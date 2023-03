Pocos días después de entrar en vigor el nuevo caudal ecológico del Tajo con la publicación de las planificaciones hidrológicas de las cuencas españolas, el nivel del río a su paso por Aranjuez comenzaba a cumplir con el mínimo legal exigido ahora. Desde este año y hasta el final de 2025 el caudal circulante por el Tajo no deberá bajar de los siete metros cúbicos por segundo. Pero no solo no ha bajado de esta cifra, sino que además supera en muchas ocasiones el caudal ecológico que deberá cumplir en 2027: 8,65 m3/segundo. Impera en este caso el principio de prudencia y se suelta más agua para no rozar la nueva línea roja.

El sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura señala que de media circula por el río Tajo a su paso por Aranjuez, en concreto por la presa de El Embocador, un total de 9,6 m3/segundo, un punto más que el nivel ecológico planteado para dentro de cinco años. Este enclave del cauce del Tajo es el que se toma como referencia para calcular el recorte que sufrirá el Trasvase Tajo-Segura por el mayor volumen de agua circulando por la cuenca cedente. Trasladada la cifra a un porcentaje, el caudal del Tajo circula un 37% por encima de lo que exige el plan hidrológico. El Scrats toma los datos del sistema SAIH de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que este miércoles mostraba picos de hasta 10 metros cúbicos por segundo. El mayor desembalse de agua en las presas de Entrepeñas y Buendía para cumplir con la normativa implicará a la larga una menor disponibilidad de recursos almacenados en ambos embalses, señala Lucas Jiménez. Esto tendrá, a su vez, dos consecuencias negativas: más restricciones a futuro en los envíos al Segura, antes incluso de que se modifiquen las reglas de explotación del Trasvase, y una disminución de la lámina de agua en las dos presas, que iría en contra de los deseos de los municipios ribereños, destaca el líder de los regantes. «Todo va con cargo a los embalses» de la cabecera del Tajo, «la alegría por la lámina de agua va a durar poco», subraya Jiménez. El Ministerio para la Transición Ecológica prevé enviar 155 hm3 de agua hasta junio ya que el sistema de funcionamiento del Trasvase se mantendría en nivel 2 (envíos automáticos de 27 hm3 al mes). Comisión bilateral La primera reunión de la comisión bilateral para el seguimiento del estado del agua en el ámbito del Tajo-Segura entre el Ministerio y las comunidades sirvió, en opinión del presidente del Scrats, para certificar que el cumplimiento del paquete de medidas que se propuso Transición Ecológica no tendrá un efecto real ni un beneficio para el acueducto. Cuestiona, también, las inversiones que se quieren llevar a cabo. Los regantes están a la espera de conocer novedades próximamente sobre los nuevos convenios con Acuamed para el agua desalada. El Scrats ya ha avisado a las comunidades que incluyan un punto en el orden del día de sus próximas asambleas por si tienen que estudiar la oferta del ente público que gestiona las desaladoras del Levante. «No sabemos si nos llegará de golpe y queremos estudiarlo bien». Los pantanos del Segura están al 35,9% de su capacidad total Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 409 hectómetros cúbicos, siete más con respecto a la semana pasada, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Los embalses del Segura disponen de 34 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior, y 80 menos que la media que suelen almacenar en esta época (489 hectómetros cúbicos). Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 35,9% de su capacidad total. Mientras, los embalses de la cuenca del Tajo están al 62,1% de su capacidad, seis décimas menos que hace una semana.