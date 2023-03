La Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia, Ucomur, continúa abordando los grandes retos de la Región de Murcia a través de una serie de jornadas que buscan dar respuesta a los mismos. Así, el jueves, la organización celebró la jornada ‘Sectores Emergentes. Ejemplos de Buenas prácticas’ en el hotel Sercotel Amistad, que contó con la intervención de empresas cooperativas destacadas en los distintos sectores y, además, ejemplo de buenas prácticas y competitividad sostenible.

La inauguración estuvo a cargo del presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, quien hizo hincapié en la importancia de analizar los nuevos sectores emergentes que aún no se están desarrollando en la Región y de animar a la creación de empresas en estos ámbitos desde la Economía Social. «A veces no pensamos en qué puede convertirse en un proyecto de futuro, pero innovar es encontrar una nueva forma de hacer las cosas y ofrecer soluciones a necesidades que no sabíamos que teníamos. Ahí nacen nuevos proyectos empresariales exitosos, pensando de manera diferente», afirmó.

La ponencia principal fue ofrecida por el director general de la Asociación Navarra de Empresas de Economía Social (ANEL), Antonio Martínez de Bujanda, bajo el título ‘Influencia del liderazgo en la gestión de las empresas’. Martínez de Bujanda habló de la importancia del tipo de liderazgo a la hora de conseguir el compromiso de las personas que forman parte de los equipos para con el proyecto y la estrategia de la empresa.

Posteriormente tuvo lugar una mesa redonda a fin de exponer algunos ejemplos de buenas prácticas empresariales, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa de cooperativas y empresas de distintas comunidades autónomas. Entre ellas, Ecooo Energía Ciudadana S.Coop (Madrid), Moda Re (iniciativa de Cáritas de ámbito estatal), EMPI S.Coop y su Laboratorio de Educación Circular (Murcia) y la cooperativa de enseñanza Miralmonte (Cartagena), además del presidente de ANEL Navarra, ponente de la jornada, y del director de Cáritas en la Región de Murcia, José Antonio Planes.

El presidente de Ecooo Energía Ciudadana S.Coop (Madrid), Mario Sánchez-Herrero Clemente, expresó el deseo de que sean las personas quienes controlen la energía y cómo ese deseo dio vida, hace doce años, a la cooperativa Ecooo que en la actualidad dispone de 150 placas fotovoltaicas en las que han invertido 4.000 personas.

Por su parte, el director de Cáritas Diócesis de Cartagena, José Antonio Planes, y la gerente del proyecto Moda Re de reciclaje y reutilización de ropa, Eva María Rabasco, hablaron sobre la búsqueda de la justicia social y el papel de Cáritas y de esta iniciativa a la hora de «devolverles a las personas en riesgo de exclusión su papel en la sociedad».

Otro de los ejemplos de buenas prácticas llegó de la mano de la EMPI S.Coop, quienes presentaron una iniciativa pionera, el Laboratorio de Educación Circular. El próximo 28 de marzo, Laboratorio de Educación Circular S.Coop abrirá las puertas de su propio espacio físico en el Cuartel de Artillería.

La cooperativa de enseñanza Miralmonte, a través de la intervención de su director, Joaquín Ruíz Abellán, expuso algunos de sus principales programas y actividades de innovación educativa, «que va más allá de la digitalización, buscando innovar para aportar un modelo de aprendizaje diferente, más significativo y competencial, que dote a nuestros alumnos de herramientas para transformar el mundo”.

Juan Antonio Pedreño clausuró la jornada subrayando que conocer otros proyectos e iniciativas exitosas para aprender de ellas es clave, «la intercooperación lo es», y recordó que todos y cada uno de los ejemplos expuestos a lo largo de la jornada tienen en común «una visión diferente del mundo, basada en los valores y principios cooperativos para priorizar a las personas siempre».