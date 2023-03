El PSOE acusó este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Regional, a la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación de Murcia de «agravar» el problema de contaminación de la balsa de residuos mineros Jenny, en la diputación cartagenera de Llano del Beal, por su «inacción» y la «chapuza ambiental» que lleva permitiendo durante todos estos años, según su diputada autonómica Carmina Fernández.

Recordó en el pleno de la Asamblea que «han pasado más de 30 años desde que cesó la minería en la comunidad y 22 años desde que el Gobierno autonómico es propietario de la balsa» con una gestión de «7,5 millones de euros despilfarrados, cultivos paralizados y dos juzgados investigando».

«La balsa sigue contaminando, perjudicando la salud de los vecinos, el medio ambiente y el Mar Menor», recalcó la parlamentaria, quien interrogaba al consejero tras el informe del Seprona de la Guardia Civil en relación con las obras llevadas a cabo por requerimiento judicial en la balsa.

Fernández dijo que el nombramiento de Juan María Vázquez como consejero es un intento de «lavar la cara» ante este «gran escándalo», pero eso no lo libera de explicar «cuándo se va a tomar en serio este problema».

La socialista se remitió a un informe del Seprona para reprobar la «última infamia» del Gobierno regional tras darle el juzgado 20 días para hacer un filtro como barrera que evite que los lixiviados de la balsa afecten a los vecinos, las ramblas y el Mar Menor.

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, ha respondido que "la balsa hace años que no existe" porque son "unos terrenos sellados y vallados" y que todas las actuaciones han sido "escrupulosas" con los requerimientos judiciales con medidas ejecutadas por un millón de euros y otro medio para mantenimiento. Ha incidido en que "se han hecho inspecciones y tomado muestras que han corroborado que no hay niveles de contaminación inaceptables y el juzgado está informado", tras lo que ha dicho no saber en qué se basa el PSOE para hablar de "chapuza" cuando "las obras ejecutadas se ajustan a las rigurosas medidas cautelares del juzgado".

En esta sesión matinal de control al Gobierno, en la que se han formulado 14 preguntas orales, Vázquez también ha respondido a una realizada por María Marín (Podemos) sobre la necesidad de mejorar la coordinación de los bomberos tras la "chapuza" en el incendio de la Sierra Larga, en Jumilla, en la que "se perdieron seis horas" que podían haber agravado la situación.

Vázquez ha afirmado que la coordinación ha sido "suficiente y sujeta a los protocolos establecidos entre las administraciones" y ha negado descoordinación entre el Gobierno regional y el Ministerio del Interior.