Empate técnico entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ya que cada uno de ellos sacaría entre 17 y 18 escaños si hubiera elecciones ahora mismo. Este es el resultado electoral que pronostica la empresa especializada en el campo de la investigación de mercados, sociológica y política Actuatech, que ha elaborado un barómetro a petición del propio PSOE tras su «pérdida de confianza» en el Cemop tras su último sondeo y al que ha tenido acceso La Opinión.

Aunque el apoyo entre ambos sería muy parecido, el Partido Popular sería el ganador de las elecciones al recibir el voto del 32,6% de los murcianos. Ganaría un 0,24% con respecto a hace casi cuatro años, lo que se traduciría en 1 o 2 escaños más. Podría llegar a los 18 diputados, dado que existe un escaño muy igualado con Vox, explican los investigadores.

El PSOE se mantendría en escaños, pero retrocedería levemente con respecto a las últimas elecciones autonómicas. Si entonces consiguió el 32,43%, ahora se habría de contentar con el 30,8%. A pesar de esto, los expertos creen que el PSOE podría mejorar en número de escaños, como consecuencia de la ley D’Hondt, ya que hay uno muy disputado con Podemos.

El hemiciclo que se dibuja en esta nueva encuesta lo completan dos partidos más. Por un lado, Vox, que es la formación que más crece al sacar entre 7 y 8 diputados (14,46% de los votos), por lo que podría llegar a doblar su representación, ya que en 2019 solo sacó 4 (9,46%).

Podemos, por su parte, se quedaría como está, con 2 parlamentarios, o incluso podría ganar el tercero, ya que mejora levemente su resultado al pasar del 5,55% en 2019 al 6,1%.

Para este barómetro, Ciudadanos tampoco tiene ningún futuro en la Asamblea Regional. De los 6 escaños que obtuvo en los últimos comicios autonómicos (12%) se quedaría ahora con ninguno, ya que no alcanza el umbral mínimo del 3% para entrar en la cámara murciana. Eso sí, quedaría fuera por la mínima: el 2,9% de los votos serían naranjas.

La izquierda sigue sin sumar

Ante este resultado, la izquierda, compuesta por el PSOE y Podemos, sumaría un total de 21 escaños en el mejor de los casos (si los socialistas alcanzaran los 18 y los morados, 3). Es una cifra insuficiente para gobernar ante una derecha, PP y Vox, que podrían alcanzar entre 24 y 26, cuando la mayoría absoluta está en 23. La encuesta, no obstante, aleja a los populares de Fernando López Miras de la «mayoría suficiente» a la que tanto aluden para poder gobernar en solitario, ya que no conseguirían más votos que toda la izquierda junta. Este arco parlamentario, por el contrario, armaría a la formación de Santiago Abascal de razones para poder exigir su entrada en el Gobierno del PP y formar un nuevo Ejecutivo de coalición, el segundo en la historia de la Asamblea murciana.

Para José Luis Marijuan García, coordinador de este proyecto, lo más llamativo es que «la recuperación de la derecha en la Región de Murcia la capitaliza Vox casi por completo». Según se explica en el estudio demoscópico, «aunque el Partido Popular recibe voto procedente de personas que votaron al Partido Socialista en las pasadas elecciones autonómicas de 2019, de votantes de Ciudadanos, de Vox y, sobre todo, de personas que se abstuvieron en la anterior cita electoral»; al mismo tiempo, también registra una «fuga de votos significativa hacia Vox, a nuevos abstencionistas y, en menor medida, a otros partidos». Todo ello hace que el Partido Popular se mantenga en niveles muy parecidos en porcentaje de voto a las pasadas elecciones autonómicas.

El Partido Socialista de José Vélez, por su parte, pierde voto que va al Partido Popular y a la abstención; también a Podemos. Sin embargo, desde Actuatech indican que recibe «una parte importante del voto de Ciudadanos», también de Podemos y de abstencionistas en las pasadas elecciones.

