas horas extraordinarias, muchos de baja por problemas de estrés, y una flota de coches anticuada, con 14 y 15 años de antigüedad. Y empezamos a convocar oposiciones, de tal manera que vamos a terminar con 190 policías más, y con la creación de un grupo especial de seguridad para las pedanías.

¿Y qué asuntos tiene pendientes?

Son asuntos pendientes porque no ha dado tiempo a terminarlos. Están las bibliotecas que se va a abrir en diferentes pedanías, las tres escuelas infantiles, las salas de estudio, la remodelación de trece campos de fútbol... Y por supuesto están los proyectos como la segunda fase de la Cárcel Vieja, Monteagudo, el yacimiento de San Esteban o la ciudad deportiva, en los que estamos trabajando intensamente y avanzando.

«Con Cs ha habido tensiones a la hora de negociar los presupuestos y por eso se retrasaron a octubre»

¿Y cuándo tendremos noticias del convenio con el Ministerio para la ampliación del tranvía?

Las conversaciones son muy duras, porque estoy empeñado y no voy a renunciar a eso, porque lo veo prioritario para el municipio de Murcia, y me da igual el color político que esté en Madrid. Espero que antes de que se convoquen elecciones pueda estar.

Se dijo que llegarían 20 millones de euros.

Yo estoy luchando por más si es posible.

¿Cuánto?

Estoy luchando por lo máximo posible, pero no puedo dar más detalles.

¿Cómo ha sido la convivencia con Cs en estos dos años?

Sobre todo ha habido tensiones a la hora de negociar los Presupuestos, ahí es donde más hemos chocado. Teníamos los Presupuestos prácticamente terminados antes del verano y al final se fueron a octubre. En cualquier caso, hemos demostrado que con voluntad se puede llegar al término del mandato.