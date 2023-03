«Lo que ha ocurrido ha sido una incidencia de carácter protocolario», indicaba este viernes el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, acerca de la negativa del órgano que dirige de dejar que el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, presentase un acto en sus instalaciones el día 21. Rodríguez tenía previsto desplazarse el próximo martes a Murcia para hablar de la fase II de la Ciudad de la Justicia, pero el TSJ le denegaba el permiso.

La Sala de Gobierno del órgano que preside Del Riquelme criticó que Rodríguez acordase unilateralmente la presentación de la segunda fase de la Ciudad de la Justicia de Murcia, en funcionamiento desde el año 2012, y lo calificó de «injerencia».

En declaraciones a La Opinión al término del acto del patrón de la Policía Local de Murcia, San Patricio, en Belluga, Pasqual del Riquelme manifestó que «el TSJ está encantado con la inversión extraordinaria que hace, en materia de infraestructuras, el Ministerio en la Región», ya que «nunca ha habido tanta inversión» .

«Estaba mal gestionado»

Lo que ha pasado con la visita de Tontxu Rodríguez, insistía, simplemente es «la reorganización de un acto que estaba mal gestionado en su origen». En su opinión, no se trata de una polémica «patológica». «El tema está resuelto y no hay problema alguno», insistió el presidente del TSJ de Murcia. A la pregunta de si el secretario de Estado se ha molestado por el expediente de la Sala de Gobierno, destacó que «no me consta molestia alguna». Desde la Secretaría de Estado de Justicia declinaron valorar la decisión de la Sala de Gobierno del TSJ murciano. No obstante, apuntaron que Rodríguez mantendrá su visita a la Región y presentará la segunda fase de la Ciudad de la Justicia en otras dependencias, en concreto en la Delegación del Gobierno en Murcia.