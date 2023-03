El Corte Inglés acoge estos días y hasta el próximo 2 de abril la Feria Baby News y que ofrece además de promociones especiales, actividades para los nuevos y futuros padres y madres.

El próximo sábado 18 de marzo, se celebrará una masterclass de yoga para embarazadas en la sala de Ámbito Cultural del centro de Gran Vía, planta primera. LA actividad es gratuíta pero requiere inscripción previa a través del correo electrónico personalshopper_murcia@elcorteingles.es.

El Corte Inglés ha lanzado del 10 de marzo al 2 de abril, su nueva campaña Baby News en la que presenta novedades y tendencias para el embarazo y el bebé. Además, cuenta con promociones, actividades y charlas, según ha informado la compañía.

La campaña Baby News alberga numerosas marcas que presentarán sus nuevos productos como: Bugaboo, Stokke, Cybex, Britax Römer, Be Cool, Miniland, Oli&Carol, Hubble, Philips Avent, Suavinex, Beaba, Walking Mum, Paz Rodríguez, Cambrass, Cotton Juice Baby Home, Chicco, Tommee Tippee, Medela, Done by Deer, además de promociones especiales.