El consejero de Salud, Juan José Pedreño, negó este miércoles durante la sesión de control en Pleno en la Asamblea Regional que el Servicio Murciano de Salud (SMS) derivase a dos mujeres a Bruselas a abortar por razones médicas.

Así lo expuso durante una pregunta formulada por la diputada socialista Lara Hernández, que cuestionaba al consejero si alguna mujer de la Región había tenido que viajar fuera durante el último año para someterse a una interrupción del embarazo por causas médicas sobrepasando la semana 22 de gestación.

Hay que recordar que a mediados del pasado mes de febrero, tal y como publicó La Opinión, la Plataforma de Mujeres Expulsadas de la Sanidad Pública de la Región de Murcia denunciaba que dos murcianas que tenían embarazos «no viables» tenían que salir a abortar al extranjero al haber recibido un informe desfavorable desde el comité ético que debía autorizarlo y «en el que uno de los tres miembros» era un médico que «abiertamente» reconocía ser «objetor al aborto».

No obstante, el consejero de Salud defendió que la Región cumple con la nueva ley del Aborto, que contempla la derivación de estas pacientes a clínicas privadas. «En la Región no se ha derivado a ninguna mujer por parte del SMS fuera de esta Región. La propia ley recoge que se puede, evidentemente, con clínicas y centros que están acreditados, prestar la atención de la interrupción voluntaria del embarazo. En la Región cumplimos la ley. No ponga en entredicho la calidad y la cualificación de los profesionales del Servicio Murciano de Salud», dijo el máximo responsable de Salud.

Sin embargo, la socialista denunció, durante su turno de intervención que el hospital de la Arrixaca está integrado por un objetor de conciencia. «Si hay que gastarse 6,5 millones de euros para n o tener que atendernos en los hospitales públicos, se los gastan, si total, no son suyos. Y si hay que alargar un diagnóstico semanas para que sus conciencias duerman tranquilas mientras esas mujeres y sus familias esperan angustiadas, también lo hacen».

Los parkings gratis, pendientes

Durante la sesión plenaria, Podemos también denunció el incumplimiento de la iniciativa aprobada en la Asamblea para la gratuidad de los aparcamientos en los hospitales públicos. La diputada María Marín advirtió que «los trabajadores de los centros sanitarios, los estudiantes en prácticas y los pacientes y sus familias no aparcan allí por capricho, lo hacen por necesidad. La zona azul no es una alternativa cuando la ORA está limitada a 2,5 horas y el tiempo medio de espera en urgencias ronda las 4 horas».

A esta reclamación, el consejero de Salud explicó que la prioridad de su departamento es «mejorar la calidad asistencial» y aseguró que implantar la gratuidad de los aparcamientos puede prorrogarse hasta el año 2027.