El Cemop pierde el crédito de la oposición en plena precampaña

El Cemop (Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública) pasa por horas bajas cuando solo quedan dos meses y medio para las elecciones y las encuestas electorales son más demandadas que nunca. La crisis explotó con la publicación del barómetro de invierno. Entonces, su codirector Ismael Crespo afirmó ante los portavoces parlametarios de la Asamblea Regional que "con una o dos encuestas más nos podríamos ahorrar las elecciones".

Ese sondeo, siguiendo la estela de los anteriores, acercaba al Partido Popular a la mayoría absoluta y les otorgaba más diputados que toda la izquierda junta, con un Partido Socialista en caída libre. El desafortunado comentario no sentó nada bien al principal grupo de la oposición y llevó al portavoz socialista, Francisco Lucas, a preguntarse por si "nos podríamos ahorrar es el Cemop" y a criticar la "falta de imparcialidad" de un centor de estudios pagado con dinero público. Pero la cosa no quedó ahí. La semana pasada declinaron proponer una pregunta para la elaboración del barómetro de primavara (como corresponde a todos los grupos parlamentarios).

David Sánchez, secretario de Comunicación de Ciudadanos, partido al que el Cemop deja fuera de la Asamblea al sus últimos sondeos, afirmó que las fuerzas políticas han de "exigirle a Alberto Castillo —presidente de la Asamblea Regional— que le rescinda el contrato si este investigador no es expulsado del equipo", en referencia a Crespo. Según ha podido saber esta Redacción, CS valoró no no hacer ninguna pregunta, tal y como hizo el PSOE. En lugar de esto, lo que hicieron en fue preguntar por la propia fiabilidad de este organismo y del CIS, que se financian con dinero público. "No sabemos si lo aceptarán o no", explican.

Vox denuncia que los investigadores del Cemop "manipulen" con una cuestón sobre ellos y no pregunten, por el contrario, por la condena a PAS

Este lunes, además, un tercer partido ha estallado en contra del Cemop: Vox, cuyas críticas contra sus trabajos son ya tradicionales por su supuesta cercanía con el Partido Popular. Ahora afean a los investigadores que en la encuesta de marzo hayan colocado una "pregunta capciosa" que afecta a la formación de Santiago Abascal. En concreto, es esta: 'Sobre el Mar Menor, el partido Vox ha indicado que una de sus condiciones para permitir que el PP gobierne a nivel regional, en caso de no tener la mayoría necesaria, será la derogación de la Ley de recuperación y protección de la laguna. ¿Qué cree que debería de hacer el PP? ¿Aceptar la propuesta de VOX y derogar la ley o no aceptar la propuesta de VOX y mantener la ley?'.

Para su presidente provincial, José Ángel Antelo, se ha mostrado sorprendido porque el Cemop "no pregunta a la sociedad qué le parece que Pedro Antonio Sánchez, expresidente de la Región de Murcia, esté condenado a tres años de cárcel. Se trata de una persona que a día de hoy sigue teniendo el control del Partido Popular en esta región", ha manifestado a través de un comunicado. Para Vox, esto demuestra que cuando el PP "entra en pánico saca una encuesta del Cemop blanqueando la realidad".

En la siguiente encuesta manipulada , a medida del PP, el @CEMOP_ pregunta por @vox_es y la hace con lista de suscriptores que siempre votan lo mismo por email ( PP).Pregunta si el PP debe pactar con Vox ciertos temas pero no pregunta por la condena a tres años de PAS. HILO pic.twitter.com/LhighIZGdH — Luis Gestoso (@LuisGestoso) 13 de marzo de 2023

Por su parte, el diputado nacional y candidato a la Alcaldía de Murcia, Luis Gestoso, ha comentado en sus redes sociales que se trata de una encuesta "manipulada" que intenta "condicionar el voto de los amigos de PAS que nos gobiernan y limpiar su maltrecha imagen".

Además, en Vox aseguran que esta encuesta de marzo "circula por los grupos afines del PP".