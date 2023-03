Vox lleva a la Fiscalía el fraccionamiento sistemático de contratos en Lorca

La Ley 9 de Contratos del Sector Público es clara en relación a los contratos fraccionados, así, su artículo 99.2 señala que «no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan». Es decir, cuando se trata de un contrato de servicios, se podrá adjudicar de forma directa mientras no supere la cuantía de 15.000 euros. Esta cantidad asciende hasta los 40.000 euros cuando se trata de obras.

Entre la documentación facilitada a la Fiscalía por Vox a la que ha tenido acceso La Opinión se encuentran aquellos contratos relacionados con la Feria de Turismo Fitur de los años 2021 (que suman más de 25.000 euros) y 2022 (más de 22.000), si bien estos hacen referencia a multitud de empresas distintas.

Más llamativo es el apartado referente al vaciado de fosas sépticas y aguas residuales del albergue de Puntas de Calnegre y Casa Iglesias. Para este asunto se firmaron hasta tres licencias diferentes, por valor de más de 9.000 euros cada una de ellas, para dos empresas.

También destacan los contratos con empresas de electricidad y alumbrado para la Feria de Lorca y fiestas de esta localidad en 2022. Se hicieron hasta cuatro distintos con tres empresas diferentes por valor de más de 26.500 euros en total.

Está recogida también la adquisición de una motocicleta para la Policía Local en 2019 por más de 18.000 euros. No se hizo concurso público y el gasto supera el límite de contrato menor.

De igual forma, en 2022 aparecen hasta once adjudicaciones a una misma empresa y diez de ellas en el mismo mes para llevar a cabo reparaciones y adecuaciones eléctricas en centros educativos. Un contrato distinto por colegio. Juntos, rozan los 38.000 euros.

Desde Vox aseguran que esto es solo el principio, ya que van a seguir fiscalizando contratos para «castigar la mala gestión» del Partido Popular y del PSOE.

«El Partido Socialista incumple sus propias bases de ejecución del presupuesto que aprobó con Ciudadanos e Izquierda Unida», denuncia Carmen Menduiña, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la Ciudad del Sol. Además, compara la gestión lorquina con la de un municipio vecino: «Águilas, con un presupuesto de 30 millones de euros, realizó 63 licitaciones con publicidad en 2022, las mismas que Lorca, que tiene un presupuesto de 80 millones, casi el triple». Para Menduiña, esto significa que «en Lorca impera la licitación a dedo».

La dirigente ya avisó tras el escándalo que salpicó al vicealcalde que se «había abierto un melón muy grande» en el seno del Ayuntamiento «que hay que aclarar».

José Martínez, concejal de Vox en Lorca, asegura que los fraccionamientos afectan a «prácticamente todas las áreas del Ayuntamiento» referentes a la publicidad, diversidad, servicio eléctrico, celebración de eventos, contratación de servicios de seguridad privada, celebraciones de Navidad y conciertos. Asegura que han elaborado esta auditoría «en base a la información que figura en la plataforma de contratos del sector público». Además, denuncia que falta información de los años 2018 y 2019, por lo que se está cometiendo «otra ilegalidad».

La auditoría llevada a cabo por el Grupo Municipal de Vox no ha pasado inadvertida para el presidente provincial del partido, que se reunió ayer con Menduiña y Martínez para que le pongan al corriente de lo que está sucediendo en el seno del Consistorio lorquino. Para José Ángel Antelo, «esto no es otra cosa más que el modelo del ‘Tito PAS’ que se extiende por toda la Región y el modelo del ‘Tito Berni’», dijo en referencia a la presuntos favoritismos a la empresa de Pedro Antonio Sánchez a la hora de recibir unas ayudas por parte del Info durante la pandemia; así como al caso Mediador que afecta al PSOE nacional. «Los partidos de siempre, las políticas de siempre y las maneras de siempre se van a terminar en mayo con Vox en Lorca y en los diferentes ayuntamientos», asegura.

Presuntas irregularidades llevaron al alcalde a cesar a Francisco Morales

Llueve sobre mojado en el Ayuntamiento de Lorca en cuanto a las polémicas con las contrataciones. A principios de mes, el alcalde de la ciudad, Diego José Mateos, cesaba a su vicealcalde, Francisco Morales (de CS), por presuntas irregularidades en la contratación de un evento turístico en Madrid sobre la Semana Santa lorquina, que tuvo que ser anulado 24 horas antes de su celebración. «El evento no se realizó y no se ha abonado ningún gasto a fecha de hoy», adujo Morales, quien alegó que fue «un error de procedimiento» y que no tiene «nada que ocultar». Sin embargo, Mateos aseguró que fueron sus «escasas explicaciones» sobre lo ocurrido lo que le llevaron a sacarle del Gobierno local. Ciudadanos llevó toda la documentación a la Fiscalía y exigió al regidor que hiciera lo mismo.