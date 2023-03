Como dice el chiste viral, este fin de semana se sabrá mejor que nunca quién ha madrugado en la Región de Murcia y quién no lo ha hecho. Bastará con echar un ligero vistazo, no solo a lo que viste, si no a las capas que se haya quitado: si lleva una sudadera o una chaqueta en la mano, ha salido temprano a la calle. De lo contrario, lo ha hecho en plena 'franja veraniega'.

Ya se ha pasado por casi todo en apenas tres meses desde que empezó el año: lluvias, nevadas, frío, heladas, termómetros que de repente han superado los 32ºC, inestabilidad climatológica, fuertes rachas de viento... O ser la Comunidad española en la que el mercurio más alto ha subido. Este fin de semana lo hará de nuevo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El viernes será solo una subida de telón, con cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso. En Murcia se superarán los 30ºC y el resto, en general, las máximas oscilarán entre los 27 y los 29ºC, a excepción de Cartagena, en la que no pasarán de 22. El sábado también se podrá disfrutar de cielos despejados que dejen brillar el sol. Los valores mínimos se mantendrán estables en las sierras y en ascenso en el resto, mientras que las máximas solo presentarán cambios en el litoral: subirán. En Murcia, por ejemplo, bajarán dos grados que darán un breve respiro, mientras que en Cartagena los termómetros marcarán los 25. Se esperan jornadas agradables que se prestan a disfrutar del día al aire libre. Tiempo en la Región de Murcia este sábado Caravaca de la Cruz : 9 de mínima y 29 de máxima

: 15 y 29 Yecla: 9 y 27 La peor o la mejor parte -en función de gustos- llegará el domingo, cuando se alcanzarán los 32ºC. Nuevamente brillará el sol y las temperaturas mínimas no sufrirán cambios, pero las máximas continúan con su ascenso en la mayor parte de la Región de Murcia. Temperaturas en la Región de Murcia este domingo Caravaca de la Cruz : 10 de mínima y 28 de máxima

: 14 y 32 Yecla: 11 y 25 Los termómetros recuperarán la normalidad, previsiblemente, el lunes, aunque en Murcia seguirán por encima de lo habitual para estas fechas del año, en 26ºC. En cuanto al resto, estarán entre los 22 o 23ºC, con mínimas que oscilarán los 10.