Los padres de Gabriela, una niña gaditana de un año y cinco meses, pidieron el pasado mes de diciembre financiación para que se investigara la enfermedad rara que padece su hija. Lo hicieron con una carta a los Reyes Magos y sus majestades hicieron que el deseo se cumpliera: la carta acabó en el buzón de la Universidad de Murcia.

Investigadores de la UMU han puesto en marcha el único proyecto de investigación que existe a nivel nacional sobre este trastorno genético que tan solo afecta a 10 personas en todo el mundo, entre ellas a Gabriela. Se trata del Síndrome de Huppke-Brendel.

El reto no es menor ya que, como explicaron los progenitores en su momento, los científicos de la Universidad le adelantaron que necesitaban conocer más del caso en particular de la niña, dado que "no se sabe mucho". A ello se suma que esta dolencia neurodegenerativa cobra una especial particularidad en Gabriela, es decir, si la enfermedad ya es rara de por sí en el caso de la menor gaditana es 'extra-rara', debido a que su mutación genética es distinta a la del resto de pacientes.

Qué es el Síndrome de Huppke-Brendel

El Síndrome de Huppke-Brendel provoca que el cuerpo no absorba de manera adecuada el cobre, por lo que imposibilita a quien lo padece desarrollar los músculos o el cerebelo. De esta forma, aparecen atrofias. También aparecen fallos en el organismo a medio o largo plazo, lo que la convierte en una enfermedad mortal. La esperanza de vida de la niña es de cinco años.

Los investigadores, liderados por el profesor de Biología Celular e Histología, Victoriano Mulero, intentarán encontrar un tratamiento tomando como punto de partida un proyecto de otro grupo de científicos alemanes. Será el propio equipo quien financie esta investigación, que en principio tiene un coste de 50.000 euros al año, aunque saben que necesitarán apoyo económico para prolongarlo en el tiempo. Por el momento, los padres han creado una asociación -Princesa Gabriela- con la que intentan recaudar fondos para aportarlos a la causa.

En qué consiste la investigación

El equipo de Victoriano Mulero modificará los genes de peces cebra y los asemejarán a los de la niña. Esta especie es de corta longevidad y tiene cerca del 85% de los genes que provocan enfermedades humanas. Gracias a ello es mucho más fácil de manipular mediante la herramienta de modificación genética CRISPR-Cas9.

Comprobarán cómo actúan al alterar el gen causante del síndrome, el SLC33A1, en larvas de peces, para analizar la reacción de la enfermedad al tratamiento con 800 fármacos diferentes. Con ello buscan también mitigar los síntomas y frenar su avance.

Hace unas semanas, la Universidad de Murcia se coló en El Rosco de Pasapalabra de la mano de Orestes por este asunto: "Quería mandar un abrazo muy grande a Gabriela, de Algeciras, que tiene una enfermedad rara que se llama Síndrome de Huppke-Brendel y están buscando financiación para investigar y encontrar algún tratamiento. Y agradecer también a la Universidad de Murcia, que ha tomado el cometido de intentar profundizar en el tema", dijo el conocido concursante del programa de Antena 3. Además, también hay famosos volcados con la causa, como el actor Álex González:

El pez cebra ha permitido también a otros investigadores de la Universidad de Murcia descubrir que la enfermedad rara de Gaucher podría ser la clave para tratar la tuberculosis, ya que una de sus variantes genéticas es la misma que ayuda a proteger al organismo contra la bacteria Mycobacterium.