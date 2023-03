Historias de mujeres

Como todo el mundo está escribiendo sobre la mujer esta semana, me propongo hacerlo también yo, con unas estampas costumbristas sacadas de la realidad en viejos tiempos de nuestra querida patria, de los que todavía quedamos algunos para dar fe de cómo era la vida de algunas mujeres por aquel entonces.

Cuando yo era un adolescente, hace eones, una vecina de la casa donde yo vivía se casó con su novio. Yo lo sentí, porque las despedidas de la pareja en la escalera, por la noche, cuando él venía a ‘pelar la pava’ eran un espectáculo que a mí me gustaba contemplar. Aquellos besos, aquellos achuchones eran un gran alimento para mi espíritu. Estos minutos estaban siempre adobados con las repetidas llamadas de la madre de ella para que acabara de decirle adiós al novio. En cualquier caso, la madre se jactaba ante las vecinas de no dejarlos nunca solos y, si salían a pasear, eran obligados a llevarse un hermano pequeño de carabina. Como les decía, se casaron y se fueron de viaje de novios. A los dos días, la pareja volvió y con muchas lágrimas por parte de ella y un cabreo tremendo manifestado con gritos por él, la devolvió a sus padres porque ‘no era una mujer’. Luego supimos que ella tenía los órganos genitales externos como una niña pequeña, un problema que estaba perfectamente estudiado ya en ese tiempo. Pero, claro, como nunca habían tenido relaciones sexuales, no lo sabían. Aquello fue una gran tragedia para los dos, porque se querían. Quizás, si la madre los hubiese vigilado menos, ellos podrían haberse dado cuenta del problema e incluso quizás intentar ponerle un remedio médico. Aquello acabó con la anulación del matrimonio por ‘razón suficiente’ según dictaminó el tribunal eclesiástico de La Rota. Por suerte, esto ya no podría pasar hoy en día porque las parejas suelen tener conocimientos de las ‘medidas’ de cada uno, lo antes posible.

Por esa misma época, en mi barrio, vivía una querida, es decir, una mujer que tenía un amante, casi siempre casado, y que la mantenía a cambio de sexo. Las queridas eran prostitutas, pero tenían otra consideración por la sociedad porque, al fin y al cabo, solo estaban con un hombre, que tenía que pertenecer a la clase alta para poder mantener dos casas: la suya, de su mujer y sus hijos, y la de la querida. El amante de la que hablo se llamaba don Antonio, y su mujer, sus amigos y sus deudos sabían que María, la otra, era la querida de don Antonio, pero, por entonces, en pleno franquismo, este era un ‘pecadillo’ que podía ser perdonado ‘porque los hombres son los hombres’, que decían algunas mujeres. Don Antonio venía a ver a María dos o tres veces por semana y tenía la costumbre de, antes de irse, dejar el dinero en la mesilla de noche. De su generosidad dependía el nivel de vida de ella, que no era fijo, sino fluctuante, debido a los cambios en los ingresos de don Antonio, que era estraperlista.

Era bastante corriente en esta época que con algunos curas viviera una sobrina y una mujer que llevaba el peso de la casa. La sobrina solía aparecer cuando ya tenía doce o catorce años y el cura solía explicar que su padre había fallecido y que la madre no podía cuidar a los seis hijos que tenía y que él se había hecho cargo de chica por caridad cristiana. Casi siempre, esta sobrina tenía toda la cara del cura y también le daba un aire en los andares a otra mujer que lo cuidaba antes que la actual. Lo de las ‘sobrinas’ de los curas estaba bastante extendido, pero tampoco era muy mal visto por la sociedad de aquellos tiempos, pues siempre eran sospechas y ‘la gente de bien’ no se permitía pensar mal de aquellos ‘padres Amaros’. Conocí a una de estas sobrinas que de pronto desapareció de la casa del cura y él explicó que se había vuelto con su madre, aunque algunos decían que no se había ido por eso. También, a veces, se convertían en sacristanas, o en cuidadoras del ajuar de una imagen, o algo así. O sea, que hemos avanzado, por suerte y por la lucha de muchas mujeres y de algunos hombres, así que ¡felicidades! en vuestro día y a seguir peleando. Que ya nadie pueda escribir historias como estas.