El presidente de la Asociación de Familias Numerosas de la Región de Murcia (Fanamur), Gonzalo Sánchez, considera que en la Región “hay mil trabas burocráticas” para que el colectivo al que representa accede a subvenciones públicas, ya que “las ayudas solo llegan a los pobres de solemnidad”.

Así lo explicó Sánchez a La Opinión tras comparecer este jueves en la Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea, donde expuso “varias propuestas para la Ley de Protección Integral a la Familia, para que se recojan cuando se desarrolle la norma”, apuntó.

"¿Quieres niños? Paga. Es que es así de corto"

“Nosotros no promovemos a las familias numerosas: ayudamos a los que libremente deciden tener numerosos hijos”, indicó el responsable de Fanamur, quien considera que “el tema rentas es un anacronismo”.

La vicepresidenta Teresa Ribera anunció este miércoles que el Gobierno central cambiará la regulación actual para impedir que familias numerosas pudientes como la del número dos de Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ossorio, obtengan el bono social eléctrico y el térmico para calefacción y agua caliente. La idea es introducir un criterio que frene que quienes ganan más de 100.000 euros o tienen un patrimonio de más de un millón obtengan estas ventajas.

El dinero, "una barrera"

Preguntado por esto, Gonzalo Sánchez manifestó que “en toda Europa se paga a quien quiere tener hijos”, mientras que poseer riqueza “aquí parece que es como una barrera de entrada para formar una familia”. “Si gano dinero, la familia numerosa está penalizada”, sentenció, al tiempo que detalló que “los muy ricos no tienen título de familia numerosa: las ayudas son nada”.

Y es que “tenemos un sistema de protección que es el más bajo de toda Europa: el límite de renta para acceder a las ayudas es casi de pobres de solemnidad”, criticó, ya que “tenemos un problema demográfico, que nos pongan un límite de renta es preocupante”.

“Las ayudas solo llegan a los pobres de solemnidad”, reiteró el presidente de Fanamur, que cree que “las leyes son difusas y confusas, hay mil trabas burocráticas y no hay una apuesta seria por la familia en general, no solo por las numerosas”.

“España no contempla el hecho de la natalidad como una apuesta por el bien común. ¿Quieres niños? Paga. Es que es así de corto”, destacó Sánchez, a lo que añadió que “cada vez me encuentro más con parejas que deciden no tener hijos, ya no por cuestiones económicas, sino culturales”.

A su juicio, urge “una política familiar seria, dotada presupuestariamente. Si no, es un canto al sol”.

Preguntado por cuántas familias numerosas hay en la Región, Sánchez dijo que, según los datos del Ejecutivo autonómico, “más de 37.000, con título”.