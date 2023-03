Quedan pocas semanas para las elecciones autonómicas y municipales y en el Partido Socialista están en busca y captura de los indecisos murcianos, que son más de 80.000, según las últimas encuestas. Gran parte de ellos, además, entre 18 y 34 años. Tal vez por eso el PSOE ha metido en sus listas a dos miembros destacados de sus Juventudes. En los puestos 5 y 7, nada menos. Ni Juan Andrés Torres (31 años), licenciado en Económicas y concejal de Juventud y Transparencia en el Ayuntamiento de Águilas, ni Miguel Ortega (30 años cumplió el pasado jueves), licenciado en Ciencias Políticas y secretario general de JJSS, tienen recuerdo de un partido distinto al PP en el Gobierno regional. Su objetivo esta campaña electoral es su propia generación. «Hay que movilizar a los jóvenes, conectar con su estado de ánimo y hacerles ver que tienen que ser quienes produzcan el cambio».

Tienen mucha experiencia en política para ser tan jóvenes. ¿Cómo pasó?

Juan Andrés Torres: La cabeza me hizo clic durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando recortó las becas para estudiantes. Yo estudiaba gracias a estas ayudas. No quería ser un sujeto pasivo, sino trabajar activamente para cambiar las cosas.

Miguel Ortega: Me afilié en 2008, tras la segunda victoria de Zapatero, por todas las medidas sociales que sacó adelante, sobre todo la del matrimonio igualitario. Llevo en JJSS desde los 15 años.

«Me da mucho coraje cuando escucho a gente criticar a las organizaciones juveniles, del partido que sea»

¿Cómo se enteraron de que iban en las listas?

J.A.T: El mismo día que se anunció, en el Comité Regional. Las horas previas, estábamos tomando un café y divagando sobre quiénes estarían en la lista. Me parece que es correcto que sea en los órganos del partido cuando uno se entere de estas cosas.

¿Qué sintieron?

M.O: Mucho orgullo. En las JJSS llevamos una lucha histórica para que nuestros representantes estén en puestos de salida en las listas electorales. A la misma vez, mucha responsabilidad. El reto no es fácil porque estamos en una región complicada y con un contexto difícil. Esta legislatura ha sido desastrosa. Queremos dignificar la vida política y acercarla a la gente joven, que está desconectada. No hay cultura democrática en esta Región.

«Venimos a hacer política bonica y sencilla, la de las pequeñas cosas que facilitan la vida de la gente» Juan Andrés Torres

¿Y por qué nos pasa eso?

M.O: Porque tenemos unas instituciones muy lejanas. Se puede hacer política o jugar a hacer política. El Gobierno regional solo sabe jugar a hacer política.

J.A.T: Venimos a hacer la política bonica y sencilla. Son 28 años de PP en la que han hecho las cosas de una manera muy concreta: para unos pocos. Esto ha alejado a la gente de las instituciones.

Son 28 años de Partido Popular y tienen 30 y 31 años. Como ustedes, muchos jóvenes no han visto otra cosa y muchas encuestas indican que nada cambiará.

M.O: Somos de la generación que no ha visto otro color en el Gobierno regional. Pero hay encuestas, como la que publicó La Opinión esta semana, que nos deja a 3 escaños del cambio político. Estamos cerca porque hay mucha gente indecisa, especialmente los jóvenes de entre 18 y 34 años, donde hasta un 60% no saben qué van a votar. Ahí está nuestro reto: movilizarles, conectar con su estado de ánimo y hacerles ver que tenemos que ser la generación que produzca el cambio.

J.A.T: Se ha establecido el ‘modus operandi’ del PP, pero quiero destacar la manera de hacer las cosas en la mayoría de los municipios, que están gobernados por el PSOE. Ahí se ve el contraste. Nosotros hacemos política cercana, participativa, transparente... Yo la llamo política del detalle, de las pequeñas cosas que facilitan la vida de la gente. Si así lo quieren los murcianos, haremos lo mismo en el Parlamento autonómico. Se lo merece la Región por propia higiene democrática.

«Gobernaremos con paredes de cristal si así lo quiere la gente tras el 28M» Juan Andrés Torres

¿Cuáles van a ser sus banderas políticas?

J.A.T: Yo estoy a disposición de lo que me toque, con mucha ilusión, aunque es cierto que soy concejal de Participación Ciudadana y Transparencia. Gobernaremos con paredes de cristal si salimos elegidos tras el 28M.

M.O: Siempre he llevado la lucha de la juventud que, por desgracia, suele ser una maría. Llevamos mucho tiempo sin hablar en la Asamblea de políticas juveniles, no tenemos Comisión de Juventud, desde 2007 no se modifica la Ley de Juventud, no hay Observatorio... Por otra parte, hay temas muy aparejados a los jóvenes que debemos hacer frente, como son la vivienda, el medio ambiente y la movilidad.

Ni el Gobierno de España parece capaz de sacar adelante una Ley de Vivienda.

M.O: Creo que va a haber un acuerdo entre los dos partidos del Gobierno porque es necesaria una regulación estatal de manera urgente. Pero no hay que olvidar que las competencias de ejecución son nuestras y, solo por poner un ejemplo, el Gobierno regional no ha construido prácticamente viviendas de protección oficial.

J.A.T: Yo creo que se han hecho muchas cosas, como el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 o el Bono Alquiler Joven; además, desde el Ministerio se está realizando la mayor inversión que se recuerda en esta materia. Lo que pasa es que la Región de Murcia no para de obstruir y,en última instancia, esas ayudas no llegan a los jóvenes.

