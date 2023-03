El Partido Popular de la Región de Murcia prepara para final de este mes un gran acto de presentación de los 45 candidatos a cada una de las alcaldías de la Región de Murcia de cara a a las próximas elecciones municipales.

El objetivo de la formación de Fernando López Miras es «exhibir músculo» y mostrar su «capacidad de movilización», ha explicado a La Opinión el vicesecretario general de Organización, Comunicación y Electoral del PP regional, Joaquín Segado; si bien aún queda por concretar el recinto elegido para el evento, que contará «seguro con el respaldo de la dirección nacional».

Se trata del segundo partido en celebrar un gran evento de este tipo en la Región después de que Vox eligiera Murcia para presentar a sus candidatos de toda España hace casi un mes. Ellos se decantaron por la Plaza de Toros.

Esta cita servirá para medir fuerzas con Vox, que celebró un acto nacional en la Plaza de Toros de La Condomina

Los populares tampoco van a esperar a que comience la campaña electoral propiamente dicha (del viernes 12 de mayo a las 0 horas hasta el 27 de mayo a medianoche) para preparar las elecciones. De hecho, llevan semanas celebrando actos en municipios para cada uno de los aspirantes a los ayuntamientos murcianos.

El también director de campaña y portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea señala que solo para la presentación de Pedro Ángel Roca en Torre Pacheco, que estuvo acompañado por el presidente del partido, López Miras, lograron reunir a casi setecientas personas. Una semana después era Juana María Martínez la que recibía el respaldo del líder regional en Fuente Álamo. Y más de seiscientas personas arroparon a Fulgencio Gil en el congreso local que lo eligió por aclamación como candidato para intentar recuperar la Alcaldía de Lorca el pasado noviembre.

«Se respiran ganas de elecciones y de ganar», subraya Segado, para quien «la movilización es muy importante» aunque asegura que cuentan con «una militancia muy activa que, además, demuestra lealtad» a las siglas. Con respecto a la campaña de hace casi cuatro años, el dirigente popular se muestra «muy positivo», ya que detecta «buenas vibraciones».

Frente al contexto del 19, tras la caída de Rajoy, confían en que ahora se valore la gestión de Miras en el Gobierno

«Todas las campañas tienen dificultades. En las de 2019 teníamos un contexto muy diferente después de que nos sacaran del Gobierno de España con una moción de censura. Ahora, sin embargo, tenemos la sensación de que la gente valora la labor del Partido Popular en el Gobierno de la Región de Murcia. Y no hay que olvidar que Fernando López Miras es, con mucha diferencia, el candidato más conocido y mejor valorado por los murcianos», destaca Segado. Se refiere a los datos que se desprenden del último barómetro del Cemop, en el que Miras aprueba con un 5,5 y es conocido por el 90% ciudadanos.

Un ritmo que no cesa

El ritmo de trabajo preelectoral va ‘in crescendo’ y, si el jueves por la noche López Miras presentaba a la candidata de Yecla, Remedios Lajara, el viernes le tocaba el turno a Seve González.

«El partido no va a desmotivarse tras el 28 de mayo porque esto no acabará ahí. No paramos hasta las elecciones generales de final de año», avisan desde el PP.

El riesgo de «pensar que está todo hecho» El Partido Popular cuenta con todas las encuestas a favor para ganar las elecciones el próximo 28 de mayo, algo que no consiguió en los últimos comicios autonómicos. Pero no se pueden confiar y eso lo sabe el director de campaña del PP, Joaquín Segado. «El único riesgo es que nuestro electorado piense que ya está todo hecho y que esto le lleve a no movilizarse». Por eso desde el PP trabajan ya para sacar el mayor número de apoyos posible el día de las elecciones. «Ahora tenemos los mismos votos que el PSOE, ninguno», apunta.

Un 2023 repleto de caras de Génova en la Región de Murcia

«La Región está de moda en el Partido Popular», afirma su vicesecretario general de Organización, Comunicación y Electoral en la Región, Joaquín Segado. No es una forma de hablar, ya que lo hace con las últimas visitas de dirigentes nacionales del PP en la cabeza. A principios de febrero, el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, estuvo en Alcantarilla arropando a Joaquín Buendía, candidato de Alcantarilla.

«Ha venido cuatro veces en diez meses», destacó entonces Fernando López Miras. A finales de febrero era la secretaria general en Génova 13, Cuca Gamarra, la que ponía pie en Cartagena para participar en el Foro de Economía Familiar y Vivienda. Allí también estuvo Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular.

Gamarra ya ha estado dos veces este año y Feijóo "ha venido cuatro veces en diez meses", destacan

Un mes antes, Gamarra acompañaba a su homólogo en la Región, José Miguel Luengo, en su presentación como candidato a la Alcaldía de San Javier. El vicesecretario de Organización del PP nacional, Miguel Tellado, volverá a la Región de Murcia (estuvo por aquí a final de 2022 para participar en la cena de Navidad de los populares murcianos) el próximo fin de semana para presentar a la candidata de San Pedro del Pinatar, Ángela Gaona.

Además, tendrá otros actos de partido en San Javier y Murcia. Y el portavoz de los populares en el Senado, Javier Maroto, se iba este sábado mismo tras visitar Jumilla, La Unión y Cartagena. «Es solo una demostración de lo importante que es esta región para la dirección nacional», comenta Segado. Y están por ver la de visitas que quedan este año.