El doctor Eduard Estivill, pediatra especializado en medicina del sueño, ha sido uno de los invitados a la primera jornada que ha organizado este jueves en el Campus de la Merced la Cátedra del Sueño de la Universidad de Murcia (UMU) bajo el título 'Mejorar nuestro sueño. ¿Por dónde empezamos?' y que coincide con la celebración mañana viernes, 17 de marzo, del Día Mundial del Sueño.

Estivill, que ha compartido mesa con los expertos en sueño y cronobiología Gonzalo Pin, Juan Antonio Madrid y María Ángeles Rol, ha charlado momentos antes del encuentro con La Opinión para profundizar en algunos de los problemas más habituales que se encuentran los especialistas en estos momentos.

¿Son los trastornos del sueño un problema de salud a tener cada vez más en cuenta?

A día de hoy la sociedad no conoce la importancia real que tiene dormir bien y es fundamental que se hagan este tipo de encuentros para hacer divulgación científica y que de una forma didáctica se muestren los pasos a dar para ir mejorando el sueño.

¿Cuáles son los problemas de sueño más frecuentes?

Existen tres grupos de personas: las que no duermen; las que duermen demasiado debido a una enfermedad; y las personas que no dejan dormir, entre las que están aquellas que roncan o las sonámbulas. Estas últimas son las más frecuentes, ya que la gente que duerme mal representa el 30% de la población.

¿Dónde estaría el origen?

La causa más importante del mal dormir es nuestro día a día. El estrés que llevamos y las carreras marcan nuestro tipo de sueño. Los contínuos estímulos y el ritmo acelerado durante las 24 horas del día hacen que aumente el mal dormir.

¿Hay alguna etapa de la vida en la que estos problemas sean más habituales?

En todas las franjas de la vida hay problemas de mal dormir, pero muchos casos se concentran en la edad adulta, ya que las personas mayores cada vez necesitan dormir menos. Resulta paradójico que cuando necesitamos dormir más no tengamos tiempo para hacerlo y cuando somos mayores, que disponemos de todo el tiempo del mundo, tendamos a dormir menos. No obstante, hay que destacar que la mujer tiene más problemas de sueño que el hombre y no se suelen tener en cuenta. Principalmente en etapas como los embarazos, el postparto o la menopausia.

Si en la guardería duermen, ¿por qué en casa no? No son los niños los que tienen que aprender a dormir sino los padres saber qué pasos tienen que dar.

Como pediatra ha escrito varios libros sobre los métodos que se deberían seguir para enseñar a los bebés a dormir, algo que quita el sueño a la mayoría de los padres. ¿Es partidario de dejar al niño llorar hasta que aprenda que debe estar en la cuna o en la cama?

Nunca he dicho algo así. Es un mensaje que se ha ido cambiando y difundiendo a través de las redes de forma equivocada. Los niños tienen que aprender hábitos y de igual forma que aprenden que la cuchara es para coger la sopa o el cepillo para lavarse los dientes, el hábito del sueño se tiene que enseñar y eso se hace con normas y rutinas.

¿Esas normas se deben imponer desde bebés o cuándo es el mejor momento?

Los niños pequeños que van a la guardería aprenden normas y rutinas. Aprenden a sentarse, a colocar la mochila en su sitio y a dormir. Si en la guardería duermen, ¿por qué en casa no? No son los niños los que tienen que aprender a dormir sino los padres saber qué pasos tienen que dar.

¿Cuáles son esos pasos que deben aprender los padres?

Hay que enseñarles unos horarios, unas rutinas de sueño y el hábito de dormir se enseña a base de repetición. Sin embargo, luego llegan fines de semana o vacaciones y si se alteran esas rutinas y las normas que se van adquiriendo, cuesta más recuperarlas.