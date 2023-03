El secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Pepe Vélez, ha denunciado que López Miras premió a su padre político condenado por corrupción, Pedro Antonio Sánchez, con la concesión de una subvención a su empresa de más de 26.000 euros a fondo perdido en 2021, con dinero de todos los contribuyentes de la Región de Murcia.

“Ya sabemos lo que significa para López Miras dejarse el alma y la piel por reparar una injusticia: premiar a su padre político, a quien le debe el cargo, con dinero de todos los contribuyentes y perpetuar como presidente unas prácticas corruptas que duran ya demasiado tiempo”, ha destacado Vélez, quien ha añadido que la Región necesita un cambio y una regeneración urgente e inaplazable.

“Lo he repetido en infinidad de ocasiones, pero dada la gravedad de los hechos, vuelvo a exigir a López Miras su comparecencia pública para que explique el alcance de sus vínculos con Pedro Antonio Sánchez y aclare los términos de esa subvención”, ha añadido.

El líder de los socialistas murcianos ha recordado que el único socio de la empresa a la que se le concedió dicha subvención es el expresidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, recientemente condenado por corrupción. Además, en el momento en el que se otorgó la ayuda, la empresa solo contaba con un empleado y en 2021 tuvo unos beneficios de más de 90.000 euros.

Asimismo, ha asegurado que, “por si quedaba alguna duda, la escandalosa e indecorosa subvención de más de 26.000 euros concedida por el Gobierno de López Miras a la empresa de Pedro Antonio Sánchez confirma que los vínculos entre el condenado expresidente y el propio López Miras son hoy más fuertes que nunca. Un cordón umbilical que jamás se ha roto”.

PAS sigue "guiando el destino de esta Región"

Vélez ha lamentado que, mientras la ciudadanía de la Región de Murcia sufre las dificultades propias del contexto socioeconómico provocado por la pandemia y la guerra en Ucrania, un señor con una vida de lujo en Miami, que exhibe sin pudor en redes sociales para deleite de sus seguidores del PP regional, continúa guiando el destino de esta Región.

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia ha asegurado que, si López Miras no tiene nada que ocultar, tampoco tiene nada que temer y ha recalcado que, “si no ofrece explicaciones inmediatas, urgentes y convincentes, entenderemos que es cooperador necesario en la subvención de una empresa cuyo único socio es el propio Pedro Antonio Sánchez, que no tiene ni un solo trabajador y que ha generado cerca de 100.000 euros de beneficio”.

“Estamos hablando de supuestas irregularidades en el reparto de un dinero procedente del Gobierno de España destinado a aliviar a las empresas y al tejido productivo de la Región, golpeado por la pandemia y que, como hemos comprobado, se ha repartido de manera arbitraria, irresponsable y, cuando menos, obscena”, ha insistido.

Por otro lado, Pepe Vélez ha recordado que la subvención forma parte del programa de ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la Covid-19, un fondo creado por el Gobierno de España para paliar los efectos de la pandemia en empresas, autónomos y cooperativas y cuya gestión correspondía a la Comunidad Autónoma.

“El Gobierno de López Miras no fue capaz de destinar todos los recursos que puso a su disposición el Gobierno de España para este fin y tuvo que devolver 85 millones de euros que no se concedieron, del total de 142 millones de los que constaba el programa, y que perdieron las empresas y los autónomos de la Región que tanto necesitaban esta ayuda. Sin embargo, sí los utilizó para ayudar a la empresa de su padre político, Pedro Antonio Sánchez, imputado por corrupción”, ha incidido.

Por último, ha resaltado la hipocresía de López Miras que, por un lado, insiste en un discurso falso y victimista contra el Gobierno de España, pero luego se permite el lujo de perder fondos que habrían ayudado a empresas y a la ciudadanía de la Región de Murcia.