Solo López Miras aprueba

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, es el candidato más conocido con una gran diferencia sobre los demás. Más del 98% de los encuestados le reconoce frente al casi 42% que sabe quién es José Vélez. El resto está por debajo del 25%.

Además de ser el más popular, el presidente regional es el único que aprueba, con un 5,19 sobre 10. Los demás suspenden, aunque ninguno por debajo del 4.

Los investigadores de Actuatech afirman que, «de los comentarios de una parte significativa de las personas entrevistadas» se desprende que la nota de José Vélez, un 4,57, se está viendo «influenciada por el contexto actual de la política nacional».

En cuanto a las formaciones políticas, la más valorada por los murcianos es el Partido Popular, pero ni esta aprueba y se queda con un 4,91 sobre 10. Para los expertos esto «demuestra una pérdida de confianza en los partidos políticos». Le siguen los socialistas con un 3,98, Ciudadanos (3,41), Vox (3,16) y Podemos (2,38).

La diferencia de valoración entre el Partido Popular y el Partido Socialista disminuye, destacan en el barómetro, a medida que aumenta el tamaño del hábitat: «En definitiva, la capital y los municipios grandes (de 50.000 a 300.00 habitantes) se muestran más críticos con la gestión del PP».

Sobre la situación política en la Región, menos del 25% considera que es buena o muy buena frente a más del 66% que cree que es regular, mala o muy mala. Y el pronóstico para la legislatura que vendrá después del 28M no varía demasiado entre los encuestados: el 26,7% está seguro de que el ambiente político va a empeorar y más del 45% entiende que va a seguir igual. Solo uno de cada diez confía en que mejore la situación.

En el sondeo se ha preguntado también por un cambio en el Gobierno regional. Los electores partidarios de que éste se produzca representan a más del 46% del total, frente al 30,5% de aquellos que prefieren que continúe el actual Ejecutivo, «lo que muestra un sesgo favorable al cambio político», indican los investigadores.

Una encuesta con más entrevistados para hacer frente al Cemop Fueron fuentes socialistas las que contaron a esta Redacción que estaban realizando una encuesta «con un muestreo más amplio que el del Cemop» y que harían pública como reacción al desaire que tuvieron con el centro de estudios murciano después de la presentación del barómetro de primavera, en el que el PSOE no pasaba de los 14 o 15 diputados y el PP sacaba más escaños que toda la izquierda junta. «Con una o dos encuestas más nos podríamos ahorrar las elecciones», dijo el codirector del Cemop para enfado del portavoz socialista, Francisco Lucas. Dicho y hecho. La ficha técnica de este sondeo revela que la muestra abarca a 1.200 individuos frente a los 820 del Cemop, con un error muestral del 3% y con un nivel de confianza del 95%. No obstante, los 26 puntos de muestreo de Actuatech, empresa con sede en Sevilla, son menos que los 44 del último barómetro de los murcianos. Las llamadas telefónicas fueron realizadas entre el 2 de febrero y el 3 de marzo de 2023, días antes de que saliera la sentencia que condena a Pedro Antonio Sánchez a tres años de prisión. Desde Actuatech defienden su profesionalidad, asegurando que tienen una larga trayectoria trabajando con entidades locales de Andalucía, Valencia y Murcia, entre otros territorios.

Los indecisos representan el 30% de los votantes

La encuesta de la empresa Actuatech desvela que actualmente existe un 31,1% de ciudadanos indecisos, que aún no sabe a qué partido votarán en las próximas elecciones autonómicas. «En realidad, no es una cifra que llame mucho la atención, ya que parte de ellos prefieren no contestar a la pregunta o no son sinceros porque sí que saben a quién votarán y no lo quieren decir», afirman desde la empresa de investigación.

Asimismo, prevén que la abstención alcance en las próximas elecciones al 36% del total de los murcianos llamados a las urnas. Es un porcentaje superior a la abstención del 35,89% que se vivió en 2019 en la Región.