«Un pacto con Podemos en Murcia se daría en los mismos términos de progreso que en el Gobierno de España» Juan Andrés Torres

¿Y qué gana el Gobierno regional obstruyendo ayudas para los murcianos?

M.O: Relato para meterse con Pedro Sánchez, que es lo único que saben hacer. Así construyen el marco comunicativo adecuado en el que saben moverse. Llevamos ocho meses de retraso para que el Gobierno regional le dé a los murcianos el dinero que solicitaron con el Bono Alquiler Joven.

J.A.T: Los ayuntamientos estamos atados de pies y manos si la Comunidad saca sus boletines oficiales tarde y mal. No resuelven expedientes y, por si fuera poco, anteponen otras medidas como la del Aval Joven, que se ha demostrado fallida.

¿Esta legislatura no les ha quitado las ganas de hacer política?

M.O: Esta legislatura ha sido desastrosa. Lo más grave fue firmar un día una moción de censura y votar al día siguiente con el presidente del Gobierno sin despeinarse. Por eso todos los tránsfugas tienen una reputación pésima, porque no tienen palabra. Hicieron que la política esté hoy peor. Y tienen tanta culpa los que se dejan comprar como los que compran.

J.A.T: Efectivamente. El PP no ganó las elecciones, compró tránsfugas para mantenerse en el sillón y, a partir de ahí, hemos visto cómo esto se ha convertido en la legislatura de la opacidad. Poco o nada sabemos sobre los fondos covid que vinieron del Gobierno de España, poco o nada sabemos de los fondos Next Generation que están llegando ahora y poco o nada se sabe sobre aquellos que se saltaron la lista de espera para vacunarse. Ha sido una legislatura para echarse a llorar.

«López Miras obstruye las ayudas para jóvenes para tener relato para criticar a Pedro Sánchez» Miguel Ortega

Los tránsfugas están en tiempo de descuento, pero Vox lleva camino de doblar representación.

J.A.T: Me preocupa que la ultraderecha esté en las instituciones, aunque solo sea con un escaño. Pero sobre todo me inquieta que ese partido, que dice ser la derecha moderada, compre su discurso y no tenga problemas en pactar con ellos. Esta ultraderecha solo quiere llevarnos a los tiempos en blanco y negro.

M.O: Vox es un partido neofascista que es capaz de seducir a mucha gente necesitada de políticas públicas que ellos no van a ser capaces de desarrollar porque ni siquiera las defienden.

¿Y por qué se dejan seducir?

M.O: Porque los partidos tradicionales no hemos sido atractivos y Vox sí lo ha sido. Han simplificado los mensajes al máximo, hasta reducirlos casi al absurdo.

J.A.T: En la época de la inmediatez, el mensaje simplista y falso de Vox cala mucho más rápido. La política reflexiva tarda más tiempo.

«Vox ha simplificado los mensajes al máximo, hasta reducirlos casi al absurdo»

¿Condenados a entenderse con Podemos?

J.A.T: El PSOE sale a ganar. Somos un partido que va a por la mayoría absoluta. Si tuviéramos que pactar con ellos, se debería establecer unos criterios y ejes principales de las políticas para los próximos cuatro años. Este Gobierno de España, el primero de coalición, ha superado una legislatura en la que ya no pueden pasar más cosas y, a pesar de todo, está resistiendo y transformando. Ahí están los datos económicos. Si este pacto se diera en Murcia, sería en los mismos términos de derechos, de libertades, de avance, de progreso y de solvencia económica.

Están siempre a la gresca con Nuevas Generaciones. ¿Es real o hay respeto en el fondo?

M.O: Respeto, siempre. Me da mucho coraje cuando escucho a gente criticar a las organizaciones juveniles, del partido que sea. Un joven que con 15 años empieza a militar en JJSS no tiene nada que ganar: solo se le señala por luchar contra gigantes. Sí que es verdad que en Nuevas Generaciones son más de repetir mantras y salir siempre con el argumentario que les dicen. Yo he intentado hacer política regional, denunciar situaciones injustas y proponer medidas. Estamos para intentar aportar luz a la gente joven.

Tras el 28M

¿Cuáles van a ser los grandes temas de la próxima legislatura?

J.A.T: La regeneración democrática tiene que ser una de las claves. También la transparencia, muy necesaria con todos los fondos europeos que nos están llegando.

M.O: La próxima legislatura va a ir de qué queremos ser. La Región se merece proyectar otra imagen y cambiar el sistema productivo, especialmente para dar alternativas al campo. Necesitamos ofrecer más oportunidades para que se quede la gente joven de aquí y vengan los de fuera.

Su padre es agricultor, ¿no es este sector el más reticente a un cambio de modelo?

M.O: No estoy de acuerdo. Tenemos el sistema agrícola más innovador de España. Pero esto no es suficiente, menos aún con el problema de la falta de agua. El sector agrícola defiende lo suyo, como haríamos cualquiera, pero las instituciones deben velar por el bienestar general. Llevamos muchos años con un modelo que no se corresponde con una Comunidad de un millón y medio de habitantes.

¿Cómo van a conseguir que los jóvenes se interesen por la política?

J.A.T: Es importante que se sientan representados, que seamos capaces de trasladar al Parlamento las cosas del día a día. De eso debería ir la política. Y, por otra parte, alejarnos de la moqueta y pisar más la calle.

M.O: La política pasa en el espacio en el que defendemos lo que pensamos sin radicalidad. Hay que decirle a la gente qué cosas de las que se pueden cambiar son factibles.