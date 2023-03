El encarecimiento de los precios de la energía que se ha producido en el último un año no solo ha creado dificultades a las familias para afrontar las facturas domésticas, sino que también ha está creando mayores problemas a las comunidades de vecinos para costear los gastos comunes de los edificios. El portavoz del Colegio de Administradores de Fincas de Murcia, Antonio Ruiz, calcula que los problemas creados por la inflación y el aumento de las cuotas de la hipoteca, entre otros gastos, también repercute en el pago de las cuotas de los propietarios y están dando lugar a un aumento de la morosidad que cifra entre el 10 y el 15%.

Antonio Ruiz explica que el recibo de la luz se ha convertido en más problemático para los vecinos, dado se ha encarecido tanto «el consumo del ascensor como el de las bombas de presión utilizadas para elevar el agua a las viviendas y el de las puertas del garaje».

El portavoz de los administradores de fincas apunta que el mayor problema se ha planteado en las comunidades de vecinos que tienen pocas viviendas, dado que «la repercusión es mucho mayor que en los edificios con muchos pisos».

Añadió que en el caso de las comunidades resulta muy difícil tratar de reducir gastos, dado que no hay productos o servicios de los que se pueda prescindir. «No puedes dejar de utilizar el ascensor ni desconectar las bombas de agua potable o la puerta del garaje, que se siguen utilizando igual», indicaba Ruiz.

Añadió que el gasto en electricidad resulta especialmente gravoso «cuando hay un ascensor antiguo», cuyo consumo es mucho mayor que en los nuevos. «Estamos aconsejando a las comunidades de vecinos que se acojan a las ayudas establecidas por la Consejería de Fomento para la modernización de los equipamientos de los edificios» con el fin de que la sustitución del ascensor resulte más asequible, apuntaba.

A principios de invierno Antonio Ruiz calculaba que el recibo eléctrico se había triplicado, lo que ha obligado a incrementar la cuota en muchos edificios para poder hacer frente al repunte del suministro. «Ha habido que convocar juntas extraordinarias para revisar las cuotas», afirmó.

Añadió que, aunque las comunidades tienen «un fondo de reserva» para hacer frente a los imprevistos, «estos fondos se han ido consumiendo», ya que «las cuotas se han quedado desfasadas». Según sus cálculos, la revisión de las cuotas ha supuesto en torno a un 20% de subida.

Además, como también se han incrementado los gastos a los que tienen que hacer frente las familias en su propio hogar, a los que se ha sumado la subida de los intereses de los préstamos hipotecarios, también ha aumentado en el pago de las cuotas.

«Cuando más sensible es la economía doméstica, más fácil es que haya morosidad. Los sueldos no han subido lo mismo que la inflación», destacaba. Antonio Ruiz calcula que se ha producido un repunte de entre el 10% y el 15%, en la morosidad aunque asegura que «a nadie le gusta no pagar».

Sin embargo, desde que empezó la escalada inflacionista al producirse la invasión de Ucrania la situación se ha endurecido. Con la subida de las hipotecas, las familias a las que no les llegan sus ingresos para hacer frente a todos los gastos, «dejan de pagar la cuota de la comunidad de vecinos».

Buscar un plan de pago

Su alternativa es «buscar la opción que permita ofrecer un plan de pago» a los vecinos que no pueden abonar la cuota. Ante el desproporcionado aumento de la factura eléctrica, muchas comunidades han optado por instalar placas fotovoltaicas para implantar el autoconsumo y reducir su dependencia del suministro.

De hecho, gran parte de las solicitudes que ha llegado a acumular la Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos han sido presentadas por comunidades de propietarios que se han decidido a utilizar la energía solar para alimentar el ascensor e iluminar las dependencias comunes. En la Región todavía resulta bastante escaso el número de edificios que tienen un sistema de calefacción comunitario, por lo que no ha tenido tanto impacto la subida del precio del gasóleo o del gas como en otras regiones en las que la mayoría de las comunidades tienen un sistema de calor central para todas las viviendas.

Sin embargo, el portavoz del Colegio de Administradores de Fincas señalaba que hay otros gastos en los sí ha repercutido el encarecimiento de los carburantes, como la limpieza, dado que el coste de los desplazamientos ha acabado repercutiendo en este servicio y en muchos otros.

Las familias de la Región han perdido unos 1.700 euros de capacidad de compra La escalada inflacionista que se produjo el pasado año a consecuencia de la invasión de Ucrania y del impacto que han tenido las sanciones a Rusia en el incremento de los precios de los carburantes han supuesto una pérdida de unos 1.700 euros de capacidad de compra para las familias murcianas en 2022, teniendo en cuenta una renta media de 27.000 euros. La Región acabó el año con un repunte del IPC del 6,3%. Sin embargo, la subida de los salarios que se ha producido apenas llega al 2,7%, muy lejos de la inflación, que en los meses de verano llegó a situarse por encima del 11%. Pese a ser Murcia una región con un elevado peso del sector primario, ha sido también una de las que ha registrado un mayor encarecimiento de los alimentos, con subidas por encima del 16%.

El 22% de los murcianos afronta con dificultades los gastos de la vivienda

Un 22% de los murcianos tiene dificultades para hacer frente a los gastos de la vivienda, según el informe ‘Hogares frente al alza de la vivienda’ elaborado por el Grupo Mutua Propietarios para conocer cómo afecta a la economía familiar el incremento de los costes asociados a la vivienda.

El informe añade que las familias tratan de hacer frente a la falta de recursos tratando de reducir el consumo y eliminando gastos que no son imprescindibles, como los regalos. Dado que el Euríbor «se sitúa en su nivel más alto desde diciembre de 2008 y, ante el endurecimiento de las hipotecas, la demanda de alquiler ha seguido incrementando los precios un 8%, a pesar del límite establecido por el Gobierno», según explica Laura López, directiva del Grupo Mutua Propietarios.

Añade que esta situación que, se ve agravada por el incremento de la energía, «ha puesto a los hogares murcianos en una situación de riesgo». De acuerdo con el informe, aunque las hipotecas y alquileres se llevan una parte importante de los ingresos de los hogares, para el 85% de los murcianos son los consumos energéticos los que más han subido en el último año. El coste de la hipoteca o del recibo del alquiler se ha encarecido un 23%, mientras que los impuestos relacionados con la vivienda, como el IBI o la tasa de basura se han incrementado un 15%. Los arreglos del hogar y los seguros han registrado un repunte del 10%.

Por este motivo, en la lista de medidas para reducir gastos figuran actuaciones para reducir la factura energética (26%), prescindir de arreglos y mejoras del hogar (22%) y eliminar la compra de elementos para el hogar (19%). Por su parte, buscar seguros más económicos e intentar rebajar el alquiler o la hipoteca, con un 17% y un 4%, respectivamente, se sitúan a la cola de acciones para minimizar el gasto.

En este contexto inflacionista, el informe ‘Hogares frente al alza de la vivienda’ señala que un 79% de los murcianos se muestra pesimista y cree que durante 2023 los gastos asociados a la vivienda seguirán aumentando, siendo los propietarios con hipoteca pendiente los que pronostican un futuro peor: un 44% está seguro de que los gastos subirán mucho en 2023. «Cuando hablamos de hacer frente a los gastos del coste de la vivienda en la actualidad, uno de los perfiles que se muestra con más dificultades son las personas en régimen de alquiler. Sin embargo, la abrupta subida del Euríbor durante los últimos meses y a los difíciles pronósticos para 2023 provocan que los propietarios teman por su futuro económico», hace hincapié Laura López .