La coportavoz de Verdes-Equo Región de Murcia y diputada regional, Helena Vidal Brazales (Linares, Jaén,1992), será la cabeza de lista de la coalición Más Región-Verdes Equo, que este sábado ha presentado su candidatura para la Asamblea Regional desde el antiguo pórtico del jardín del Malecón. El número 2 de la lista es Álex Hidalgo, el portavoz regional de Más Región. Se descarta por tanto el regreso de la gran referencia de Más Región, el portavoz nacional de Más País, Óscar Urralburu, (número 7 en la lista) al Parlamento murciano, quien estuvo presente en el acto de presentación.

Cabe recordar que Vidal tomó posesión como diputada en el Grupo Mixto el pasado mes de febrero en sustitución de Rafael Esteban y se convirtió así en la primera diputada de Equo en la historia de la Asamblea. Psicóloga de profesión, Helena Vidal asegura que afronta el camino hacia los comicios del 28 de mayo “con ilusión y esperanza” porque cree firmemente que existe una alternativa política “a ese gobierno neoliberal de tránsfugas y ultras”.

Sobre el fracaso para llegar a una confluencia con Podemos e Izquierda Unida, Vidal sostiene que se siente “desilusionada, porque vimos que era posible una candidatura más amplia que incluyera a las cuatro formaciones políticas, y así nos lo hizo saber IU, que estuvo negociando durante tres meses con nosotras en este proyecto, con el compromiso de que se incorporara Podemos, pero este partido no aceptó sentarse con nosotras e IU decidió salirse de este espacio”. Esta posibilidad de una gran confluencia ya no parece posible. “Nunca vamos a cerrar la puerta, pero entendemos que a las alturas a las que nos encontramos no hay ninguna intención de que haya esa candidatura a cuatro”.

Durante la campaña electoral esta fuerza política se presentará como una coalición verde "que pone en el centro la vida y el bienestar de las personas" en un entorno "que debe ser sostenible", advierte Vidal, que afirma que una de sus principales líneas de trabajo será la "defensa de la salud mental, en una comunidad que es la primera en consumo de psicofármacos, y donde hay mucho sufrimiento".

Durante la presentación, Vidal ha destacado que para que el cambio llegue a la Región "este debe producirse desde un gran proyecto, no desde un rincón. Apostamos por una región más verde, donde no haya ninguna duda acerca de que debemos proteger nuestro maravilloso patrimonio natural". "Aportaremos voz propia en la Asamblea y traeremos políticas buenas para nuestros jóvenes, para que no se tengan que ir fuera a buscar un empleo con un sueldo digno", Por eso, ha añadido, "hemos decidido sumar para que esta región sea mejor".

Por su parte, el portavoz de Más Región, Álex Hidalgo, destacó el carácter regionalista de su formación como un valor distintivo, “La Región de Murcia necesita una vez propia porque cuando la política regional se mira siempre desde una óptica nacional obviamente se quedan pelos en la gatera; no podemos ser una moneda de cambio en los trapicheos que se dan en las negociaciones políticas”, indica Hidalgo, que sobre la candidata a la presidencia aseguró que lleva muchos años trabajando a su lado “y creo que no podíamos tener una mejor candidata”.

Sobre los compañeros que acompañan a Vidal en la lista electoral, Óscar Urralburu señaló que ya era hora de que a la Asamblea Regional se presente “un equipo joven y profesional, que viene de toda la Región y que quiere de verdad cambiar la política en la Región de Murcia”.

Urralburu describió esta candidatura como “fresca, progresista, feminista y honestamente verde” y vinculada con el partido verde europeo y con un marcado compromiso regionalista. El portavoz de Más País enmarca este proyecto en el Acuerdo del Turia, que incluye a fuerzas como la de Compromís, Chunta Aragonesista, Mes Balears o Más Madrid, “que son fuerzas innovadoras, rupturistas, con las que queremos construir esa gran fuerza confederal que sea útil en la Región de Murcia”.

En pocos días, la coalición Más Región-Verdes Equo presentará su candidaturas en los municipios más poblados de la Región como Murcia, Cartagena, Molina de Segura y Lorca, “y probablemente alguno más”, dejó caer Urralburu.

LISTA ELECTORAL PARA LA ASAMBLEA REGIONAL

Helena Vidal Álex Hidalgo María José Campillo Lorena Lorca Elena Revuelta Victoria Montesinos Óscar Urralburu Esther Hidalgo Víctor Marín Encarnita Madrid Gonzalo Ezama Paz Sáez Federico García Patricia Reverte Andrés Campoy Antonia Gómez Isidro Mendoza Rosa María López Fernando Francés María Faustina Sánchez Pepe Fernández Rufete Ana María García Francisco Lorca Begoña Hidalgo Lucas Alcázar María Concepción Córdoba Iván García Bertachini Ana Suárez Benjamín Pereira Rosario Ángeles Juela Santiago Pina Virginia Carrión Joaquín Sánchez Inmaculada Marín José Luis Montreal Josefa Martínez Daniel Rico Noelia Carbonell Antonio Martínez Lucrecia García Pablo Jaime Alexander María de la Fe Sánchez Miguel García Quesada Lucía Bernabéu Miguel Serrano Campillo

SUPLENTES

● Marcelo Urralburu

● María Sánchez

● José Antonio Sánchez