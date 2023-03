No todo el mundo está en disposición de aceptar una herencia. La Región es una de las comunidades autónomas con una mayor proporción de renuncias, según los datos del Consejo General del Notariado. A pesar de la bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que se ha ampliado en 2022 a los hermanos, sobrinos, tíos y otros parientes, el pasado año renunciaron a recibir el legado que les correspondía 1.664 murcianos. Esta cifra representaba el 18,31% de las herencias transmitidas y supone que casi dos de cada diez beneficiarios rehúsan. En los últimos años las renuncias han aumentado un 135%.

Las dificultades de los beneficiarios para hacer frente a los impuestos que deben pagar para asumir las propiedades heredadas era uno de los argumentos utilizados para defender las rebajas tributarias tras la crisis inmobiliaria de 2008, aunque el paso de los años ha demostrado que el peso de la fiscalidad no es tan determinante.

Las deudas del legado son la principal causa de renuncia, según explicó a La Opinión la decana de los notarios de la Región, Carmen Rodríguez. Apunta que si superan el importe de los bienes que deja el fallecido a sus herederos no les compensa recibir el patrimonio que les corresponde. «Cuando hay más pasivo que activo, la gente renuncia», indicó.

La decana precisa que a veces no son todos los herederos los que renuncian, sino solo alguno de ellos, que «por algún motivo personal o por su situación particular» no quiere asumir la parte del legado que le corresponde.

Casi dos de cada diez murcianos se niegan a aceptar los bienes que les dejan sus parientes cuando fallecen

Entre otras causas, Carmen Rodríguez apunta que las renuncias también «pueden deberse a conflictos personales con los fallecidos e incluso al deseo de compensar a uno de los hermanos que se ha encargado del cuidado del padre o de la madre hasta su fallecimiento».

Recordó que en 2013 se registraron en la Región 708 renuncias, mientras que en 2014 hubo 768 y en 2015 se llegó a 962. En 2016, a pesar de que la recuperación ya empezaba a hacerse apreciable, se alcanzaron las 1.080.

Asturias es la comunidad autónoma con mayor proporción de renuncias (25,77%).

En los primeros puestos figuran también La Rioja (21,80%), Andalucía (20,59%), Baleares (19,23%) y Murcia (18,31%).

En los últimos puestos aparece Aragón, una comunidad que solo registra una renuncia por cada diez herencias.

Según los datos del Consejo General del Notariado, la Región se encuentra entre las comunidades que han registrado un mayor incremento de las renuncias

Por el contrario, Navarra y País Vasco han experimentado un menor crecimiento.

Las renuncias registradas en 2022 en la Región suponen un aumento un 135% en relación a 2013, cuando se registraron 708.

Las cifras que maneja la decana del Colegio de Notarios de Murcia indican que el rechazo a las herencias siguió creciendo incluso cuando se inició la recuperación. En 2022 el número de renuncias ha alcanzado las 1.664, lo que supone que los beneficiarios han rehusado dos de cada diez herencias, a pesar de que las rebajas en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones han abaratado la fiscalidad

Por otra parte, en los dos últimos años se ha producido un aumento en las herencias, que Carmen Rodríguez atribuye a las declaraciones que quedaron pendientes a causa de la pandemia, porque las familias prefirieron esperar para firmar las escrituras, aunque pagaran los impuestos dentro del plazo de seis meses establecido.

A su juicio, «es posible que estemos arrastrando todavía casos anteriores, porque el proceso lleva más tiempo».

Entre 2018 y 2022 las herencias han aumentado algo más de un 20% en la Región. De las 7.571 que se registraron en 2018 se ha pasado a 9.090 en el pasado año.

En 2019 se habían alcanzado las 7.822, pero 2020 se produjo un descenso debido a la pandemia y se registraron 7.022.

Sin embargo, esta cifra se incrementó un año después hasta las 9.134, debido a las declaraciones que habían quedado pendientes.

Heredar es barato, pero Murcia es la región en la que es más caro vender

La Región es una de las comunidades autónomas en las que cuesta menos heredar, pero vender una propiedad sale muy caro, según los cálculos recogidos en el estudio sobre la fiscalidad autonómica que ha realizado el Consejo General de los Colegios de Economistas.

El Impuesto de Patrimonio y de Actos Jurídicos Documentados que se paga en Murcia por la venta de una casa de 150.000 que no está considerada como primera vivienda sale por 3.000 euros, mientras que en Navarra y en las tres provincias del País Vasco cuesta 750 euros. De las comunidades de régimen común, Madrid y Canarias son las más baratas, con 1.125 euros. En ocho comunidades, entre las cuales está Valencia, se pagarían 2.250 euros.

Cuando la vivienda transmitida alcanza los 450.000 euros, el importe a pagar se eleva en Murcia a 9.000 euros. En Madrid y Canarias la misma propiedad paga 3.375 euros y en la Comunidad Valenciana, que está entre las más caras, costaría 6.750. En Navarra y el País Vasco se pagarían 2.250.

Si la casa se escritura por 750.000 euros, en Murcia se pagan 15.000 de Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. En Madrid saldría por 5.625 y en las comunidades más caras, por 11.250 y en las forales, por 3.750.

Sin embargo, si un hijo soltero murciano de 30 años hereda una vivienda valorada en 200.000 euros y otros bienes por importe de 600.000, pagaría 1.640,49 euros de Impuesto de Sucesiones. La misma herencia saldría gratis en Andalucía, Cantabria y Galicia y tributaría 810 euros en Castilla y León. Sin embargo, el legado de 800.000 euros en Asturias pagaría 103.135 euros y en la Comunidad Valenciana, 63.193. En Navarra costaría 17.000 euros y en las tres provincias vascas, 3.150.

Si el joven de 30 años recibe una donación de su padre de 800.000 euros, en Murcia pagará 2.081 en Donaciones. Recibir esta cantidad en Cantabria sale gratis, mientras que en Asturias costaría 200.122 euros.