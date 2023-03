La batalla por la recuperación de las 35 horas semanales en la Comunidad Autónoma ha abierto un nuevo frente con el profesorado de la enseñanza pública. Los cálculos sobre el coste que la reducción de la jornada semanal tendría en la nómina de la Administración regional realizados por CSIF revelan que Educación sigue pagando a los profesores no universitarios un complemento de 175 euros mensuales establecido en 2008 como compensación por la reducción de la jornada a 35 horas semanales, que se eliminó en 2012.

Este sindicato estima que el mantenimiento de este plus ha supuesto a las arcas regionales un gasto de 500 millones de euros en los once años que han transcurrido desde que se amplió la jornada a 37,5 horas semanales, teniendo en cuenta que en la Región hay más de 20.000 profesores no universitarios. Acusa al Ejecutivo regional de «inflar» ahora el coste real de la reducción de la jornada a los más de 60.000 funcionarios al no tener en cuenta que la compensación de 175 euros al profesorado «a día de hoy sigue vigente».

Las elecciones sindicales a las que están convocados el próximo 22 de marzo los funcionarios de Administración y Servicios y del SMS están generando enfrentamientos entre los distintos sindicatos, que se disputan el voto de casi 37.000 empleados públicos

CSIF, que había rechazado la reducción de jornada de forma escalonada que CC OO y UGT han venido negociando en los últimos meses con el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, pone en duda las estimaciones de este departamento. Según los cálculos del responsable de Hacienda, reducir la jornada a 35 horas costaría a la Comunidad unos 130 millones, ya que será necesario contratar personal para recomponer los turnos de trabajo de la sanidad y ampliar la plantilla en la enseñanza y en la Administración.

Sin embargo, el presidente autonómico del sindicato, Juan Miguel López Blanco, asegura que el Ejecutivo «ha inflado» sus cálculos al no tener en cuenta el complemento que cobran los docentes. A su juicio, los profesores reciben una compensación económica desde 2008, «que se ha mantenido vigente» a pesar de la ampliación de jornada a las 37,5 horas, por lo que señala que en Educación «únicamente habría que quitar dos horas y media no lectivas».

CSIF, que no tiene representación entre el personal docente, estima que la compensación establecida en 2008 «ha tenido un coste acumulado de 500 millones de euros para la Administración.

Por eso sostiene que establecer otra vez las 35 horas «en el ámbito docente no tendría apenas coste económico». Remite a la resolución de la Consejería de Hacienda publicada en el BORM el 2 de julio de 2008 para respaldar su afirmación de que el complemento de productividad se estableció como compensación por «la aplicación de la jornada de trabajo de 35 horas semanales al personal docente».

En esta resolución se indica que el plus se aplicó de forma gradual, entre el 1 de enero de 2008, cuando los profesores empezaron a recibir 100 euros al mes; el 1 de septiembre de 2008, cuando esta cantidad se elevó a150 euros; y 1 de septiembre de 2009, cuando alcanzó los 175.

La jornada de 35 horas de los maestros incluía 23 horas lectivas, cuatro horas de actividades complementarias, otras dos horas complementarias en el cómputo mensual y seis horas de preparación de actividades. Para los demás cuerpos, la jornada lectiva se situaba en 17 horas lectivas y el resto eran horas complementarias y de preparación de actividades.

Inicialmente el Ejecutivo regional pactó con los sindicatos que la jornada de trabajo sería de 35 horas y que las dos y media restantes se dedicarían a formación, aunque el Gobierno central publicó un decreto de julio de 2012 que incluyó nuevos recortes en la Administración y estableció las 37,5 horas para todos los funcionarios.

CSIF defiende que la reducción de jornada deberá compensarse en sanidad con días libres, una vez calculada la repercusión de las 35 horas, por lo que no ve problemas para aplicar la reducción y devolver días después a los sanitarios. También considera que en Administración y Servicios «el coste es pequeño, salvo en el IMAS».